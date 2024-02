26 skurrile Dinge von den Flughäfen dieser Welt

Wir gehen in die Ferien, um etwas Neues zu erleben. Diese Reise beginnt meistens am Flughafen. Und manchmal passiert allein dort schon so viel, dass du eigentlich gar nicht fliegen müsstest. Du glaubst uns nicht? Dann sieh dir mal die folgenden Bilder an.

Das Quiz zum Valentinstag: Welcher Lovesong bist du? Oooh Baby ❤️💋💘

Das Psychoquiz zum Tag der Liebe! Durch einen hochwissenschaftlichen, ausgeklügelten Rating-Algorithmus ermittelt dir Professor Watson den perfekten Soundtrack für dein Valentinstag-Date!

I Will Always Love You!

Ach, ja? How deep ist denn your love, so? Ist es wirklich All of Me? Weil dann, und nur dann, you can be my baby ...