Fotograf Jason Moore (Australian):

«Ich fuhr an einer Gruppe von Westlichen Grauen Riesenkängurus vorbei, die auf einer offenen Wiese mit attraktiven gelben Blumen fressen. Ich hatte meine Kamera dabei, also hielt ich an, um ein paar Fotos zu machen. Plötzlich bemerkte ich, wie dieses Individuum eine humorvolle Pose einnahm – für mich sieht es so aus, als übte es auf seiner Luftgitarre spielen.»