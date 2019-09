Wissen

Spass

Furzende Pinguine, tanzende Kaninchen: 40 lustige Tierbilder kämpfen um Award



Furzende Pinguine, tanzende Kaninchen: 40 Tierbilder, die auch dich zum Lachen bringen

Dass Tierfotos beste Unterhaltung bieten, ist für dich als watson-User natürlich keine Neuigkeit. Schliesslich schicken wir dich jeden Freitag mit einer geballten Ladung Cute-News ins Wochenende.

Auf Unterhaltung setzen auch die Comedy Wildlife Photography Awards – mit ernstem Hintergrund: Der Fotopreis soll auf das weltweite Artensterben aufmerksam machen. «Wir wollen den Menschen auch zeigen, was sie zuhause für die Umwelt tun können», so Mitgründer Paul Joynson-Hicks.

Jetzt haben die Organisatoren die 40 Finalisten-Bilder 2019 bekanntgegeben. Aus ihnen wird am 13. November der Gewinner gekürt. Viel Spass damit!

Hi!

Bild: Donna Bourdon / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Donna Bourdon in Alaska.

«Diese Seeotter sagen uns ‹Hi!›, während wir auf unserem Boot vorbeifahren. Wir hatten 5 Tage lang Braunbären in der Geographic Bay fotografiert. Als wir mit dem Boot zurück nach Kodiak kamen, hatten wir die Chance, Zeit mit einer Gruppe von Seeottern zu verbringen. Die beiden schienen uns mit einem herzlichen Willkommen zu begrüssen.»

Hello

Bild: Kevin Sawford / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Kevin Sawford in England.

«Der frühe Morgen ist eine gute Zeit, um Libellen zu finden, die sich an der Sonne aufwärmen. Ich fand dieses Exemplar auf einer gelben Schwertlilie. Die Kleinlibelle streckte ihre Beine, als würde sie mir zuwinken.»

Oh My!

Bild: Harry Walker / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Harry Walker in Alaska.

«Im Gegensatz zu den meisten anderen Meeressäugern haben Seeotter keinen richtigen Speck und verlassen sich auf ein besonders dickes Fell, um sich warm zu halten. Da die Fähigkeit des Felles, Wasser abzuweisen, von höchster Sauberkeit abhängt, verbringen Seeotter einen Grossteil ihrer Zeit (während sie nicht schlafen oder essen) mit der Pflege.»

Space Man

Bild: Roie Galitz / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Roie Galitz in Japan.

«‹Ich habe einen Raumanzug und einen Helm und eines Tages werde ich auf den Mond fliegen! Aber nur, wenn er bananenförmig ist›. Dieser süsse kleine japanische Schneeaffe lief herum, nachdem er sich im Schnee gewälzt hatte.»

Excuse Me!

Bild: James Vodicka / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von James Vodicka in Australien.

«Ein neugieriger wilder Quokka unterbricht mein Sonnenuntergangsfoto für ein kurzes Hallo und heisst uns auf Rottnest Island willkommen.»

Hirsch? Welcher Hirsch?

Bild: Mike Rowe / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Mike Rowe in England.

«Als ich im Richmond Park Tiere fotografierte, bemerkte ich diesen mit Adlerfarn bedeckten Hirsch. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich mit Farn und Gras schmücken, aber dieser hier hat es auf die Spitze getrieben.»

Lost

Bild: Susan Knowler / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Susan Knowler in Argentinien.

«Dieser Geierfalke und die Wasserschweine scheinen eine freundschaftliche Beziehung zu haben.»

I'm Open!

Bild: Ryan Jefferds / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Ryan Jefferds in Uganda.

«Dieser Schimpanse winkte mit den Armen herum wie ein Wide Receiver beim Football, damit die Aufseher ihm während der Fütterungszeit etwas Obst zu werfen.»

Hang on ..!

Bild: Adwait Aphale / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Adwait Aphale in Kenia.

«Die Löwin klatscht und hält dann tatsächlich die Hand eines anderen Tieres – als ob sie sagen würde: Hänge dich an meine Liebe, halte mich fest …»

Hip Hop

Bild: Philip Marazzi / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Philip Marazzi in England.

«Diese beiden Hasen probierten einige neue Schritte in ihrer Tanzroutine aus!»

Bad hair day

Bild: Eric Keller / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Eric Keller in Südgeorgien.

«Es ist schwer, ein gutes Haargel für Pinguine zu finden. Du hast die ganze Arbeit investiert, um wie Justin Beiber auszusehen, und dann zerstört ein starker Wind deine Frisur und lässt dich wie ein Narren aussehen.»

Unauffällig

Bild: Eric Keller / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Eric Keller in Südgeorgien.

«Entweder arbeiten Pinguine an einer neuen Form des Düsenantriebs, oder jemand hat ein wenig gefurzt. Dieser Pinguin stand ganz alleine da, als das Wasser plötzlich anfing zu blubbern. Als alles erledigt war, sah sich der Pinguin um und fuhr mit dem Rest seines Tages fort.»

Laid Back

Bild: Thomas D. Mangelsen / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Thomas Mangelsen in Tansania.

«Am letzten Tag im Gombe Stream Nationalpark geschah magisches, als eine Gruppe von Schimpansen auf eine Lichtung kam. Es war fast so, als würden sie ihrer leidenschaftlichsten menschlichen Fürsprecherin, Dr. Jane Goodall, einen Gruss übermitteln. Dieses Foto zeigt einen zehn Monate alten Schimpansen namens Gombe, Enkel von Gremlin – einem Schimpansen, den Jane studierte und gut kannte. Gombe lehnte sich an seine Mutter an. Dieses Bild zeigt das ähnliche Verhalten unserer nächsten Verwandten in der Tierwelt.»

Unanständiger Vorschlag?

Bild: Co Grift / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Co Grift auf Helgoland.

«Er steht im Schatten des anderen, der gerade von der aufgehenden Sonne beleuchtet wird: Nun schreibt die Haltung des Tölpels links das Drehbuch für dieses Bild auf der Insel Helgoland in Deutschland.»

Dancing... yeah!

Bild: Martina Gebert / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Martina Gebert in Österreich.

«Menschen halten uns für schüchterne Alpenbewohner. Kräuter essen, in Höhlen leben und den Winter durchschlafen. Wir tun diese Dinge, aber es gibt auch ein Geheimleben von Murmeltieren! Wenn uns niemand beobachtet, mögen wir Partys und tanzen gerne ...»

Chest Bump

Bild: Thomas D. Mangelsen / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Thomas Mangelsen in Südgeorgien.

«Es ist unmöglich zu wissen, worum es bei der Meinungsverschiedenheit genau ging, aber dieser Königspinguin und der antarktische Seebär stritten mehrere Minuten lang ziemlich lautstark. Das Erstaunliche ist: Der Seebär hat seinen erheblichen Grössenvorteil nicht genutzt, um den Kampf schnell zu beenden.»

Grizzly-Babys

Bild: Toni Elliott / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Toni Elltiott in Alaska.

«Niedlich Grizzly-Bären.»

Eichhörnchen-Wünsche

Bild: Geert Weggen / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Geert Weggen in Schweden.

«Ein rotes Eichhörnchen mit Löwenzahnsamen.»

Pavianfischen

Bild: Willem Kruger / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Willem Kruger in Botswana.

«Dieses Bild wurde am sandigen Flussufer des Fluss' Chobe aufgenommen. Der Pavian hält den Stock wie eine Angelrute und sieht aus, als würde er fragen: ‹Wann gehen Fische zum Köder?›»

Löwen-Take-Away

Bild: Willem Kruger / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Willem Kruger in Botswana.

«Dieses Bild zeigt einen jungen männlichen Löwen, der einen Wegweiser umarmt, der die Richtung zum Campingplatz anzeigt. Es scheint, als ob er an ein mögliches Souvenir für den Abend denkt.»

Lächelnde Zebras

Bild: Peter Haygarth / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Peter Haygarth in Tansania.

«Zwei Zebras spielen zusammen und scheinen über die Kamera zu lachen.»

Synchron-Eiskunstlauf

Bild: Andre B. Erlich / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Andre Erlich in Südgeorgien.

«Zwei Eselspinguine auf Neko Island in Südgeorgien trainieren für den Synchron-Eiskunstlauf bei den nächsten Olympischen Winterspielen.»

Hide

Bild: Marion Vollborn / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Marion Vollborn in der Arktis.

«Ein verspielter Eisbär.»

Holly Jolly Snowy

Bild: Vicki Jauron / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Vicki Jauron in den USA.

«Eine Schnee-Eule macht eine niedliche Pose und ein hübsches Gesicht, während sie sich in den Sand am Jones Beach, Long Island, setzt.»

Pack das Leben an den …

Bild: Sarah Skinner / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Sarah Skinner in Botswana.

«Statt auf den Rücken des erwachsenen Tieres zu springen, scheint der Fokus des Jungen auf die unteren Regionen des erwachsenen Mannes gerichtet zu sein – mit vollständig ausgefahrenen Krallen! Glücklicherweise für alle Beteiligten verfehlte das Junge sein Ziel.»

Familienstreit

Bild: Vlado Pirsa / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Vlado Pirsa in Kroatien.

«Zwei Vögel mit familiären Meinungsverschiedenheiten. Ihr Mann sass gestern Abend mit seinen Freunden im Gasthaus für lange Zeit fest, deshalb war sie wütend. Er sagt, er habe nach dem letzten Drink nur noch einen genommen.»

Waltz Gone Wrong

Bild: Alastair Marsh / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Alastair Marsh in den Nierderlanden.

«Ich verbrachte ein paar Tage an einem Ort in der Nähe von Amsterdam und fotografierte Füchse. Diese beiden Weibchen hatten tatsächlich einen Streit miteinander. Die Leute sagen mir immer wieder, dass die Fotoserie sie aussehen lässt, als würden sie Walzer tanzen. Dieses Bild lässt mich immer lächeln!»

Montagsmorgen-Blues

Bild: Eric Fisher / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Eric Fisher in Alaska.

«In Alaska beobachteten wir Braunbären, die Lachse aus einem kleinen Fluss fingen. Dieser junge Bär hatte einen sehr erfolgreichen Morgen. Auf diesem Foto sieht er genau so aus, wie ich an einem Montagmorgen. Ich fing an zu lachen, als ich dieses Foto machte.»

Caught in the act

Bild: Peter Haygarth / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Peter Haygarth in Borneo.

«Zwei junge Schweinsaffen erkunden das Leben.»

Seeotter-Kitzelkampf

Bild: Andy Harris / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Andy Harris in den USA.

«Haha, hör auf zu kitzeln – ich ergebe mich!»

Das ist so lustig, Steve!

Bild: Lloyd Durham / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Lloyd Durham in England.

«Ich glaube, als ich dieses Foto machte, gähnte die Robbe, aber es sah so aus, als ob sie hysterisch lachen würde – fast so, als hätte ihr jemand einen erstaunlichen Witz erzählt.»

Flugzeug oder Vogel?

Bild: Bob Carter / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Bob Carter in England.

«Ich hatte schon länger von diesem Foto geträumt, aber würde ich wirklich das Glück haben, genauen diesen Moment zu erwischen, in dem das Flugzeug vom Vogel verdeckt wird? Ja, ich hatte Glück.»

To be or not to be

Bild: Txema Garcia / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Txema Garcia in Japan.

«Dieser Schneeaffe sah mich an, als ich dieses Foto machte. Er dachte wohl: ‹Was für ein hässlicher Kerl!›. Er nahm ein Bad im heissen Thermalwasser, während die Aussentemperatur -15 Grad betrug.»

Surfing: South Atlantic Style

Bild: Elmar Weiss / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert on Elmar Weiss auf den Falklandinseln.

«Ein Eselspinguin springt in eine Welle.»

Er ist direkt hinter mir, nicht wahr?

Bild: Anthony N Petrovich / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Anthony Petrovich auf den Bahamas.

«Ich verbrachte 5 Tage damit, Haie auf den Bahamas zu fotografieren. Am letzten Tag wusste ich entschied ich mich, mit den Einstellungen an der Kamera zu experimentieren. Ich versuchte, Makrofotos von Fischen und Augen der Haie zu machen. Die ganze Reise über hatte ich Probleme damit, dass die Makrelen einige meiner besten Fotos bombardierten, also entschied ich mich scherzhaft, den Fisch ins Visier zu nehmen und zu sehen, ob die Haie die Aufnahme fotobomben würden … Naja … sie taten es.»

Was kuckst du?

Bild: Pablo Daniel Fernández / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Pablo Daniel Fernandez in Japan.

«Was ich in diesem Portfolio zeige, ist die Reaktion auf meine Anwesenheit. Ich fand heraus, dass die Reaktion so ist, wie wir Menschen es in der gleichen Situation tun. Ich versuche, sie mit uns zu vergleichen und finde keine Unterschiede.»

Knurrendes Schnappen auf der langsamen Spur

Bild: Lisa Vanderhoop / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Lisa Vanderhoop in Massachusetts.

«‹Langsam› ist das richtige Schild für diese Schnapschildkröte»

Achtung! Gebietsmarkierung, folgen Sie auf eigene Gefahr

Bild: TILAKRAJ NAGARAJ / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von in Kenia.

«An einem schönen Sonntagmorgen fuhr meine Familie in den Nairobi Nationalpark. Wir stiessen auf eine Gruppe von Breitmaulnashörnern, die zusammen grasten. Der Reiher folgte diesem Nashorn ungeduldig. Der Überraschungsregen brachte den Vogel dann aber ziemlich aus der Bahn.»

Verstecken

Bild: Valtteri Mulkahainen / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Valtteri Mulkahainen in Finnland.

«Fotografiert in der Taiga in Finnland im Dorf Martinselkonen.»

Wer möchte eine Erdnuss?

Bild: Corey Seeman / The Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografiert von Corey Seeman in Michigan.

«Ich habe einen kleinen Kumpel im Nest drüben. Ich fragte, wer eine Erdnuss möchte – ich glaube, er hat mich verstanden!»

Was du tun kannst: Die Organisatoren der Comedy Wildlife Photography Awards legen dir drei Dinge ans Herz:

1) Kaufe verantwortungsbewusst ein

«Ja, das ist für alle super einfach zu machen. Kaufe zum Beispiel keine Produkte, die Palmöl enthalten, denn die Palmölplantagen zerstören Regenwälder. Versuche, nicht recycelbare Produkte und Einweg-Kunststoffe/Verpackungen zu vermeiden.»



2) Spare Wasser

«Jedes Mal, wenn du die Toilette spülst, schickst du Unmengen von Wasser in den Abfluss – im Ernst, das ist verrückt. Deshalb: Dusche kürzer, bewässere deinen Garten weniger und stoppe die Spülung vorzeitig. Dies würde Milliarden von Litern Süsswasser einsparen.



3) Werde ein wilder Influencer

«Dies ist eine besondere Person, die vielleicht kein Mega-Aktivist ist, aber sich wirklich, wirklich, wirklich für die Umwelt interessiert und etwas tun möchte, um zu helfen.»

(mlu)

Abonniere unseren Newsletter