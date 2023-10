Die Känguru-Gruppe wollte eigentlich nur die Morgensonne in Melbourne, Australien, geniessen. Wäre da nicht dieser Unruhestifter gewesen, der seine Boxkünste zum Besten gab.

Die Känguru-Gruppe wollte eigentlich nur die Morgensonne in Melbourne, Australien, geniessen. Wäre da nicht dieser Unruhestifter gewesen, der seine Boxkünste zum Besten gab. Bild: © Lara Mathews / comedywildlife

Dieses graue Känguru in Perth, Australien, übte auf der Luftgitarre, während seine Freunde mehr Interesse am Blumenfeld hatten.

Dieses graue Känguru in Perth, Australien, übte auf der Luftgitarre, während seine Freunde mehr Interesse am Blumenfeld hatten. Bild: © Jason Moore / comedywildlife

Der Fotograf staunte nicht schlecht, als sich ein Makake vor seine Linse stellte und anfing, sich seelenruhig in der Achselhöhle zu kratzen, während dahinter ein Hirsch auftauchte.

Der Fotograf staunte nicht schlecht, als sich ein Makake vor seine Linse stellte und anfing, sich seelenruhig in der Achselhöhle zu kratzen, während dahinter ein Hirsch auftauchte. Bild: © Pratick Mondal / comedywildlife

Ein Mangrovenreiher bereitete sich in Südafrika aufs Fischen vor, dann fiel er unerwartet ins Wasser.

Ein Mangrovenreiher bereitete sich in Südafrika aufs Fischen vor, dann fiel er unerwartet ins Wasser. Bild: © Vittorio Ricci / Comedywildlife

Am Donnerstag wurden über vierzig Finalistinnen und Finalisten des Awards bekannt gegeben und ihre Wettbewerbs-Bilder veröffentlicht. Wir haben uns die Bilder für euch angeschaut und eine Auswahl zusammengestellt – aber seht selbst!

Am 23. November wird der Comedy Wildlife Award 2023 vergeben. Die Finalistinnen und Finalisten und ihre Wettbewerbsbilder sind bereits bekannt. Wir zeigen euch unsere Favoriten unter den lustigsten Tierbildern des Jahres.

So schnell wie der Sommer weg war, so schnell ist auch schon der Herbst da. Und mit ihm wieder die Menschen, die ihn über alles lieben. Ja, der Herbst hat in der Gesellschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Zeit, ihn mit Memes entsprechend zu würdigen.