Jetzt kannst du im ersten Bierhotel der Welt übernachten 🍻🍻🍻

Djokovic taucht in der New Yorker Hitze mitten während der Partie ins Eisbad

Glücklich ist, wer an den US Open in der Night Session spielen darf. Novak Djokovic hatte dieses Glück nicht. Dafür ein Nacktbad im Eis mitten während des Spiels – an der Seite seines Gegners.

38 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von über 50 Prozent machten das Spiel in der Nachmittagssonne in New York zur Qual. Fünf Spieler gaben wegen der Hitze auf und der Franzose Julien Benneteau – ein Sieger – polterte: «Die können froh sein, dass es nur Aufgaben gab.» Unter anderem endete so die Grand-Slam-Karriere des 36-jährigen Russen Michail Juschni.

Auch Leonardo Mayer musste aufgeben. Danach forderte der Argentinier die Abschaffung von Fünf-Satz-Spielen: «Meiner Meinung nach sind …