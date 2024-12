Also. Es war so. Wir waren mit watson in irgendeinem Restaurant im Zürcher Kreis 3. Nico Franzoni hat dafür gesorgt, dass ich neben dem Rotwein kein Wasser trinken darf, sondern ausschliesslich Prosecco. Rotwein und Prosecco also. Und wahrscheinlich noch das eine oder andere Bier. Wage kann ich mich auch noch an Shots erinnern. Das alles hat jedenfalls dazu geführt, dass ich auf dem Nachhauseweg wohl wie das harmloseste Opfer Zürichs wirkte. Zwei Jungs näherten sich und zogen mir ohne viel Widerstand das Portemonnaie aus dem Hosensack. Ich war gar nicht gross wütend, einfach nur schwer enttäuscht. Ich sagte den beiden Dieben: «Bitte gebt mir das Portemonnaie zurück. Ich bin wirklich der liebste Mensch. Ich habe das nicht verdient.» Zunächst zogen die Jungs davon und ich rief die Polizei an. Während des Telefonats kam dann aber einer der beiden zurück und steckte mir das Portemonnaie wieder in die Hand. Ohne das Bargeld zwar. Aber immerhin mit allen Karten. Offenbar war ich in einem so miserablen Zustand, dass sogar die Diebe Mitleid mit mir hatten. Oder vielleicht wollten auch sie etwas Nächstenliebe zeigen, kurz vor Weihnachten. Auf jeden Fall begleitete mich eine andere watson-Legende darauf bis nach Hause. Das werde ich ihr nie vergessen. Danke, Sarah Serafini :)

Corsin Manser