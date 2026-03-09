meist klar
Du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: creepy Pareidolie

Lustige und angsteinflössende Dinge mit Gesicht
RETTE SICH, WER KANN!!!!Bild: reddit/watson
User Unser

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: creepy Pareidolie

09.03.2026, 04:1709.03.2026, 04:17

Hier kommt wieder eine Portion Bilder von Dingen mit Gesicht, die dich möglicherweise noch in deinen Träumen verfolgen werden.

Und dann würden wir natürlich gerne deinen Input sehen, weil wir wissen: Du siehst es doch auch!

Wir sind uns nicht sicher, ob dieses Ding fröhlich oder traumatisiert ist.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Dieser Wischmopp, allerdings, hat Schockierendes gesehen.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Das? Ach, nur eine Pareidolie, die dich in deinen Träumen verfolgen wird.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit
Was ist Pareidolie nochmals?
Pareidolie ist ein psychologisches Phänomen, bei dem dein Gehirn aus alltäglichen Gegenständen oder Mustern vertraute Formen – meist Gesichter – macht.

Dass Peperoni aufgeschnitten angsteinflössend aussieht, wussten wir. Aber ...

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

... SEIT WANN SIND GURKEN DERMASSEN BÖSE?

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Ein süsses, kleines Ding mit Stimmungsschwankungen.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Mutig ist, wer dieser Hose vertraut.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Aus der Kategorie «Dinge, denen man im Halbdunkeln nicht über den Weg laufen will»:

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Tu uns bitte nicht weh, gehässiges Saiteninstrument!

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Da freut sich aber jemand, Teil der Nudelsuppe zu sein.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit
Natürliche Lattenzaun-Kunst.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Wenn jemand sagt «Jesus ist überall», meint er vermutlich dieses Phänomen.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Yay, Schnee! – das Dach, möglicherweise.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Über diese Romanze würden wir gerne mehr lesen.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Vielleicht war es aber auch Mord. Je nachdem, was du sehen willst.

Diese Mütze hat Dinge gesehen. Schlimme Dinge.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Olivenbrot kommt direkt aus der Hölle.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Aw, ist der süss. Er hat sogar einen kleinen Anzug angezogen.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Hosen sind echt angsteinflössend geworden. Diese weint sogar.

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Und hier noch einmal etwas für süsse Träume!

Du ... du siehst es doch auch, oder? Eine neue Folge von: Creepy Pareidolie aka: Dinge mit Gesicht
Bild: reddit

Gute Nacht.

Und nun DU? Hast du auch eine Türklinke, die dich an eine grosse Nase erinnert, oder eine Holzdecke mit jeder Menge Dackelgesichtern? Zeig sie uns – in den Kommentaren!

(sim)

