Die besten Photoshop-Pannen von Amazon, Shein und Co. – Teil 2

Photoshop Fails auf Amazon, Temu und Shein
Bild: reddit/watson

Noch mehr billiger Mist in lustigen Bildern.
26.01.2026, 04:3026.01.2026, 04:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Manchmal scheint es, als könne man von den Werbebildern auf die Qualität des Produktes schliessen. Für diese These hatten wir bereits einmal massig Beweismaterial gesammelt und geliefert:

Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Weil die Bilder aber nicht nur zur Qualitätskontrolle, sondern auch zur Belustigung dienen, kommen hier nun: 21 weitere lustige Photoshop-Pannen von Shein, Amazon und Co..

Auch hier wird «18% off» scheinbar ernst genommen.

Photoshop-Panner von Amazon, Shein und Co.
Bild: Reddit

Nicht sicher, ob Riesen-Hund oder Kleinst-Kind.

Pohotoshop-Fails von Amazon und Co.
Bild: reddit

Lügen haben kurze Beine – oder eben lange Arme.

Lustige Photoshoppannen von Amazon und Co.
Bild: reddit

Die WIRKLICH schwangeren Models waren Shein wohl zu teuer.

Photoshop-Pannen bei Shein Amazon und Co.
Bild: reddit

Kartoffel-Bauch.

Apropos Bauch ...

Photoshop Fails Shein, Amazon und Co.
Bild: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Andere Frage: Can you zeig uns, wie du diesen Haartrick geschafft hast?

Photoshop-Fails von Amazon und Co.
Bild: reddit

Dieser Fast-Fashion-Shop setzt wohl auf MS Paint.

Photoshop-Pannen Amazon und Co.
Bild: reddit

(Tun sie nicht, das wäre ja fast noch cool.)

Photoshop-Pannen Amazon und Co.
Bild: reddit

Bei dieser Temu-Werbung hingegen wissen wir nicht einmal, was wir genau sehen.

Photoshop-Pannen bei Amazon, Temu und Co.
Bild: reddit

Ganz klar wasserdicht, dieser Matratzenschoner! Beweis hier:

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Bild: reddit

Da war vermutlich Wunschdenken vom Grafiker im Spiel.

Photoshop-Pannen von Shein, Amazon und Co.
Bild: reddit

Oder ist da einfach nur ein Fussball versteckt?

Boss: Toll, aber ich hätte lieber einen Dalmatiner, statt eines Labradors

Praktikant: Okidoki Artischoki

Lustige Photoshop-Pannen von Amazon und Co.
Bild: reddit

Noch so ein verstörender Hund.

Lustige Photoshop-Pannen von Amazon, Shein, Ebay
Bild: reddit

Nun. Hauptsache sie sind glücklich.

Lustige Photoshop-Pannen von Amazon und Co.
Bild: reddit

Vermutlich aus derselben Familie.

Photoshop-Fails von Amazon und Co.
Bild: reddit

Diesen Pulli würden wir tatsächlich gerne in echt sehen wollen.

Photoshop-Pannen Temu und Co.
Bild: reddit

Und ausserdem die Person, die diesen Beitrag geherzt hat.

Versuchen wir einen Moment logisch zu denken: Wie gross müsste diese «Hastiertür» in etwa sein?

Photoshop-Pannen von Amazone und Co.
Bild: reddit

Sieht irgendwie etwas unbequem aus, diese Unterwäsche.

Photoshop-Pannen von Amazon und Co.
Bild: reddit via amazon

Wenn du den Anblick von nackten Füssen nicht leiden kannst, wird dich dieses Bild noch in deinen Träumen verfolgen.

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Bild: reddit

Hier hat es Temu gar nicht erst versucht.

Photoshop Pannen von Temu und Co.
Bild: reddit

Und bei «Forever 21» weiss die Marketing-Abteilung offenbar nicht, wie Brüste aussehen.

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Bild: reddit

So jedenfalls nicht!

Photoshop-Pannen bei Amazon und Co.
Bild: reddit

Teil 1 verpasst? Hier, als Slideshow:

Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

1 / 22
Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

Zur Story.
quelle: reddit
Mehr ulkiges und problematisches Photoshop:

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität
