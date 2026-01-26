Bild: reddit/watson

Die besten Photoshop-Pannen von Amazon, Shein und Co. – Teil 2

Noch mehr billiger Mist in lustigen Bildern.

Madeleine Sigrist Folge mir

Mehr «Spass»

Manchmal scheint es, als könne man von den Werbebildern auf die Qualität des Produktes schliessen. Für diese These hatten wir bereits einmal massig Beweismaterial gesammelt und geliefert:

Weil die Bilder aber nicht nur zur Qualitätskontrolle, sondern auch zur Belustigung dienen, kommen hier nun: 21 weitere lustige Photoshop-Pannen von Shein, Amazon und Co..

Auch hier wird «18% off» scheinbar ernst genommen.

Nicht sicher, ob Riesen-Hund oder Kleinst-Kind.

Lügen haben kurze Beine – oder eben lange Arme.

Die WIRKLICH schwangeren Models waren Shein wohl zu teuer.

Kartoffel-Bauch.

Apropos Bauch ...

¯\_(ツ)_/¯

Andere Frage: Can you zeig uns, wie du diesen Haartrick geschafft hast?

Dieser Fast-Fashion-Shop setzt wohl auf MS Paint.

(Tun sie nicht, das wäre ja fast noch cool.)

Bei dieser Temu-Werbung hingegen wissen wir nicht einmal, was wir genau sehen.

Ganz klar wasserdicht, dieser Matratzenschoner! Beweis hier:

Da war vermutlich Wunschdenken vom Grafiker im Spiel.

Oder ist da einfach nur ein Fussball versteckt?

Boss: Toll, aber ich hätte lieber einen Dalmatiner, statt eines Labradors



Praktikant: Okidoki Artischoki



Noch so ein verstörender Hund.

Nun. Hauptsache sie sind glücklich.

Vermutlich aus derselben Familie.

Diesen Pulli würden wir tatsächlich gerne in echt sehen wollen.

Und ausserdem die Person, die diesen Beitrag geherzt hat.

Versuchen wir einen Moment logisch zu denken: Wie gross müsste diese «Hastiertür» in etwa sein?

Sieht irgendwie etwas unbequem aus, diese Unterwäsche.

Bild: reddit via amazon

Wenn du den Anblick von nackten Füssen nicht leiden kannst, wird dich dieses Bild noch in deinen Träumen verfolgen.

Hier hat es Temu gar nicht erst versucht.

Und bei «Forever 21» weiss die Marketing-Abteilung offenbar nicht, wie Brüste aussehen.

So jedenfalls nicht!

Bild: reddit

Teil 1 verpasst? Hier, als Slideshow:

Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar

1 / 22 Shein und Co.: Billiger Mist – aber die Photoshop-Pannen sind unbezahlbar Zur Story. quelle: reddit

Mehr ulkiges und problematisches Photoshop: