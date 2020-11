Bachelor E03 – Was er weiss, was nicht, was du dazu wissen musst und was wir nicht wissen

Geh studieren, haben sie gesagt. Dann stehen dir alle Türen offen, haben sie gesagt.

Welche Entscheidungen, Irrungen und Wirrungen in meinem Leben auch immer dazu geführt haben, dass ich nun an diesem Punkt bin, es ist so, wie es ist. Hier das Review zu Folge 3 von «Der Bachelor Schweiz».

Während einige lediglich wissen, dass sie nichts wissen, weiss Bachelor Alan Wey einiges mehr. Das erklärt denn auch, wieso die Gelehrten der griechischen Antike nicht in dramatischer Manier Rosen an Ladys im Abendkleid aushändigen durften. Wissen ist nun mal Macht. Und das demonstriert der …