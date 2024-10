Video: watson/Michael Shepherd

Als ob der US-Wahlkampf nicht schon wirr genug wäre, gesellte sich dieses Wochenende ausgerechnet auch noch Elon Musk auf eine Bühne. Der ganze Auftritt wirkt, als hätte man ihn bezahlt, dort zu sein. Doch in Wirklichkeit ist es ja Musk selbst, der Millionen an die Trump-Kampagne zahlt.



Was also will er uns mit seinem Auftritt genau sagen? Um diese Frage zu beantworten, haben wir eigens eine KI trainiert, die wir seit Monaten nur mit Musk-Tweets füttern. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (die KI wollte sich ständig selbst den Stecker ziehen) ist sie nun in der Lage, die innigsten Regungen von Elon Musk in einfacher Sprache wiederzugeben.

So können wir euch jetzt präsentieren, was es vermutlich mit der Rede wirklich auf sich hatte.



Elon Musks Rede übersetzt: Video: watson/Michael Shepherd

P.S: Keine Angst, wir haben die KI gleich nach Erstellen des Videos wieder gelöscht. Das Ding hat nur Unmengen von Strom verschlungen, ohne der Menschheit irgendwie von Nutzen zu sein. Eigentlich wie ein Cybertruck.



(msh)



