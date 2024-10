Elon Musk, Chef von Tesla und SpaceX, macht Wahlkampf für Donald Trump. Bild: keystone

Wenn Elon Musk für Donald Trump hüpft und hopst, lacht das Internet Tränen

Elon Musk springt Donald Trump im Wahlkampf zur Seite – und dies wortwörtlich. Die Reaktionen sind pures Meme-Gold.

Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist am Samstag an den Ort des Attentats gegen ihn zurückgekehrt. Stargast in Butler, Pennsylvania, war Multimilliardär Elon Musk. Er lobte Trump über den grünen Klee und warnte: Trump müsse den Wahlkampf gewinnen, sonst drohe das Ende der amerikanischen Demokratie.



Der Tesla-Chef sprach nur fünf Minuten. Seine simple Botschaft: Die Wahl in einem Monat werde «die letzte» sein, falls die Demokraten gewännen. Denn diese wollten den Amerikanerinnen und Amerikanern das Wahlrecht und «das Recht zur freien Rede» wegnehmen. Natürlich ist das Unfug.



In Erinnerung bleiben wird aber vor allem Musks albernes Rumgehopse neben Trump. Aber schau selbst.

Wenn du dich für einen Rockstar hältst

Wie sich Elon Musk sieht

Bild: keystone

Wie ihn alle anderen sehen

Wie ihn wirklich alle anderen sehen

Kann der US-Wahlkampf noch verstörender werden?

Elon Musk in einem Meme auf den Punkt gebracht

Musk 2022 vs. Musk 2024

Was Gott dazu sagt

Was geschah, als die Kamera wegschnitt (Ton einschalten!)

Wenn du deinen Guru triffst

Nach der Geburt getrennt

Wenn «Shining» 2024 gedreht würde

Du siehst es doch auch, oder?

Ja, bitte! 🎉

Wenn dir niemand gesagt hat, dass die Party vorbei ist

Boybands werden auch immer schlechter

Derweil im Kreml

Würdest du von diesem Typen ein Auto kaufen?

Was Tesla-Besitzer nun noch tun können

Wenn dir Mama schreibt, dass sie endgültig genug von Musk hat und sich überlegt das Model 3 zu verkaufen

Okay, einen haben wir noch

Und zum Schluss

