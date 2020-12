Spass

Videos

12 Dinge, die wir an Weihnachten dank Corona nicht zu hören bekommen



Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

World of watson

12 Dinge, die wir diese Weihnachten nicht zu hören bekommen – zum Glück

Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders als in den Jahren zuvor. Auch an Weihnachten, was natürlich sehr schade ist, weil wir heuer auf gewisse Dinge verzichten müssen.

Die gute Nachricht ist: Es hat auch sein Positives. 😁

Und hier:

Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, musst du das ganz dringend nachholen.

Corona-Weihnachten mit Maddy & Dave

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Oder dieses hier:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Und jetzt wünschen wir euch schöne Festtage, an denen wohl weniger gefestet wird, dafür mehr faul rumgelegen wird. Geniesset!

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wird dein Weihnachtsessen mit dem Chef dieses Jahr aussehen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter