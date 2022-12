Einfach die besten Tweets, die die Weihnachtstage 2022 auf den Punkt bringen

Obacht, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: Wenn die Tweets in diesem Artikel nicht prompt angezeigt werden, klicke für unseren hilfsbereiten IT-Support auf diesen Link , zähle wahlweise laut oder leise auf fünf und scrolle erst dann weiter.

Nichts ist besser als ein Freitag, an dem es 32 lustige Tierbilder gibt

24 bitterböse Weihnachts-Karikaturen und Memes, die dich auf Heiligabend und so einstimmen

So lustig wird es, wenn die Nachbarschaft über Zettel kommuniziert

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Russland: Vier ukrainische Saboteure getötet +++ Lawrow: Ukraine will NATO in Krieg ziehen

Genug von all den Weihnachtsessen? Hier 13 Karten zur US-Fast-Food-Industrie

In dieser indischen Absteige starben gleich zwei mächtige Russen

So lustig wird es, wenn die Nachbarschaft über Zettel kommuniziert

Ein weihnachtliches Massenphänomen in den USA: «Porch Pirates»

Neue Woche, neue Fails! Hier gibt's die 29 lustigsten Bilder und Gifs der Woche

Es gibt solche Tage, an denen will der Redaktorin einfach kein passender Einstieg für den Faildienstag einfallen. Lenken wir also schnell ab und verweisen stattdessen auf das heutige Menü: Es gibt Gifs, die dich auf den kalten Winter einstimmen und solche, die dich aufs Leben vorbereiten sollen. Dazu kredenzen wir ein paar lustige Bilder, und zum Dessert gibt es –wie üblich – den Win der Woche.