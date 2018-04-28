wechselnd bewölkt19°
Geniale Bilder von 100 Jahre Royal Air Force

73 endgeile Bilder der Jubiläums-Air-Force, die du gesehen haben MUSST

Bild: EPA/ANA-MPA
Die älteste Luftwaffe der Welt, die britische Royal Air Force, feiert 2018 ihr hundertjähriges Bestehen … ach, egal – wir wollen euch einfach diese hammergeilen Flieger-Fotos zeigen!
28.04.2018, 11:5209.09.2025, 17:11
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Und wer jetzt denkt, es folgen nun ausschliesslich etliche Bilder von Spitfires, Tornados und Konsorten ... liegt richtig.

Aber fangen erst mal mit dem hier an, dem geilsten Video ever auf YouTube:

Video: YouTube/Wings TV

Und nun: Die Bilder 👊

epa06667084 A handout photo made available by the British Ministry of Defence (MoD) showing RAF 100 on the tarmac at Biggin Hill airport in Kent, Southern England, 13 April 2018. Two Royal Air Force v ...
«RAF 100»: Im April 2018 feierte die Royal Air Force ihr hundertjähriges Bestehen. 100 Jahre sind es her, seit aus dem Royal Flying Corps (einer Untereinheit des britischen Heeres) und der Royal Naval Air Services (einer Untereinheit der Marine) die Royal Air Force und damit die erste unabhängige Luftstreitkraft der Geschichte geschaffen wurde.Bild: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

epa06641581 A handout provided by the Air Historical Branch-RAF (Royal Air Force) and taken on 01 September 1918 shows a padre uses the observer&#039;s cockpit of an FE.2b aircraft, as his pulpit duri ...
Und so sah das anno dazumal aus: Hier liest ein Feldprediger die Morgenandacht aus dem Beobachter-Cockpit einer FE.2b in Frankreich, 1918. Bild: EPA/RAF

Heute eher so: F-35 Lightning – Multifunktions-Allround-Senkrechtstarter-Tarnkappen-Ding, das vermutlich bald einmal gar keinen Piloten mehr braucht.Bild: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Ein Jägerpilot der Royal Air Force bekommt einen Haarschnitt, 1942.
Und nun weiter im Text und ohne bestimmte Reihenfolge, aber angefangen mit dem hier: Du bist vielleicht cool, aber du bist niemals pfeifenrauchender-Spitfire-Pilot-lässt-sich-auf-dem-Flugfeld-zwischen-zwei-Kampfeinsätzen-die-Haare-schneiden-cool.Bild: kindlepics.deviantart

epa06641583 A handout provided by the Air Historical Branch-RAF (Royal Air Force) of a photograph, taken from the ground on 09 August 1944, showing a Spitfire closing in on a V1 bomb and safely tippin ...
Balls of steel – anders kann man's kaum ausdrücken: August 1944 – hier sieht man einen Spitfire-Abfangjäger, der sich einer V1-Bombe nähert, um sie mit der Flügelspitze «umzukippen» – und sie zum Absturz zu bringen. Die Technik galt als ebenso unorthodox wie gefährlich, aber letztlich höchst effektiv. Beim gewöhnlichen Abschiessen mit Bordwaffen, hatten die RAF-Jäger oft Schäden durch die Explosionen der Bomben in der Luft erlitten.Bild: EPA/RAF

Supermarine spitfire https://www.pinterest.com/pin/394768723559363953/
Nochmals die Supermarine Spitfire, Hauptjäger der RAF während des Zweiten Weltkriegs.Bild: pinterest

«The Wooden Wonder», so genannt, weil sie zu einem grossen Teil aus Holz gefertigt war: Die de Havilland Mosquito war ein höchst erfolgreiches schnelles Mehrzweck-Kampfflugzeug, das im Zweiten Weltkrieg unter anderem als Langstrecken-Jäger, Aufklärer, leichter Bomber, Nachtjäger oder Jagdbomber eingesetzt wurde.Bild: shutterstock

In this image released by Britain&#039;s Ministry of Defense, RAF Tornado before taking off at Britain Royal Air Force base in Akrotiri, Cyprus, for its mission to conduct strikes in support of operat ...
Ein Tornado-Jagdbomber in Akrotiri, Zypern, vor einem Angriff auf Syrien, April 2018. Bild: AP/MoD

A Typhoon aircraft prepares for landing at the British Royal Air Force base in Akrotiri, near costal city of Limassol in the eastern Mediterranean island of Cyprus, early Saturday, April 14, 2018. Syr ...
Eine Typhoon Eurofighter setzt zur Landung an in Akrotiri, Zypern an, April 2018. Bild: AP/AP

epa06641580 An undated handout provided by the Air Historical Branch-RAF (Royal Air Force) shows an n FE.2b two-seat fighter pictured high above the trenches on the Western Front during the first Worl ...
Ein FE.2b Beobachter-Flugzeug hoch über den Schützengräben Frankreichs, Sommer 1918. Bild: EPA/RAF

Royal Air Force Bomber Command, 1942-1945. Vertical aerial photograph taken during the daylight raid on Adolf Hitler&#039;s chalet complex and the SS guard barracks at Obersalzberg near Berchtesgaden, ...
Luftaufnahme während des Bombenangriffs auf Hitlers Berghof im Obersalzberg nahe Berchtesgaden am 25. April 1945. Die SS-Kaserne befindet sich links oben, teilweise verdeckt durch den Rauch des Angriffs. Der Berghof befindet sich in der unteren Mitte, die Pension Platterhof und Hitlers Gästehaus auf der rechten Seite.Bild: wikicommons

FILE - In this photo issued Sunday April 1, 2018, by Britain&#039;s Ministry of Defence photo dated March 11, 1932 of an RAF Westland Wapiti IIa of 30 Squadron in flight over the city of Mosul in Iraq ...
Eine Westland Wapiti über Mosul, Irak, März 1932.Bild: AP/RAF

Eine Typhoon eskortiert eine russische Tupolev TU-95 – NATO-Codebezeichnung «Bear» – irgendwo über dem Nordatlantik, September 2014. Nähern sich die grossen, alten russischen Aufklärerflugzeuge dem NATO-Luftraum, werden sie von NATO-Jägern abgefangen und eskortiert.Bild: EPA/MOD / ROYAL AIR FORCE

FILE - In this photo issued Sunday April 1, 2018, by Britain&#039;s Ministry of Defence showing two Hawker Hart light bombers of 39 Squadron at Miranshah on the North West Frontier, Pakistan in 1938, ...
Leichte Bomber vom Typ Hawker Hart vor einem Einsatz; Miranshah, Pakistan, 1938.Bild: AP/RAF

A de Havilland Mosquito PR Mk XVI of No. 140 Squadron RAF warms up its engines at Melsbroek in Belgium, before taking off on a night photographic reconnaissance sortie, 15 February 1945. A De Havillan ...
Eine De Havilland Mosquito in Melsbroek, Belgien, vor einem Aufklärer-Einsatz im Februar 1945.Bild: wikicommons

epa04228505 A handout photograph made available by the British Ministry of Defence showing Royal Air Force Aerobatic Team (RAFAT) The Red Arrows in flight after taking off from Royal Air Force (RAF) A ...
Die Kunstflugstaffel Red Arrows über Zypern, 2014.Bild: EPA/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Royal Air Force- Operations in the Middle East and North Africa, 1940-1943. The &quot;Boston Shuttle&quot; (1): a squadron of Douglas Boston Mark IIIs of No. 3 Wing SAAF positioned for their famous si ...
Der «Boston Shuttle»: Mittlere Bomber vom Typ Douglas Boston Mark III beim Massenstart in der libyschen Wüste, 1942. Bild: wikicommons

The Royal Air Force in Malta, June 1943 The Commander of No 23 Squadron, Royal Air Force, Wing Commander John B Selby, DSO, DFC, framed against the nose and engine of his De Havilland Mosquito II airc ...
Wing Commander John B. Selby der No. 23 Squadron vor seiner De Havilland Mosquito II in Malta, Juni 1943. Die vier Maschinengewehre sind verkorkt, damit sie nicht durch Schmutz beschädigt werden.Bild: wikicommons

Aircraft of the Royal Air Force 1939-1945- Short S.25 Sunderland. Sunderland Mark III, EJ143 S, of No. 230 Squadron RAF Detachment, piloted by Flight Lieutenant A W Deller, taking off at Addu Atoll, ...
Eine Short Sunderland Mark III beim Start bei Addu Atoll, Malediven, 1943.Bild: wikicommons

handley page halifax bomber zweiter weltkrieg royal air force 1939-1945 history geschichte
Eine Handley-Page Halifax, nebst der berühmten Lancaster der andere schwere Bomber der RAF im Zweiten Weltkrieg.Bild: wikicommons

mcdonnel douglas phantom royal air force falkland islands stanley airforce base 1984 wikicommons
Eine McDonnel Douglas F-4 Phantom der No. 74 Squadron, «The Flying Tigers», auf dem Rollfeld von Port Stanley Airbase, Falkland-Inseln, 1984.Bild: wikicommons

Ein Jagdbomber vom Typ Blackburn Buccaneer bei RAF Mildenhall in der Grafschaft Suffolk, Mai, 1988.Bild: wikicommons

epa03989235 A photograph made available on 13 December 2013 by the British Ministry of Defence showing a British Royal Air Force (RAF) Typhoon of 1(F) Squadron on 13 October 2013. The British Ministry ...
Eine Typhoon Eurofighter auf dem Weg nach Afghanistan, Oktober 2013. Bild: EPA

Four Royal Air Force De Havilland Vampire FB.9s in line abreast formation (WL582, WX207, WL615, WX218) over Egyptian desert. These aircraft were from No 213 Squadron based at RAF Deversoir, in the Sue ...
Vier Vampire-Jäger über der Wüste Ägyptens, Teil der Suez Canal Zone Fighter Defence Force, April 1952. Bild: wikicommons

gloster meteor jagdflugzeug royal air force zweiter weltkrieg
Der erste Düsenjäger der RAF: Der Gloster Meteor, 1944. Bild: wikicommons

A Hercules C130K and VC10 from 1312 Flight, Mount Pleasant Airfield. Practice Air to Air refuelling in the skies above the Falkland Islands. Title: Basket Case, Category D: RAF Equipment. This image ...
Eine Hercules C130 lässt sich von einem VC10 betanken, hoch über Mount Pleasant Airfield, Falkland-Inseln. Bild: RAF

royal air force royal flying corps erster weltkrieg sopwith camel jagdflugzeug
Die legendäre Sopwith Camel, der wohl erfolgreichste Jäger des Ersten Weltkriegs. Der Abschuss von 1294 feindlichen Flugzeugen gehen auf sein Konto.Bild: wikicommons

Leichte Bomber vom Typ Douglas Boston der No. 88 Squadron im Tiefflug über der Nordsee, um dem gegnerischen Radar auszuweichen, 1943.Bild: wikicommons

epaselect epa05236145 Aircrafts from the British Royal Air Force&#039;s (RAF) Red Arrows aerobatic team perform during a training session, as they fly over the military airport of Tanagra, about 70 km ...
Ein lieber Gruss von den Red Arrows. Bild: EPA/ANA-MPA

Aircraft of the Royal Air Force, 1939-1945- Gloster Meteor. Meteor F Mark I, EE227 YQ-Y, of No. 616 Squadron RAF, on the ground at Manston, Kent. Date between 1944 and 1945
Düsenjäger vom Typ Gloster Meteor in Manston im südenglischen Kent, 1944.Bild: wikicommons

Eine Hawker Typhoon wird mit Panzerabwehrraketen bewaffnet, Normandie, Frankreich im Juni 1944.Bild: RAF

In der Normandieschlacht als sehr erfolgreich erwiesen sich die Typhoon-Jagdbomber der Royal Air Force.
«The Butcher Bird of the Falaise Gap»: Besonders während der Schlacht um den Kessel von Falaise in der Normandie erwiesen sich die Typhoon-Jagdbomber für die auf dem Rückzug befindlichen deutschen Streitkräfte als tödlich. «Man konnte Falaise sogar aus 6000 Fuss Höhe im Cockpit riechen», so Typhoon-Pilot Flight Lieutenant H. Ambrose von der No. 175 Squadron. «Die verwesenden Pferdekadaver und das verbrannte Fleisch, das Gemetzel war schrecklich.»Bild: Imperial War Museum

royal air force harrier spitfire lancaster pinterest
Die Battle of Britain Memorial Flight aus der Sicht des Beobachters im Lancaster-Bomber.Bild: keystone

31st July 1941: Flight Lieutenant Eric Stanley Lock, DFC, and Bar, DSO, of 611 Squadron. Aircraft carries &#039;V&#039; for Victory crest, and 26 swastikas showing his 26 Nazi kills. Stanley carries a ...
Eric Lock, 20-jähriger Fliegerass, wegen seiner kleinen Statur «Sawn Off Lockie» genannt, mit Hund «Scruffy»: Innerhalb von sechs Monaten wurde er zum erfolgreichsten Jägerpiloten der RAF, bevor er am 3. August 1941 über dem Ärmelkanal abstürzte, nachdem seine Spitfire durch Bodenfeuer beschädigt worden war. Er wurde nie wieder gesehen.Bild: Hulton Archive

Curtiss Kittyhawk 112 Squardon RAF Libyen ägypten WW2 https://en.wikipedia.org/wiki/No._112_Squadron_RAF
Flight Lieutenant A. R. Costello mit seiner Curtiss Kittyhawk in Sidi Heneish, Ägypten, April 1942.Bild: Imperial War Museum

Royal Air Force Operations in Malta, Gibraltar and the Mediterranean, 1940-1945. The fuselage of Gloster Sea Gladiator Mark I, N5520 &quot;Faith&quot;, in Palace Square, Valletta, Malta, on the occasi ...
Der Rumpf des Gloster Gladiator Mark I, N5520, genannt «Faith», wird 1943 anlässlich einer Zeremonie dem maltesischen Volk präsentiert. Faith war eines von nur drei Flugzeugen, genannt Faith, Hope & Charity, die während der Belagerung Maltas im Juni 1940 die einzige Verteidigung der Insel darstellten und daher zum Symbol für den Widerstandswillen sowohl der britischen Truppen als auch der einheimischen Bevölkerung wurden.Bild: wikicommons

epa01942985 An image made available by Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (RCAHMS) showing the olympic Stadium, Berlin, Germany in a reconnaissance photograph taken b ...
Das Olympische Stadion von Berlin, 1941 von einem RAF-Aufklärer fotografiert.Bild: EPA

Royal Air Force Operations in Madagascar, 1942. Four Westland Lysander Mark IIIAs of No. 1433 Flight RAF, based at Ivato, Madagascar, peeling off to port while in flight.
STOL (Short Take Off and Landing – «Kurzstart und -landung») – Flugzeuge vom Typ Westland Lysander über Madagaskar, 1942. Bild: wikicommons

Royal Air Force- Italy, the Balkans and South East Europe, 1942-1945. Squadron-Leader P F Illingworth (back to camera), the Commanding Officer of No. 112 Squadron RAF, discusses a target with Army off ...
Foggia, Italien, Oktober 1943: Staffelführer P. F. Illingworth (mit dem Rücken zur Kamera) der No. 112 Squadron (die mit der ikonischen Haifischmaul-Bemalung) im Gespräch mit Armee-Offizieren vor einem Einsatz mit seiner Curtiss Kittyhawk.Bild: wikicommons

royal air force flugshow luftwaffe grossbritannien historisch history
Später im Krieg wurde dieselbe Staffel mit P-51D Mustang ausgerüstet. Bild: shutterstock

hawker buccaneer royal air force irak 1991 desert storm flugzeug wikicommons
«Hello Sailor!» – Flugzeug-Graffiti auf einem Buccaneer-Jagdbomber während Operation Desert Storm, 1991. Bild: wikicommons

Hawker Hurricanes in Gabes, Tunesien, vor einem Einsatz gegen Panzereinheiten des deutschen Afrika-Korps, April 1943.Bild: wikicommons

Lancaster B Mark III, LM449 PG-H, of No. 619 Squadron RAF based at Coningsby, Lincolnshire, in flight. wikicommons
Eine Lancaster der No. 619 Squadron auf dem Heimflug, 1944. Bild: wikicommons

royal air force harrier spitfire lancaster pinterest
Ein Senkrechtstarter vom Typ Hawker Harrier während Operation Iraqi Freedom, März 2003.Bild: keystone

Eine Douglas Boston vor einem Nachteinsatz auf dem Flugfeld von Bradwell Bay, Essex, 1944.Bild: wikicommons

BAC Lightning RAF 1960s
BAC-Lightning-Abfangjäger der No. 74 «Tiger» Squadron über Ostengland, 1967.Bild: Keystone

Senkrechtstart über der Wüste Mesopotamiens: Eine Hawker Harrier während dem 2. Golfkrieg, 2003.Bild: keystone

Fliegende Legende: Eine Spitfire Mark IX während der Flying Legends Flugshow in Duxford, England, Juli 2015.Bild: shutterstock

royal air force flugshow luftwaffe grossbritannien historisch history
Überschall im Tiefflug: Eine Panavia Tornado beim Training in RAF Valley, Wales.Bild: shutterstock

Britsih ground personel prepares the Tornado GR.1 fighting jet of the Royal airforce on Monday, April 5,1999 at the Brueggen/Elmpt airbase near Moenchengladbach in western Germany. The Tornado is a mo ...
April 1999: Bodenpersonal bereitet einen Tornado-Jagdbomber auf dem Flugplatz Brüggen/Elmpt bei Mönchengladbach auf einen Einsatz über dem Kosovo vor. Bild: AP

Un helicoptere de type Puma decolle de l aeroport de Sion ce mardi 19 novembre 2002. Des pilotes britanniques de la Royal Air Force s entrainent depuis le 11 novembre en Valais. Leur but est de s entr ...
November 2002: Eine Puma der RAF startet vom Flughafen Sion. Piloten der Royal Air Force trainierten im Wallis die Techniken des Bergfliegens. Bild: KEYSTONE

Undated file photo of the Lockhead Martin C130-J Hercules transport aircraft similar to the RAF Hercules plane that has crashed north of Baghdad, Iraq Sunday January 30 2005. (KEYSTONE/EPA/Glyn Genin) ...
Ein C130-J Hercules Transportflugzeug über der Südenglischen Grafschaft Dorset, 2005.Bild: EPA

Beaufighters of Royal Air Force Coastal Command have been attacking enemy shipping off the Norwegian and Dutch coasts with a new weapon, the Rocket projectiles. Streaking ahead of the Beaufighter, a p ...
Raketenangriff einer Bristol Beaufighter auf deutsche Schiffe vor der Küste Hollands, Mai 1944.Bild: AP British Official

epa00936820 Handout picture released on Monday, 19 February 2007, shows a Royal Air Force CH47 Chinook Helicopter re-supplies Patrol Base Delhi prior to Op Glacier 4. Images captured are from Operatio ...
Ein CH47 Chinook Transport-Helikopter während Operation Glacier 4, einer Aktion gegen die Taliban im Distrikt Garmsir in der Provinz Helmand, Afghanistan, Februar 2007. Bild: EPA

The great daylight attack on Duisburg by more than 1,000 Royal Air Force heavy bombers on Oct. 14, 1944. When over 4,500 tons of high explosive and incendiaries were dropped on the important Rhur comm ...
Entfachen der Feuerstürme: Eine Lancaster wirft ihre Brandbomben über Duisburg ab, Oktober 1944.Bild: AP British Official Photo

Two British Royal Air Force Typhoon aircraft of 29 Squadron are seen in this picture released Saturday July 3, 2004 by the RAF as they head for Singapore on Friday July 2 2004. Flying from England the ...
Zwei Typhoon-Jäger überfliegen die Wüste von Abu Dhabi während ihrer Überführung nach Singapur, Juli 2004.Bild: AP ROYAL AIR FORCE

An unidentified pilot from No 4 Squadron of the Royal Air Force, climbs from the cockpit of his Harrier GR7 on the flightdeck of the British aircraft carrier HMS Illustrious, while deployment with Exe ...
Die Royal Air Force besucht die Royal Navy: Harrier-GR7-Senkrechtstarter der RAF landen auf dem Flugdeck der HMS Illustrious während eines Manövers im Golf, Oktober 2001. Im Hintergrund ist die Marine-Version desselben Flugzeugtyps zu sehen, die Hawker Sea Harrier. Bild: AP ROYAL NAVY

epa04237976 An undated handout photograph released by the British Ministry of Defence (MOD) on 03 June 2014 shows a Royal Air force Mustang aircraft of II (Army Cooperation) Squadron in flight over Fr ...
Flugaufnahme einer Mustang mit «Invasions-Streifen» (alle alliierten Flugzeuge wurde zur einfacheren Erkennung während der Invasion Nordfrankreichs damit versehen) über Frankreich am 3. Juni 1944.Bild: EPA

epa03302826 A British Ministry of Defence handout picture made available on 10 July 2012 shows the British Royal Air Force (RAF) Red Arrows aerobatic display team fly in formation alongside a former R ...
Der letzte V-Bomber im Formationsflug mit den Red Arrows. Die Avro Vulcan war der Atomwaffen-Bomber der RAF während des Kalten Krieges. Bild: EPA

These members of a British Royal Air force bombing squadron hold thumbs up ñ A gesture signifying a Nazi warship has been sunk ñ as they return to their home base, April 22, 1940, from an attack on Ge ...
Die glücklichen Überlebenden: Die Crew einer Vickers Wellington vermelden die Versenkung eines Kriegsschiffs nach einem Einsatz an der Küste Norwegens, April 1940. Nicht alle hatten dasselbe Glück. Bomber-Besatzungen erlitten während des Zweiten Weltkriegs hohe Verluste: 55'000 tote Crew-Mitglieder von insgesamt 125'000 – eine Todesrate von 44 Prozent.Bild: AP

epa04241355 A handout photograph made available by the British Ministry of Defence showing the British Royal Air Force Battle of Britain Memorial Flight Dakota with it&#039;s D Day marking at an unnam ...
Das Arbeitspferd der Alliierten: Die amerikanische Douglas DC-3, von der RAF «Dakota» genannt.Bild: EPA

epa04208050 A British Royal Air Force Typhoon FGR4 aircraft (R) and two MIG-29 Fighters jet (L) of the Polish Air Force perform during a joint show in Siauliai Air Base, Lithuania, 15 May 2014. Polish ...
Eine RAF Typhoon mit zwei MIG-29 der polnischen Luftwaffe während eines gemeinsamen Manövers in Litauen, Mai 2014.Bild: EPA

Die ikonischste Silhouette der Luftfahrtsgeschichte: Spitfire-Jäger überfliegen den historischen Fliegerhorst von Biggin Hill anlässlich des Battle of Britain Day am 18. August 2015.Bild: EPA

Three hundred and sixty machines of the Royal Air Force, drawn from 38 squadrons, took part in a rehearsal on July 2, 1935, in readiness for the King&#039;s Jubilee Review at Mildenhall Aerodrome. The ...
360 Maschinen der RAF nehmen am 2. Juli 1935 an der King's Jubilee Review auf dem Flugplatz Mildenhall teil. Bild: AP

epa04760336 A handout photograph made available on 20 May 2015 by the British Ministry of Defence showing a British Royal Air Force (RAF) Typhoon fighter jet (bottom) in a Battle of Britain era paint ...
Mai 2015: Die Hawker Hurricane, bis zur Einführung der Spitfire das Arbeitspferd des Fighter Command in den frühen Kriegsjahren, begleitet von einem Typhoon Eurofighter im Tarnmuster von 1940.Bild: EPA BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

epa01943014 An image made available by Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (RCAHMS) showing the bridges over the River Mae Klong (later renamed Kwa Yai in 1960) and Ta ...
Die Brücken am Kwai: In dieser Aufnahme eines RAF-Aufklärers vom Januar 1945 sieht man die beiden Brücken über den Mae Nam Khwae Noi – dem Kwai-Fluss –, die von Zwangsarbeitern der Japaner gebaut wurden. Das Gefangenenlager ist deutlich zu erkennen.Bild: EPA

A British Royal Air Force AWACS flies over Fairford RAF base where 6 huge U.S. Air Force B-52 bomber are stationed, 75 miles (120 kms) west of London, Monday Oct.12, 1998. The planes were flown from t ...
AWACS – Airborne Warning and Control System: Ein Kommandoposten in der Luft, über der Luftwaffenbasis Fairford, westlich von London, Oktober 1998Bild: AP

royal air force historisch history luftwaffe grossbritannien https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
Angriff auf eine Formation Heinkel-Bomber: Aufnahmen einer Bordkamera während der Luftschlacht um England im Sommer 1940.Bild: wikicommons

epa04611495 A photo made available 9th February 2015 by the British Ministry of Defence shows the first A400M Atlas transport plane, named City of Bristol, flying over the west English city 5 February ...
Eine Airbus A400M Atlas über Bristol, Februar 2015.Bild: EPA MINISTRY OF DEFENCE

royal air force flugshow luftwaffe grossbritannien historisch history
Bristol Fighter, Jagdbomber des Ersten Weltkriegs. Bild: shutterstock

Eine Avro Vulcan mit geöffnetem – und glücklicherweise leerem – Bombenschacht.Bild: shutterstock

royal air force historisch history luftwaffe grossbritannien https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
Nicht so schnell wie die Spitfire und auch nicht so wendig, dafür aber ein verdammt stabiles Ding, das einiges einstecken konnte: Die Hawker Hurricane fügte der deutschen Luftwaffe in den ersten beiden Kriegsjahren mehr Verluste als jeder andere Flugzeugtyp zu.Bild: wikicommons

royal air force historisch history luftwaffe grossbritannien https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
Quasi die Hawker Hurricane der RAF in ihrem 100. Jahr: Die F-35B Lightning – Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug.Bild: wikicommons

