Einfach die besten Tweets der Woche

So kreativ sind die Menschen an den Anti-AfD-Demos: 22 gelungene Schilder

US-Forscherin erklärt, wie man den perfekten Tee zubereitet. Ganz England so: 😂🤣😂

Die britisch-amerikanische «Special Relationship» ist möglicherweise gefährdet durch die Behauptung einer amerikanischen Wissenschaftlerin, dass Grossbritanniens beliebtes Gebräu eine Prise Salz benötigt.

Es fing an mit einer Studie. Darin behauptete die US-Wissenschaftlerin Michelle Francl, Professorin für Chemie am Bryn Mawr College in Pennsylvania, das wissenschaftlich perfekte Rezept für eine Tasse Tee gefunden zu haben: eine Prise Salz – und kräftiges Auspressen des Teebeutels.