Ja, der Zoom des Galaxy S24 Ultra ist ziemlich gut. bild: watson / oliver wietlisbach

Ich habe Samsungs Super-Zoom ausprobiert und das kam dabei raus

Bei Samsungs neuem Top-Modell Galaxy S24 Ultra reden alle von den neuen KI-Funktionen. Ich hatte mit dem verblüffend guten Handy-Zoom weit mehr Spass.

Das Galaxy S24 Ultra ist seit Januar 2024 im Handel. bild: samsung

Eine Bemerkung vorweg: Der Testbericht zu Samsungs brandneuem Galaxy S24 Ultra folgt in einigen Tagen. Allein die neuen KI-Funktionen füllen problemlos einen eigenen Artikel. Heute soll es zunächst ausschliesslich um die Kamera gehen, und zwar um den Zoom. Warum? Hübsche Fotos knipsen inzwischen fast alle Smartphones – zumindest bei guten Lichtbedingungen. Eine Schwäche vieler Smartphones ist aber bekanntlich der Zoom.



Mit dem Galaxy S23 Ultra erreichten HandyZoomaufnahmen vor einem Jahr eine zuvor kaum gekannte Qualität. Trumpft also auch das neue Galaxy in dieser Kategorie gross auf?



Lassen wir die Bilder sprechen (ihr seid ja eh nur wegen der Fötelis hier).

Falls du noch keine Vorhänge hast, wär's nun an der Zeit, welche zu besorgen.

Schiebe den Slider (Pfeile) nach links und rechts, um beide Fotos zu sehen. bild: watson

Wir verlagern die Szenerie ins schöne Schwellbrunn: Dort hinten ist eine Kirchenuhr zu erahnen. Aber wie spät ist es? Bild: watson

Der 10-fach-Zoom liefert postwendend die Antwort. bild: watson

Aber da geht noch mehr: Bei 30-facher Vergrösserung bleibt das Bild erstaunlich gut. Alle Fotos wurden von Hand, sprich ohne Stativ geschossen. Bild: watson

Lässt sich auch die idyllische Appenzeller-Hügellandschaft heranzoomen? bild: watson

Eine dreifache Zoomstufe ist für das Galaxy S24 Ultra ein Kinderspiel. bild: watson

Mit zehnfachem Zoom liefern viele Handys nur Pixelbrei. Nicht so das neue Galaxy. bild: watson

Erst bei 30-facher Vergrösserung lässt die Bildqualität spürbar nach, aber insgesamt ist das Resultat beeindruckend. bild: watson

Zum Vergleich: Selbst Googles Pixel 8 Pro, eines der besten Kamera-Smartphones auf dem Markt, kann bei 30-fachem Zoom nicht ganz mithalten. Bild: watson

Dort hinten, kaum zu erspähen, steht ein auffälliges Gebäude.

bild: watson

Der 30-fach-Zoom hilft auch hier!

bild: watson

Das Hochhaus befindet sich übrigens in Bülach.

bild: watson

Wer so weit oben wohnt, hat reichlich Privatsphäre. Oder?

bild: watson

Oder?? bild: watson

100-fach-Zoom 😲 bild: watson

Weiter geht's nach Zürich: Oerlikon hat inzwischen eine kleine Skyline.

bild: watson

Mit dem optischen 5-fach-Zoom kommt sie besser zur Geltung.

bild: watson

Und wer es ganz genau wissen will, ja, da prangt noch immer das Credit-Suisse-Logo.

Zürichs berühmtester Kamin steht gleich neben der watson-Kommandozentrale. Dank KI-Super-Zoom wissen wir endlich, wie er obenrum aussieht.

bild: watson

Von Nahem sieht er so aus. bild: watson

Auf der Antenne sitzt ein …

bild: watson

Von blossem Auge kaum zu erkennen: Auf dem Dach sonnen sich die Tauben.

Dort hinten hat es bestimmt etwas Feines für Schleckmäuler, aber was genau?

bild: watson

Und was gibts an der Kaffeebar?

bild: watson

Alles klar!

bild: watson

Auch hier zeigt sich: Bei 30-facher Vergrösserung leidet die Qualität, aber das Bild bleibt brauchbar.

bild: watson

Dieses Plakat hängt in etwa 150 Meter Entfernung. Aber was steht denn dort?

Bild: watson

Ah, die Konkurrenz wirbt für ihre Porträts-Aufnahmen (wie der 10-fach-Zoom enthüllt)

Bild: watson

Das iPhone knipst tadellose Porträts, aber das Galaxy zoomt besser. Samsungs KI-gestützter 30-fach-Zoom macht einen guten Job.

Bild: watson

Weils so schön ist, noch ein Beispiel aus dem Supermarkt: Ganz hinten befindet sich die Fleisch- und Fischtheke. Aber was gibts heute? bild: watson

Klingt gut.

bild: watson

Klar, auch das geht noch grösser. bild: watson

In der Nacht ist der Zoom aber unbrauchbar, oder? bild: watson

Nope. Samsungs neue Telekamera kommt mit sehr wenig Licht aus. bild: watson

Zum Vergleich: Selbst das Pixel 8 Pro von Google, bekannt für gute Nachtaufnahmen, muss sich bei Zoomaufnahmen mit wenig Licht geschlagen geben. bild: watson

Noch einmal zurück ins schöne Appenzellerland.

Bild: watson

Am besten ist der Zoom bei 3-facher Zoomstufe sowie … Bild: watson

… bei 5-facher Vergrösserung. Für beide Zoomstufen hat das Galaxy S24 Ultra jeweils eine separate Telekamera. Bild: watson

Und zum Schluss nochmals zur Kirche in Schwellbrunn.

Generell liefern die Telekameras des S24 Ultra sehr gute Ergebnisse, auch bei zehnfacher Vergrösserung.

Bild: watson

Und sogar eine 30-fache Zoomstufe kann brauchbare Ergebnisse liefern.

Bild: watson

Der maximale 100-fach-Zoom bleibt hingegen ein Gimmick. Die Qualität ist fast immer zum Abwinken. Hier sieht es ausnahmsweise ganz ok aus.

Bild: watson

Zoomt das Galaxy S24 Ultra besser als das S23 Ultra?

Das kommt darauf an, in welchem Bereich gezoomt wird.



Samsung hat die 10-Megapixel-Telekamera mit zehnfach optischem Zoom im S23 Ultra durch eine 50-Megapixel-Telekamera mit fünffach optischem Zoom im S24 Ultra ersetzt. Geblieben ist die zweite Telekamera für den dreifachen optischen Zoom. Was auf dem Papier nach einer Verschlechterung aussieht, ist im Alltag für die meisten User ein Gewinn.



Der Grund: Das Galaxy S24 Ultra zoomt im mittleren, häufig genutzten Zoombereich zwischen fünffacher und zehnfacher Vergrösserung etwas bessere als das S23 Ultra – dies insbesondere bei wenig Licht. Das liegt vor allem daran, dass die neue 5-fach-Telekamera mit einem deutlich besseren und grösseren Sensor (50 Megapixel, ƒ/3.4) kombiniert wurde.

Statt der 10-Megapixel-Telekamera mit zehnfach optischem Zoom im Vorgänger verbaut Samsung neu eine Optik mit «nur» fünffacher Vergrösserung, der aber 50 Megapixel zur Verfügung stehen.

screenshot: youtube / Marques Brownlee

Natürlich hat der Verzicht auf den zehnfachen optischen Zoom auch Nachteile: Bei hohen Zoomstufen über zehnfacher Vergrösserung – die im Alltag nur selten gebraucht werden – ist das ältere S23 Ultra mit der 10-fach-Optik leicht im Vorteil. Das S24 Ultra muss hier mit der 5-fach-Optik arbeiten. Samsung kann diesen Nachteil wie gesehen mit dem grösseren 50-Megapixel-Sensor ziemlich gut kompensieren. Das Bild wird also bei hohen Zoomstufen zugeschnitten, was dank des hochauflösenden Sensors und reichlich KI-Optimierung erstaunlich gute Resultate liefert.



Einen ausführlichen Zoom-Vergleich zwischen Galaxy S24 Ultra und S23 Ultra findest du hier.

Die wichtigsten technischen Daten zum Samsung Galaxy S24 Ultra

Das Galaxy S24 Ultra ist ab 1299 Franken erhältlich. Es erhält sieben Jahre Android- und Sicherheits-Updates. Bild: samsung

Display: 6,8 Zoll AMOLED, 3080 x 1440 Pixel, 1-120 Hz, stark entspiegelt

6,8 Zoll AMOLED, 3080 x 1440 Pixel, 1-120 Hz, stark entspiegelt Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Speicher: 256/512 GB oder 1 TB

256/512 GB oder 1 TB RAM: 12 GB

12 GB Akku: 5000 mAh

- 200-MP-Hauptkamera - 12-MP-Ultra-Weitwinkelobjektiv - 50-MP-Telekamera mit 5-fach optischem Zoom - 10-MP-Telekamera mit 3-fach optischem Zoom - 12-MP-Frontkamera Masse/Gewicht: 79 X 162.3 X 8.6 mm, 233 g

79 X 162.3 X 8.6 mm, 233 g Spezielles: KI-Funktionen für Bildbearbeitung und Live-Übersetzung von Gesprächen, Telefonanrufen und Textnachrichten, integrierter Stift

KI-Funktionen für Bildbearbeitung und Live-Übersetzung von Gesprächen, Telefonanrufen und Textnachrichten, integrierter Stift Software: Android 14 (7 Jahre Android- und Sicherheits-Updates)