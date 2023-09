Die Kampfrichtern verteilt allen Mädchen eine Medaille – nur eines geht leer aus. Bild: twitter

Schwarze Turnerin bekommt als einzige keine Medaille – Biles verurteilt den Vorfall

Ein Video der Medaillenvergabe an einem Turn-Event in Irland sorgt auf Social-Media-Plattformen für Aufsehen. Während alle Mädchen eine Medaille erhalten, wird die einzige schwarze Teilnehmerin übergangen. Auch die Starturnerin Simone Biles verurteilt den Vorfall.

Mehr «Sport»

Ein Video kursiert derzeit auf Social Media: Nach einem Turn-Wettbewerb stellen sich die Mädchen in einer Reihe auf und warten ungeduldig darauf, die verdiente Medaille zu erhalten. Die Kampfrichterin hängt einem Mädchen nach dem anderen die Medaille um den Hals – die einzige schwarze Teilnehmerin wird dabei übergangen.

Das Video wurde zwar bereits im März 2022 aufgenommen, gelangte aber erst jetzt über die Plattform X (vormals Twitter) an die Öffentlichkeit. Simone Biles, die US-amerikanische Turnerin, die erst kürzlich ihr Comeback nach einer selbstauferlegten Pause gegeben hat, meldete sich via Twitter zum Vorfall: «Es hat mir das Herz gebrochen, das zu sehen, also habe ich ihr ein kleines Video geschickt. Es gibt keinen Platz für Rassismus, egal in welcher Sportart oder sonst irgendwo», kommentierte die vierfache Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin das Video.

Der irische Turnverband Gymnastics Ireland entschuldigte sich am Montag in einem Statement beim betroffenen Mädchen und ihrer Familie: «Was an diesem Tag geschah, hätte niemals geschehen dürfen und es tut uns sehr leid», liess der Verband verlauten.

Die Mutter des Mädchens gab gegenüber dem «Independent» zu Protokoll, dass sie hinter dem Vorfall rassistische Beweggründe vermute. Sie kritisierte den Verband dafür, dass er sich so lange nicht zu einer ehrlichen Entschuldigung hatte durchringen können: «Acht Millionen Menschen haben das Video nun schon gesehen. Von Pakistan bis Äthiopien sehen die Menschen, was hier falsch läuft, aber der irische Turnverband akzeptiert dies noch immer nicht und kann sich nicht entschuldigen.»

Der Vorfall führte wenigstens auch zu etwas Positivem: Die Familie erzählte dem «Independent», dass sich das betroffene Mädchen sehr über das Video von Simone Biles gefreut habe. (kat)