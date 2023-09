Manuel Neuers Heilung verläuft nicht nach Wunsch. Bild: IMAGO / Lackovic

Comeback verzögert sich weiter: Nächster Rückschlag für Manuel Neuer

Eigentlich sollte Manuel Neuer bereits wieder im Teamtraining sein. Doch das verzögert sich weiterhin. Der FC Bayern muss sich gedulden.

Das Comeback von Manuel Neuer lässt weiter auf sich warten. Wie die «Bild» berichtet, fehlte der Nationaltorwart am gestrigen Montag beim Mannschaftstraining des FC Bayern, weshalb sich sein Plan für die Rückkehr verzögert.

Mitte August hatte Trainer Thomas Tuchel noch auf einer Pressekonferenz gesagt: «Der Eingriff wirkt sehr positiv. Die Prognose für den Einstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt. Das, was ich in den letzten Tagen von Manu gesehen habe, war sehr beeindruckend. Wir rechnen in den nächsten Wochen damit, dass er ins Mannschaftstraining einsteigen kann.»

«Es ist eigentlich nicht wirklich eine Verletzung»

Doch genau daraus wurde bisher nichts. Auch Ende September ist ein Comeback Neuers nicht klar in Sicht. Zwar trainiert der 37-Jährige fleissig und macht laut Tuchel auch einige Fortschritte, aber für einen Einstieg ins Mannschaftstraining reichte es noch nicht. Tuchel am vergangenen Freitag: «Es ist eigentlich nicht wirklich eine Verletzung, es sind mehr Beschwerden. Er ist weiterhin sehr positiv, weil er glaubt, dass es sehr schnell gehen kann, sobald er im Mannschaftstraining ist.»

Derzeit verfolgt Manuel Neuer die Spiele der Bayern von der Tribüne aus. Bild: IMAGO/Sven Simon

Die Beschwerden seien jedoch «sehr diffus», was die Rückkehr nicht erleichtere. Ob es noch vor der Länderspielpause, die am 9. Oktober (Montag) startet, klappt, ist unklar. Neuers letztes Spiel für den FC Bayern machte er am 12. November 2022 gegen den FC Schalke 04. Kurz nach der WM in Katar brach er sich beim Skitouren den Unterschenkel. Seitdem kämpft sich der Weltmeister von 2014 zurück.

Aktuell vertritt ihn Sven Ulreich im Bayern-Tor. Am Dienstag im DFB-Pokal darf aber Daniel Peretz gegen Preussen Münster ran. (t-online.de)