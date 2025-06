So sah es beim letzten Mal, 2019 in Aarau, aus. Bild: KEYSTONE

Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum grössten Sportanlass der Schweiz

Am Donnerstag beginnt in Lausanne das 77. Eidgenössische Turnfest. 65'000 Turnerinnen und Turner aus rund 1400 Vereinen messen sich in 149 Wettkämpfen und ermitteln dabei 34 Turnfestsieger.

Der sportliche Höhepunkt des nur alle sechs Jahre stattfindenden Festes ist der Mehrkampf der Kunstturner, die am Samstagabend die Schweizer Meister ermitteln. Das Turnfest ist der grösste Sportanlass der Schweiz.

Abschied und Abwesende

Für Benjamin Gischard wird es nach 13 erfolgreichen Jahren im Spitzensport unter anderem mit dem Gewinn von EM-Silber 2021 in Basel am Boden und EM-Bronze 2016 mit dem Team der letzte Wettkampf seiner Karriere sein. Nicht am Wettkampf teilnehmen werden hingegen Anny Wu sowie Ian Raubal, Matteo Giubellini und Luca Murabito aus der kürzlich in Leipzig erfolgreichen Schweizer EM-Delegation.

Benjamin Gischard an den Olympischen Spielen in Tokio. Bild: keystone

Alles kostenlos

Neben den Wettkämpfen bieten die Veranstalter den rund 300'000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern auch ein attraktives Rahmenprogramm. Das Fest ist ein Mix aus Spitzen- und Breitensport, Show und Kultur.

Das Budget beläuft sich auf 29 Millionen Franken und ist damit neun Millionen höher als jenes vor sechs Jahren in Aarau. Der Zugang zu allen 149 Wettkämpfen, der Eröffnungs- und der Schlussfeier ist kostenlos.

Rückkehr in die Romandie

Lausanne präsentiert sich nach 1855, 1880, 1909 und 1951 zum fünften Mal als Gastgeber des Eidgenössischen Turnfests. Zuletzt fand der grösste Schweizer Breitensportanlass 1978 in Genf in der Westschweiz statt.

Am Schlusstag 1978 in Genf wird einer verletzten Turnerin geholfen. Bild: KEYSTONE

Riesige Zeltstadt

Eine grosse Herausforderung stellt die Unterbringung der Turnerinnen und Turner dar, sowohl organisatorisch als auch logistisch. Während der zehn Tage wird die Bevölkerung von Lausanne um 50 Prozent wachsen.

Ein 75'000 Quadratmeter grosser Campingplatz, verteilt auf drei Standorte, wird etwa 20'000 Turnende beherbergen, und etwa 50 Turnhallen in Lausanne und Umgebung werden insgesamt etwa 8000 Personen aufnehmen können.

Fehlende Freiwillige

Problematisch erwies sich im Vorfeld die Rekrutierung der grossen Anzahl freiwilliger Helfer. Zusätzlich zu den 4000 Wettkampfrichtern wurden fast 5000 Freiwillige gesucht. Einen Monat vor dem Start des Turnfests waren erst 60 bis 70 Prozent der Freiwilligen rekrutiert. Die Sicherheit der Veranstaltung sei auf jeden Fall gewährleistet, betonten die Organisatoren schon Mitte Mai. (ram/sda)