Wie um alles in der Welt können die Nati-Spieler am Samstag Gianluigi Donnarumma also bezwingen? «Seine Schwachstelle liegt im Bereich zwischen drei und sieben Metern vor dem Tor. Da ist er nicht sehr gut», sagt Thierry Barnerat. Mit anderen Worten: Der italienische Goalie fühlt sich nicht wohl, wenn er sehr nah an seiner Linie verteidigen muss.

Aber: Donnarumma sind auchschon Fehler in der Beinarbeit unterlaufen, wenn Angreifer mit viel Zug aufs Tor kamen, zum Beispiel gegen Benzema in der Champions-League-Partie zwischen Real Madrid und PSG im Jahr 2022. Doch Donnarumma habe aus solchen Situationen gelernt, mein Barnerat:

Und so kommt es, dass sich der italienische Torhüter bei dieser EM in fast allen Phasen des Spiels wohlfühlt. «Gigio ist dank seiner ausgeprägten Fähigkeit, das Spiel zu lesen, seiner grossen Reichweite und seiner Dynamik hervorragend bei Weitschüssen», erklärt Thierry Barnerat. Und der Torhüter der Squadra Azzurra verfügt auch über eine Explosivität, die es ihm trotz seiner Grösse von 1,96 ermöglicht, sehr schnell auf den Boden zu gehen.

Der Genfer Experte – der auch persönlicher Videoanalyst von Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois ist – staunt über das Selbstvertrauen, das «Gigio», wie er ihn nennt, plötzlich ausstrahlt. «Er wurde in seiner vergangenen Saison bei Paris Saint-Germain von den Medien extrem kritisiert. Wenn man einen Torwart ständig so unter Druck setzt, bringt man ihn mental um. Und darunter leidet zwangsläufig seine Leistung. Ausserdem wechselte sein Trainer Gianluca Spinelli, der ihm sehr nahe stand, zu Inter», erklärt der Romand und fügt an:

Wenn die Nati am Samstag in Berlin (18 Uhr) auf Italien trifft, wird ihr im gegnerischen Tor mit Gianluigi Donnarumma ein überragender Torhüter gegenüberstehen. Doch die italienische «Wand», die zwischen der Schweiz und dem Viertelfinal steht, hat auch eine Schwachstelle.

An der WM gegen Brasilien, an der EM gegen Deutschland. Fabian Rieder ist der junge Schweizer für die grossen Gegner. Und hat mit dem VfB Stuttgart nun einen neuen Arbeitgeber. Wie kam es zum Transfer? Und was hat das mit Thomas Müller zu tun?

Es war ein klassischer Murat-Yakin-Einfall. Aber man staunte nicht schlecht, als Fabian Rieder an der Winter-WM in Katar gegen Brasilien erstmals in der Schweizer Startelf auftauchte. Am rechten Flügel musste der damals 20-Jährige gegen den Rekordweltmeister vor allem defensiv arbeiten, die Leistung blieb durchzogen. Nun an der EM rieb man sicher erneut verwundert die Augen, als Rieder gegen Deutschland zum zweiten Mal überhaupt mit der Nati beginnen durfte. Typisch Yakin. Gegen den Gastgeber gelang – wieder am rechten Flügel – eine gute Leistung. Mit dem Bonus, sich das Trikot von Thomas Müller zu sichern.