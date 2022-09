Christian Constantin hat eine Methode, die ihn auf dem Transfermarkt unwiderstehlich macht. Bild: keystone

Um Stars anzuziehen, «baggert Constantin sie wie Frauen an»

Er ist der einzige Schweizer Präsident, der Mario Balotelli, Gennaro Gattuso oder Essam El-Hadary verpflichten kann, weil «CC» eine Methode hat, die ihn auf dem Transfermarkt unwiderstehlich macht. Eine Entschlüsselung in fünf Punkten.

Er geht in die Vollen

Christian Constantin hat vor nichts Angst. Besser noch: Er traut sich alles. Eines Tages, als der FC Sion einen Stürmer suchte, schlug ein Mitarbeiter vor, Patrick Rossini zu kontaktieren, einen ehrlichen Torjäger aus der Challenge League. «CC» ist nicht überzeugt. «Ich brauche Rossini nicht. Ruf Cavani an!», sagte er zu ihm. Der Mann war zunächst ungläubig, besorgte sich aber die Nummer des PSG-Stars. Der Kontakt wurde hergestellt, blieb aber erfolglos. Edinson Cavani wechselte zu Manchester United und dann nach Valencia, wo er erst gerade unterschrieben hat. Aber der «Uru» ist erst 35 Jahre alt. Es ist nicht auszuschliessen, dass er sich in ein oder zwei Jahren, wenn er alle seine Ziele in den grossen europäischen Ligen erreicht hat, wieder an das Interesse des Schweizer Präsidenten erinnert.

Constantin ist nicht nur gut darin, Kontakte zu knüpfen, sondern auch darin, sie zu halten. Die Verpflichtung von Balotelli ist das Ergebnis seiner intensiven Bemühungen in den letzten Jahren. Auch bei Alessandro Del Piero hat er nie vergessen, nachzufragen, selbst nachdem der Italiener 2012 nicht zu Sion wechseln wollte. watson traf den Italiener zwei Jahre später wieder. Er erzählte, dass Constantin ihn weiterhin regelmässig anrief, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen.

Mit der Zeit und viel Taktgefühl hat «CC» ein Netzwerk aufgebaut, das ihm die Türen zu allen Umkleidekabinen öffnen kann. «Er kennt genug Leute, um jeden zu treffen, den er will. Sogar Messi», sagt ein Vertrauter. Dann geht es für ihn darum, zu verführen und zu überzeugen. Aber auch das kann er.

«Er gibt direkt ein Küsschen»

Christian Constantin unterscheidet sich von anderen Präsidenten durch die unmittelbare Nähe, die er zu seinen potenziellen Neuzugängen herstellt. Paolo Urfer, ehemaliger Sportdirektor des FC Sion, sagt: «Er gibt dem Spieler direkt ein Küsschen.»

Es mag wie eine Eigenart, eine oberflächliche Bekanntheit erscheinen, aber das ist falsch: «CC» gibt nicht dem Fussballer nicht nur vor, dass er ihm nahe steht, sondern informiert sich bereits vor dem ersten Gespräch intensiv über ihn. So entsteht sich zwischen den beiden Männern schon bei den ersten Gesprächen eine Vertrautheit. Frédéric Meyrieu (von Sion 1997 verpflichtet) hat das nie vergessen. Er erzählt:

«Ich sah ihn zum ersten Mal, aber er kannte mich bereits in- und auswendig, das war beeindruckend. Er erzählte mir von meinen Toren bei Lens und sogar von meinen anderen Aktionen. Ich hatte das Gefühl, dass er sich alle meine Spiele angesehen hatte. Das war sehr schmeichelhaft.»

Es war 2008 im Wallis, als der Torwart Essam el-Hadary zum FC Sion kam. Sein Gesicht war verschlossen, man sah ihm an, dass er von den Drohungen gezeichnet war, denen er in Ägypten ausgesetzt war. Einem Land, in dem er ein lebender Gott war und das er überstürzt verlassen hatte. Nach der dreiminütigen Pressekonferenz klopfte er seinem neuen Präsidenten freundschaftlich auf den Rücken.

Als er Jahre später auf diese Geste angesprochen wurde, banalsierte Constantin die Episode: «Die Leute, die mich kennen, finden mich ziemlich gutmütig.» Später fügte schelmisch hinzu:

«Am Ende war ich so gut mit Essam befreundet, dass er lieber mit mir als mit Marco Pascolo trainiert hat.»

Er findet die richtigen Worte

Die Redekunst ist eine weitere Waffe des Walliser Präsidenten. «Er spricht mit dir wie ein Sportdirektor», sagte Bastien Geiger einmal, der 2007 verpflichtet wurde. «Manche Präsidenten verhalten sich wie Firmenchefs. Christian ist anders. Er ist ein echter Liebhaber des Spiels.»

«Bei seinem Treffen mit Del Piero hat er über eine Stunde lang über Taktik gesprochen», erzählt der Agent Gaetano Marotta. «Er hat ihm erklärt, wie das System von Sébastien Fournier funktioniert. Alessandro war beruhigt. Er verstand sofort, dass sein Gesprächspartner sich sehr gut mit Fussball auskannte.» Sehr, sehr gut sogar:

«Er kann dir von der italienischen Mannschaft bei der WM 1970 erzählen und alle Spieler aus dem Aufgebot aufzählen.» Ein ehemaliger Mitarbeiter des FC Sion

«Grosse Spieler sind nicht unbedingt an Präsidenten wie Christian gewöhnt, die selten über Geld sprechen», erinnert Paolo Urfer in «Le Matin Dimanche». In der Tat spricht Constanting über alles und nichts, vor allem nicht über Geld, denn das ist seine Schwachstelle. Er weiss sehr wohl, dass er nicht mit den grossen europäischen Klubs konkurrieren kann, also spielt er mit der emotionalen Faser. Er verkauft das Wallis und sagt, dass es Marseille, Neapel oder Korsika ist, und dem Spieler sagen: «Bei uns wirst du glücklich sein. Geld hast du schon genug verdient.»

Frédéric Meyrieu fasst die ganze Dimension der Figur zusammen:

«CC, er ist ein Traumhändler. Er redet viel, er macht die Spieler und Agenten weich. In ihm steckt ein bisschen Bernard Tapie und ein bisschen Rolland Courbis.»

Er kommt in einem Ferrari oder Jet, mit einem taillierten Mantel und polierten Schuhen, als ewiger Verführer. «Er ist charmant. Er hat eine gute Ausstrahlung», sagt Marco Degennaro, ehemaliger Generaldirektor des Tourbillon. «Er baggert mögliche Spieler wie Frauen an», wagt Gaetano Marotta zu sagen. Darauf antwortet «CC» sarkastisch mit seinem Geheimnis

«Das Herz eines Mannes ist am selben Ort wie das einer Frau.»

Er nimmt sie mit nach Montreux

Paolo Urfer hatte uns einmal die «Technik» verraten, die er mit seinem Chef hatte, um Topspieler zu verpflichten. «Wir brachten die Spieler nicht ins Wallis, sondern an die Riviera. Wenn sie Montreux entdeckten, fielen sie aus allen Wolken. Hast du die Umgebung gesehen? Wie auf einer Schweizer Postkarte.» Als Mario Balotelli am Mittwoch in seiner Unterkunft in Montreux ankam, filmte er diese Landschaft. Anschliessend teilte er das Video mit seinen 10 Millionen Followern.

Balotelli präsentiert Montreaux auf Instagram. Video: streamable

Auch Gennaro Gattuso, Alex Song, Serey Die und Pajtim Kasami wohnten am Genfersee. Valon Behrami wohnte in Grimisuat, da seine Freundin Lara Gut die Nähe zu den Skipisten suchte.

Nicolas Pillet, ehemaliger Kommunikationsverantwortlicher des FC Sion, betont: «Montreux als Wohnort zu erwähnen, gehört zu den Trümpfen, um einen Spieler zu überzeugen. Die neuen Rekruten wissen, dass sie hier ein ideales Lebensumfeld mit einer schönen Wohnung mit schöner Aussicht und internationalen Schulen für die Kinder vorfinden werden.»

«Er ist der Bolt der Transfers»

Dank seines Privatjets kann der Mann aus Martigny in nur wenigen Stunden an jeden Ort in Europa reisen. Dank seiner Reisen konnte er auch Seydou Doumbia oder Alberto Bigon überzeugen. «Er ist der Usain Bolt des Transfergeschäfts», meint der Agent John Dario. «Als er 2007 Bigon holte, ging alles sehr schnell. Er telefonierte mit ihm und zwei Stunden später hob sein Flugzeug nach Padua ab. Er holte ihn an seinem Wohnort ab.»

Da Christian Constantin der alleinige Herr an Bord ist und keinem Komitee Rechenschaft ablegen muss (das Komitee ist er), braucht er keine Genehmigung, um ein Geschäft abzuschliessen. Er muss sich nur seiner Sache sicher sein, um loszulegen.

Und er liebt es, zu handeln. «Er geniesst es, persönlich vor Ort zu sein, um Leute zu überzeugen. Ich glaube sogar, dass er es manchmal zu einer persönlichen Herausforderung macht», meint Nicolas Pillet. Wie vor einem wichtigen sportlichen Termin ist das Adrenalin eines möglichen grossen Coups auf dem Transfermarkt wahrscheinlich das, was ihn derzeit noch antreibt. Und wenn man ihm sagt, dass es unmöglich ist, motiviert ihn das noch mehr. Letztendlich gelingt ihm etwas, was sich andere nicht einmal vorstellen können.