Nächste bittere Klatsche – die «Swiss Devils» stehen vor dem Playoff-Out

New Jersey – Carolina 1:6

Stand in der Serie 1:3

Nico Hischier, 4 Schüsse, 4 Checks, 18:13 TOI

Timo Meier, 1 Assist, 1 Schuss, 6 Checks, 17:43 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 3 Blocks, 16:36 TOI

Akira Schmid, 8/9 Schüssen gehalten, 27:00 TOI

Eigentlich begann alles perfekt. Nach nicht mal ganz zwei Minuten lenkte Jack Hughes einen Schuss von Timo Meier an Frederik Andersen vorbei. Das Prudential Center explodierte und die Devils legten wie schon im dritten Spiel früh vor.

Doch damit war es auch schon vorbei mit den Herrlichkeiten für New Jersey. Martin Necas glich kurz vor der ersten Pause aus, legte in der 28. Minute nach und sorgte so für die erste Führung der Hurricanes. Es waren rabenschwarze Minuten für die Devils: Innert fünf Zeigerumdrehungen machte Carolina aus einem 1:1 ein 5:1. Der Arbeitstag von Goalie Vitek Vanecek war beendet, für ihn kam abermals der junge Schweizer Akira Schmid zum Einsatz.

Aber auch Schmid musste sich noch einmal bezwingen lassen. Jordan Martinok sorgte 24 Sekunden vor der zweiten Pause mit dem 6:1 dafür, dass sämtliche Luft aus dem Spiel war. Im Schlussabschnitt liessen die «Canes» defensiv gar nichts mehr anbrennen. So sind die Devils nur noch eine Niederlage vom Saisonende entfernt.

Stars gleichen aus

Im anderen Spiel der Nacht sorgten die Dallas Stars mit einem 6:3-Sieg in Seattle für den 2:2-Ausgleich in der Serie gegen Seattle. Dank eines 4:0-Vorsprungs bis zur Spielmitte war die Partie früh vorentschieden. Dallas zeichnete sich durch sechs verschiedene Torschützen aus. (abu)

