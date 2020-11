Sport

Bild: keystone

So – oder so ähnlich – haben die Young Boys den Siegtreffer gegen Sofia rausgespielt

Die Young Boys haben in der Europa League einen wichtigen Sieg eingefahren. Auswärts gegen CSKA Sofia gewinnen die Berner dank eines Treffers von Jean-Pierre Nsame mit 1:0. Dank den drei Punkten haben die Young Boys den zweiten Rang in Gruppe A verteidigt und sich ein kleines Polster gegenüber CFR Cluj (0:2 gegen die AS Roma) angelegt.

Mehr zu reden als der Sieg gaben aber die Umstände. Im Verlauf der ersten Halbzeit zog Nebel über das Spielfeld, der von Minute zu Minute immer dichter wurde. Der Siegtreffer von Nsame in der 34. Spielminute war kaum zu sehen, lediglich in der Wiederholung aus der Hintertor-Kamera ist zu erkennen, wie der Stürmer den Ball ins Tor befördert.

Aber was wäre der Sportjournalismus ohne eine seriöse Analyse? Eben. Et voilà:

Der Aufbau

YB-Captain Fabian Lustenberger eröffnet den Angriff mit einem Pass ins rechte Halbfeld. Dort steht Silvan Hefti. Oder Christian Fassnacht. Oder Elia Meschack. Das weiss man nicht so genau, aber es ist ganz bestimmt ein YB-Spieler, der an den Ball kommt. Die Verteidigung von Sofia , oder zumindest Teile davon, stehen schön formiert in einer Viererkette (rote Linie). Bei den Young Boys sind gleich drei Spieler (gelbe Kreise) bereit, um in die Tiefe zu starten.

screenshot: srf

Der entscheidende Pass

Mittlerweile bin ich ziemlich sicher, dass der YB-Spieler Silvan Hefti ist, denn die UEFA listet ihn als Assistgeber. Vielleicht hat Hefti gesehen, dass einer der YB-Stürmer, es müsste Jean-Pierre Nsame sein, einen guten Laufweg in Richtung Strafraum startet (gelber Kreis). Hefti spielt den Ball in die Tiefe, dort ist aber auch noch irgendwo ein bulgarischer Verteidiger (roter Kreis).

screenshot: srf

Der Abschluss

Jean-Pierre Nsame (gelbe Fläche) wird offenbar ziemlich weit abgedrängt und schliesst dann irgendwo in der Nähe der Grundlinie ab. Der Torwart von Sofia (rote Fläche) scheint ihm entgegengelaufen zu sein, das Tor ist zumindest verwaist, so viel kann man erkennen.

screenshot: srf

Das Tor

Irgendwie findet der Ball einen Weg am gegnerischen Torhüter vorbei und kullert über die Torlinie. Das so wichtige YB-Tor ist Tatsache. Torschütze Nsame (gelbe Ilustration) freut sich über seinen zweiten Treffer in der diesjährigen Europa League.

screenshot: srf

