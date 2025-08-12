sonnig16°
World Games: Orientierungsläufer Mattia Debertolis stirbt bei Rennen

250708 Mattia Debertolis of Italy competes in men s middle distance qualification race during day 1 of the World Orienteering Championship on July 8, 2025 in Tahko. Photo: Aron Broman / BILDBYRAN / CO ...
Mattia Debertolis bei einem Rennen Anfang Juli.Bild: www.imago-images.de

Bei Rennen bewusstlos aufgefunden: Orientierungsläufer stirbt bei World Games

12.08.2025, 08:4212.08.2025, 08:42
Mehr «Sport»

Der italienische Orientierungsläufer Mattia Debertolis ist bei den World Games im chinesischen Chengdu gestorben. Der 29-Jährige wurde während eines Rennens am vergangenen Freitag zunächst bewusstlos aufgefunden. Trotz sofortiger medizinischer Versorgung in einer Klinik verstarb er vier Tage später, wie die Organisatoren in einer Erklärung mitteilten. Über die Umstände des Todes wurde nichts weiter kommuniziert.

Die Organisatoren seien «von dieser Tragödie betroffen und sprechen der Familie und den Freunden des Athleten sowie der gesamten Orientierungslauf-Community ihr tief empfundenes Beileid aus», hiess es in der Mitteilung weiter.

Die World Games sind der wichtigste und grösste Multisportevent für Disziplinen ausserhalb des olympischen Programms. Bei der zwölften Auflage in China treten bis zum 17. August etwa 5000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten an. (nih/sda/dpa)

Mehr Sport:
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
