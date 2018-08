Sport

Desplanches holt EM-Gold über 200 Meter Lagen



Desplanches holt Gold – erste Schweizer EM-Medaille im Schwimmen seit 10 Jahren

Grosser Erfolg für Jérémy Desplanches: Einen Tag vor seinem 24. Geburtstag schwamm der Genfer an den Europameisterschaften in Glasgow über 200 m Lagen souverän zur Goldmedaille.

Desplanches, der letztjährige WM-Achte in seiner Paradedisziplin, schlug nach je einer Länge im Delfin-, Rücken-, Brust- und Crawl-Stil in 1:57,04 an. Damit blieb der Genfer, der sich das Rennen ausgezeichnet eingeteilt hatte, nur um 0,18 Sekunden über seinem Schweizer Rekord vom Juli 2017. Silber ging in 1:57,83 an den Deutschen Philip Heintz, die Nummer 1 der europäischen Saisonbestenliste, Bronze an den Briten Max Litchfield.

Die zuvor letzten Schweizer Medaillengewinner an einer Langbahn-EM hiessen Flavia Rigamonti und Flori Lang. Im Mai 2008 in Eindhoven sicherte sich die Tessinerin Gold über 1500 m Crawl und der Zürcher Silber über 50 m Rücken. Desplanches ist an den seit 1926 ausgetragenen kontinentalen Meisterschaften erst der zweite Schweizer Europameister nach Rigamonti, die auch 2000 in Helsinki über 800 m Crawl schon triumphiert hatte. (sda)

