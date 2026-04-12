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Gout Gout läuft in Sidney die 200 Meter in 19,67 Sekunden

Australia&#039;s Gout Gout finishes a men&#039;s 200 meters heat at the World Athletics Championships in Tokyo, Wednesday, Sept. 17, 2025. (AP Photo/Petr David Josek) Japan Athletics Worlds
Der 18-Jährige blieb zum ersten Mal unter 20 Sekunden.Bild: keystone

Ausnahmetalent Gout läuft in Sidney die 200 Meter in 19,67 Sekunden

12.04.2026, 10:1612.04.2026, 11:16

Das Ausnahmetalent Gout Gout lief die 200 m bei den australischen Meisterschaften in Sydney in 19,67 Sekunden. Der 18-Jährige blieb zum ersten Mal unter 20 Sekunden, wobei erst 15 Sprinter schneller waren. Damit festigt er seinen Status als zukünftiger Star der Leichtathletikszene.

Video: watson/X

Auch Aidan Murphy brillierte mit 19,88 Sekunden. «Wir haben unglaubliche Athleten in Australien und treiben uns gegenseitig an unsere Grenzen», sagte Gout. (sda/afp)

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