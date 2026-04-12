Ausnahmetalent Gout läuft in Sidney die 200 Meter in 19,67 Sekunden
Das Ausnahmetalent Gout Gout lief die 200 m bei den australischen Meisterschaften in Sydney in 19,67 Sekunden. Der 18-Jährige blieb zum ersten Mal unter 20 Sekunden, wobei erst 15 Sprinter schneller waren. Damit festigt er seinen Status als zukünftiger Star der Leichtathletikszene.
Auch Aidan Murphy brillierte mit 19,88 Sekunden. «Wir haben unglaubliche Athleten in Australien und treiben uns gegenseitig an unsere Grenzen», sagte Gout. (sda/afp)