Der 18-Jährige blieb zum ersten Mal unter 20 Sekunden. Bild: keystone

Ausnahmetalent Gout läuft in Sidney die 200 Meter in 19,67 Sekunden

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Das Ausnahmetalent Gout Gout lief die 200 m bei den australischen Meisterschaften in Sydney in 19,67 Sekunden. Der 18-Jährige blieb zum ersten Mal unter 20 Sekunden, wobei erst 15 Sprinter schneller waren. Damit festigt er seinen Status als zukünftiger Star der Leichtathletikszene.

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Auch Aidan Murphy brillierte mit 19,88 Sekunden. «Wir haben unglaubliche Athleten in Australien und treiben uns gegenseitig an unsere Grenzen», sagte Gout. (sda/afp)