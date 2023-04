Filip Chlapik war in dieser Saison Ambris bester Torschütze. Bild: keystone

Ambris bester Torschütze geht – aber der Ersatz darf nicht zu teuer sein

Ambris Sportchef Paolo Duca steht vor einer schwierigen Aufgabe: Er verliert mit Filip Chlapik voraussichtlich seinen besten Torschützen und hat zugleich eine Lohnobergrenze. Kommt Lukas Rousek als Ersatz?

Ein neuer Dominik Kubalik (Liga-Topskorer 2018/19 und jetzt Dollar-Millionär in der NHL) war Filip Chlapik (25) letzte Saison nicht. Aber mit 24 Treffer immerhin drittbester Torschütze der Liga. Der treffsichere, schlaue tschechische Nationalstürmer steht zwar auch für nächste Saison bei Ambri unter Vertrag. Aber er wird voraussichtlich aus familiären Gründen nach Prag zurückkehren. Sportchef Paolo Duca ist jedenfalls bereits auf der Suche nach einem Ersatz.

Ambri hat als einziger Klub der National League seinerzeit während der Pandemie beim Bund die maximale Kreditoption bezogen. Damit ist aber eine Auflage verbunden: die Kürzung der oberen Gehälter (höher als 148'000 Franken) um durchschnittlich 20 Prozent in fünf Jahren. Es nützt also Ambri nichts, die Mannschaft mit günstigen Junioren oder billigen «Hinterbänklern» aufzustocken: Der Durchschnitt der oberen Löhne muss runter. Die ausländischen Spieler sollten also nicht zu teuer sein.

Wer kann Filip Chlapik im Falle eines Falles ersetzen? Die bisher interessanteste Option: Ein tschechischer Flügel aus Amerika. Also die gleiche Position und der gleiche Pass wie Filip Chlapik. Ungefähr zum gleichen Preis. Aber ein Jahr jünger und sicherlich für Trainer Luca Cereda ein bisschen «pflegeleichter» (gute Torschützen sind ja meistens auch ein bisschen eigenwillig): Lukas Rousek (24).

In der NHL kam Lukas Rousek (rechts) nur zweimal für Buffalo zum Einsatz. Bild: keystone

Nach zwei Jahren in Amerika plant er die Rückkehr nach Europa. Buffalo hat ihn in der NHL nur in zwei Spielen eingesetzt (zwei Punkte). Er hat die meiste Zeit im Farmteam verbracht. Mit formidablen Statistiken: 70 Spiele, 16 Tore, 40 Assists. Der Scouting Report über ihn ist recht vielversprechend. Hier ein paar Auszüge im Original: «He is an above average skater with good acceleration… He can make things happen by keeping his feet moving constantly…. He’s quick to retrive pucks in the offensive zone due to his compete level skating abilities… He has good vision and nice smarts at both ends of the ice… He’s valuable shorthanded with his anticipation and work ethic…. He creates a lot of scoring chances for himself with his speed and by going hard to the net, but he is not a finisher… He does well along the boards to protect the puck with his size.»

Lukas Rousek könnte offensichtlich ein brauchbarer Ersatz für Filip Chlapik sein. Zumal soeben Kloten abgesagt habe: Angeblich zu teuer.

Filip Chlapik durch einen Landsmann zu ersetzen, macht noch aus einem Grund Sinn. Ambris Topskorer Michael Spacek (50 Spiele, 14 Tore, 36 Assists!), letzte Saison auf dem Eis spielerisch schon so etwas wie ein «siamesischer Zwilling» von Filip Chlapik, hat zwar auch für nächste Saison einen gültigen Vertrag. Aber Gewährsleute melden, auch er habe schon an eine Rückkehr nach Prag gedacht. Da er – anders als Filip Chlapik – offenbar keine familiären Gründe für eine Rückkehr in die Heimat hat, dürfte es nicht einfach sein, von Ambri eine Freigabe zu bekommen. Wie gesagt: Das melden Gewährsleute.

Sportchef Paolo Duca reagiert auf Anfrage zur Sache wie immer höflich, aber doch etwas unwirsch: «Sie sollten doch inzwischen wissen, dass ich über personelle Internas keine Auskunft gebe …» Aber immerhin bestätigt er die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückkehr von Filip Chlapik nach Prag. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.

Paolo Duca (rechts) muss für die neue Saison wohl einen neuen Stürmer suchen. Bild: keystone

Mit Torhüter Janne Juvonen, den Verteidigern Tim Heed und Jesse Virtanen sowie den Stürmern Filip Chlapik und Michael Spacek hat Ambri für nächste Saison fünf von sechs Ausländerpositionen juristisch besetzt. Aber eben: Filip Chlapik wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach Prag zurückkehren. Also braucht Sportchef Paolo Duca mindestens zwei neue ausländische Stürmer.

Lukas Rousek ist der interessanteste Ersatzkandidat für Filip Chlapik. Auch für die zweite freie Stelle gibt es einen Wunschkandidaten: Andrew Rowe. Zuletzt vier Jahre Leitwolf bei den Lakers, drei davon gar als Captain. Der Amerikaner war offensiv bemerkenswert konstant: Viermal hintereinander in der Qualifikation zwischen 28 und 33 Punkten. Der kräftige Center würde gut ins Konzept von Luca Cereda passen. Aber wo er seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. Auch Berlin ist interessiert.

Kommt dazu: St. Louis beobachtete diese Saison aufmerksam die Entwicklung von Mittelstürmer André Heim. Im schlimmsten Fall verliert Ambri im Sommer André Heim (in die NHL) und seine beiden tschechischen Stürmer Filip Chlapik und Michael Spacek. Gut hat Ambri mit Paolo Duca einen tüchtigen und rührigen Sportchef.