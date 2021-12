Während sich die Mannschaften in der Kabine befanden, skandierten viele der Zuschauer «Nazis raus!» in der Arena. Die Stadionregie liess den Antifaschismus-Song «Schrei nach Liebe» von der Band «Die Ärzte» spielen.

Die Anfeindungen galten offenbar VfL-Angreifer Aaron Opoku. Die Gästemannschaft sah sich aufgrund der Vorkommnisse nicht in der Verfassung, das Spiel fortzusetzen. «Wir haben nicht weitergespielt, damit auch der letzte Hohlkopf begreift, dass so was gesellschaftlich geächtet werden muss», stellte Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh klar.

Das Drittligaspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück ist am Sonntag in der 33. Minute von Schiedsrichter Nicolas Winter beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Grund war eine rassistische Bemerkung von den Rängen.

Skandal in der 3. Liga in Deutschland: Die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück wurde nach einer rassistischen Attacke unterbrochen. Kurz darauf wurde das Spiel komplett abgebrochen.

Weihnachtsparty in Oslo zeigt: So ansteckend ist Omikron trotz Impfung

Bei Basel ausgemustert, bei GC durchgestartet: Die Geschichte von Torjäger Kaly Sène

Bei den Grasshoppers darf Stürmer Kaly Sène endlich wieder das, was er beim FC Basel nicht durfte und was er für sein Wohlbefinden am meisten braucht: Spielen. Ein Porträt eines ungewöhnlichen Kickers, der keinen Fussball am TV schaut, zwei Mütter hat und zur Not Tierarzt geworden wäre.

Fallrückzieher sind für Kaly Sène das «Normalste von der Welt». Schon als Kind übt er sich in dieser spektakulären Schusstechnik. Auch auf dem Teer der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Nachdem der heute 20-Jährige vor zwei Wochen bei seinem Hattrick gegen St. Gallen per Seitfallzieher zum 2:0 trifft, bekommt er wegen der Schönheit des Tores unzählige Gratulations-Nachrichten geschickt. Doch Sène sagt trocken: «Von meinen Freunden war keiner überrascht.»