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Premier League: Danny Welbeck trifft gegen Liverpool doppelt

Brighton siegt gegen den amtierenden Meister: Danny Welbeck schiesst Liverpool ab

21.03.2026, 16:0421.03.2026, 16:04
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Brighton – Liverpool 2:1

Liverpool gerät im Rennen um einen Top-4-Platz in der Premier League weiter mehr unter Druck. Der Meister verliert in der 31. Runde in Brighton 1:2.

Drei Tage nach ihrem Galaauftritt gegen Galatasaray Istanbul kassierten die Liverpooler in der Meisterschaft die bereits zehnte Niederlage. Für Brighton, das vom Deutsch-Schweizer Fabian Hürzeler trainiert wird, war Routinier Danny Welbeck zweimal erfolgreich.

Brighton&#039;s Danny Welbeck celebrates after scoring during the English Premier League soccer match between Brighton and Liverpool in Brighton, Saturday, March 21, 2026. (AP Photo/Ian Walton) Danny ...
Danny Welbeck brillierte gegen Liverpool.Bild: keystone

Der 34-jährige Stürmer ist damit in dieser Saison mit nunmehr zwölf Toren so erfolgreich wie noch nie in seiner langen Karriere. Selbst über eine Rückkehr ins englische Nationalteam des 42-fachen Internationalen war in den letzten Wochen spekuliert worden. Für die Länderspiele im März wurde er allerdings nicht aufgeboten.

Liverpool bleibt nach dem dritten Ligaspiel ohne Sieg knapp ausserhalb der Top 4, während Brighton nur noch sechs Punkte hinter dem Champions-League-Viertelfinalisten klassiert ist.

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