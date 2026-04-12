Nach der Pause drehte Manchester City auf und siegte deutlich gegen Chelsea. Bild: keystone

ManCity-Fans verhöhnen Arsenal nach Sieg – Xhakas Sunderland verschärft Spurs-Krise

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Bundesliga

Köln – Bremen 3:1

Der 1. FC Köln macht einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt. In der 29. Runde der Bundesliga zittert er sich zu einem 3:1-Sieg gegen Bremen.

Im Duell zweier direkter Konkurrenten im Abstiegskampf wurden den Gästen aus Bremen die ersten 25 Minuten zum Verhängnis. Nach einem Penaltytreffer von Shootingstar Saïd El Mala sahen sie sich mit einem frühen Rückstand konfrontiert, nach einer Notbremse von Captain Marco Friedl mussten sie zudem in Unterzahl agieren. Ragnar Ache sorgte in der 65. Minute mit dem 2:0 für die vermeintliche Vorentscheidung. In der Schlussphase geriet das Heimteam trotz Überzahl nochmals unter Druck. Erst in der Nachspielzeit gelang die Siegsicherung mit einem erfolgreichen Konter.

Die Kölner überholten mit dem Sieg die Bremer und liegen neu zwei Punkte vor den Hanseaten. Auf St. Pauli und den Barrage-Platz hat der FC fünf Punkte Reserve, auf Wolfsburg und den ersten direkten Abstiegsplatz deren neun.

Dem 1. FC Köln gelang ein kleiner Befreiungsschlag. Bild: www.imago-images.de

1. FC Köln - Werder Bremen 3:1 (1:0).

Tore: 7. El Mala (Penalty) 1:0. 65. Ache 2:0. 75. Schmid (Penalty) 2:1. 97. Johannesson 3:1.

Bemerkungen: 24. Rote Karte gegen Friedl (Werder Bremen, Notbremse). 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot). Werder Bremen mit Schmidt (ab 78.).

Stuttgart – Hamburg 4:0

In anderen Tabellenregionen hält sich Stuttgart auf. Die Schwaben siegten gegen Hamburg ohne Probleme 4:0 und haben die Champions League auf Platz 3 weiterhin fest im Blick. Luca Jaquez kam beim VfB nicht zum Einsatz, Miro Muheim fehlte beim HSV gesperrt.

VfB Stuttgart - Hamburger SV 4:0 (2:0).

Tore: 21. Stiller 1:0. 32. Führich 2:0. 56. Mittelstädt 3:0. 86. El Khannouss 4:0.

Bemerkungen: 82. Undav (VfB Stuttgart) verschiesst Penalty. VfB Stuttgart ohne Jaquez (Ersatz). Hamburger SV ohne Muheim (gesperrt).

Premier League

Chelsea – Manchester City 0:3

«Are you watching, Arsenal?», sangen die Fans von Manchester City am Ende des Spiels. Sie können sich ziemlich sicher sein: Der Premier-League-Leader hat diese Partie geschaut – und die Warnung aus erster Hand erhalten.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Chelsea einen Treffer wegen einer Abseitsstellung von Marc Cucurella aberkannt bekam, drehten die Gäste auf und erzielten bis zur 68. Minute drei Tore. Nico O'Reilly, Marc Guéhi und Jérémy Doku zeichneten dafür verantwortlich. Dem hatte Chelsea nichts mehr entgegenzusetzen.

@skysportde Cherki am ballen - er tanzt am 16er und steckt dann durch zu Guehi 🔥 #CHEMCI #PremierLeague #Fußball #Cherki ♬ Originalton - SkySportDE Die tolle Vorarbeit von Rayan Cherki beim Tor von Guéhi.

Dank des deutlichen Siegs verkürzt das Team von Trainer Pep Guardiola den Rückstand auf Arsenal, das am Samstag gegen Bournemouth verloren hatte, auf sechs Punkte. Weil es am nächsten Wochenende zum Direktduell kommt und ManCity noch eine Partie mehr zu absolvieren hat, ist Arsenals erste Meisterschaft seit 2003/04 plötzlich wieder in grosser Gefahr. Ein Fan der Skyblues ist sich ziemlich sicher, dass die Gunners den Titel einmal mehr verspielen (auf Englisch «to bottle») werden.

@skysportde Seine Reaktion - genial 😂 Einfach innerhalb von 4 Minuten zum Meme geworden 😅 #CHEMCI #PremierLeague #Fußball #Arsenal #Meme ♬ Originalton - SkySportDE Ein ManCity-Fan verhöhnt Arsenal.

Chelsea - Manchester City 0:3 (0:0).

Tore: 51. O'Reilly 0:1. 57. Guéhi 0:2. 68. Doku 0:3.​

Sunderland – Tottenham 1:0

Granit Xhaka und der AFC Sunderland fügten Tottenham Hotspur eine weitere schmerzhafte Niederlage zu. Nordi Mukiele erzielte in der 61. Minute per abgefälschtem Schuss den einzigen Treffer des Spiels. Die Spurs bleiben damit 18. und auf einem Abstiegsplatz.

Im ersten Spiel unter Trainer Roberto De Zerbi zeigte Tottenham zwar grossen Offensivdrang und kam auch zu sieben Torschüssen, nur nutzten die Londoner ihre Chancen nicht. Ein unverdienter Sieg war es deshalb für Sunderland aber nicht. Captain Xhaka zeigte einmal mehr eine starke Leistung, indem er das Passspiel antrieb und den Gegner mehrmals vom Ball trennte.

Während Sunderland sich gar noch Hoffnungen auf den Europacup machen darf, wird die Lage für die Spurs sechs Runden vor Schluss immer beängstigender. Den letzten Sieg in der Premier League gab es Ende Dezember. Seither verlor es neun von 14 Ligaspielen. Tottenham Hotspur ist seit der Saison 1978/79 ununterbrochen in der höchsten englischen Liga.

@skysportde De-Zerbi-Debüt geht schief! Niederlage gegen Aufsteiger Sunderland und damit das 14. Spiel in Folge ohne Sieg für die Spurs... Tottenham jetzt auf einem Abstiegsplatz🚨 #SUNTOT #Sunderland #Tottenham #Fußball #PremierLeague ♬ Originalton - SkySportDE Der Siegtreffer von Nordi Mukiele.

AFC Sunderland - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0).

Tor: 61. Mukiele 1:0.

Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka.



Nottingham – Aston Villa 1:1

Nottingham Forest, bei dem Dan Ndoye erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, sicherte sich gegen Champions-League-Anwärter Aston Villa einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Neco Williams erzielte in der 38. Minute den Ausgleich zum 1:1, nachdem Verteidiger Murillo den Gästen mittels Eigentor ein Geschenk gemacht hatte. Sechs Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung der Reds auf einen Abstiegsplatz damit neu drei Zähler.

Nottingham Forest - Aston Villa 1:1 (1:1).

Tore: 23. Murillo (Eigentor) 0:1. 38. Williams 1:1.

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (ab 89.).



Crystal Palace – Newcastle 2:1

Crystal Palace setzte sich dank eines späten Doppelpacks von Jean-Philippe Mateta 2:1 gegen Newcastle United durch. Die Gäste, bei denen Fabian Schär infolge eines Knöchelbruchs seit Januar verletzt fehlt, gingen kurz vor der Pause dank Will Osula noch in Führung. Doch gelang dem Team von Trainer Oliver Glasner dank der Treffer in der 80. und der 94. Minute per Penalty noch die Wende. Damit überholt Crystal Palace die Magpies in der Tabelle und ist neu 13.

Crystal Palace - Newcastle United 2:1 (0:1).

Tore: 43. Osula 0:1. 80. Mateta 1:1. 94. Mateta (Penalty) 2:1.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt).



Serie A

Parma – Napoli 1:1

Die SSC Napoli verpasst es, Druck auf Leader Inter Mailand aufzubauen. Bei Parma, das noch um den Klassenerhalt kämpft, kommt der Titelverteidiger nicht über einen Punkt hinaus. Bereits in der ersten Minute gingen die Gastgeber in Führung, das Team von Trainer Antonio Conte kam lediglich noch zum Ausgleich durch Scott McTominay.

Damit verkürzt Napoli den Rückstand auf Leader Inter nur auf sechs Zähler. Inter trifft am Sonntagabend noch auswärts auf Como.

Parma - SSC Napoli 1:1 (1:0).

Tore: 1. Strefezza 1:0. 60. McTominay 1:1.

Bemerkungen: Parma ohne Britschgi (Ersatz).



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