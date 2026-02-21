Harry Kane trifft auch gegen Frankfurt doppelt. Bild: keystone

Bayern mit Zittersieg, Leverkusen verliert +++ Juventus patzt gegen Como

Bundesliga

Bayern – Frankfurt 3:2

Bayern München legt im deutschen Meisterrennen gegen Borussia Dortmund vor. Der Titelverteidiger gewinnt in der 23. Bundesliga-Runde gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2.

Der FC Bayern machte sich zum Ende der Partie das Leben selber schwer und hätte den Leichtsinn bitter bereut, wenn er sogar mit Punktverlusten bestraft worden wäre. Auch dank der Saisontore 27 und 28 des englischen Ausnahme-Goalgetters Harry Kane lag der Favorit zu Beginn der Schlussviertelstunde noch scheinbar unantastbar mit 3:0 in Front.

Ein Foul von Kane im eigenen Strafraum ermöglichte Jonathan Burkhardt mittels Penalty in der 77. Minute das 1:3. Und keine zehn Minuten später profitierte Arnaud Kalimuendo von einem katastrophalen Querpass durch den eigenen Fünfmeterraum von Joshua Kimmich in Richtung des in dieser Aktion wenig aufmerksamen Kim Min-Jae. Der dritte Treffer gelang der Eintracht, die mit dem Schweizer Verteidiger Aurèle Amenda durchspielte, nicht mehr.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 16. Pavlovic 1:0. 20. Kane 2:0. 68. Kane 3:0. 77. Burkardt (Penalty) 3:1. 86. Kalimuendo 3:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Wolfsburg – Augsburg 2:3

Im Gegensatz zu den Bayern brachte der VfL Wolfsburg die eigene Führung nicht über die Zeit. Die Wölfe gingen zuhause gegen Augsburg zwei Mal dank Yannick Gerhardt (41.) und Kento Shiogai (70.) in Führung. Doch durch einen Penalty von Michael Gregoritsch (87.) und einem Tor von Elcis Rexhbecaj (93.) gelang Augsburg die Späte Wende.

Wolfsburg - Augsburg 2:3 (1:0)

19'631 Zuschauer.

Tore: 41. Gerhardt 1:0. 59. Rodrigo Ribeiro 1:1. 70. Shiogai 2:1. 87. Gregoritsch (Penalty) 2:2. 93. Rexhbeçaj 2:3.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (ab 58.).

Union Berlin – Leverkusen 1:0

Leverkusen verlor bei Union Berlin durch einen Treffer von Rani Khedira 0:1. Nach der Pause spielten in Berlin eigentlich nur noch die Gäste. Aber die Präzision im Spiel fehlte – von 16 Schüssen brachte Leverkusen nur einen auf das gegnerische Tor.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

22'012 Zuschauer.

Tor: 28. Khedira 1:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Köln – Hoffenheim 2:2

Von den am Samstagnachmittag im Einsatz stehenden Topteams musste auch Hoffenheim. Die drittplatzierten Kraichgauer spielten in Köln nur 2:2. Für das Highlight in dieser Partie sorgte Ragnar Ache, der nach einer Viertelstunde das 1:0 mit einem Fallrückzieher erzielte.

1. FC Köln - Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 15. Ache 1:0. 45. Kabak 1:1. 60. Kramaric 1:2. 63. Saïd El Mala 2:2.

Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied.

Juventus – Como 0:2

Das überraschende Como setzt in der Serie A ein weiteres Ausrufezeichen. Durch das 2:0 bei Juventus Turin nähert sich der Nahe der Schweizer Grenze beheimatete Klub den Champions-League-Plätzen.

Der kosovarische Verteidiger Mergim Vojvoda und der französische Mittelfeldspieler Maxence Caqueret trafen für die Lombarden im Duell mit dem Tabellennachbarn und Rekordmeister. Das Team von Trainer Cesc Fabregas liegt nach 26 Runden nur knapp ausserhalb der Top 4.

Die bislang beste Klassierung in der Vereinsgeschichte erreichte Como 1950 mit dem 6. Platz. Seit 2019 ist der Klub im Besitz der Brüder Hartono, zwei indonesischen Milliardäre. (abu/sda)

