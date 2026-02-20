Vincent Kompany sprach an einer Pressekonferenz über den Rassismuseklat um Vinicius. Bild: keystone

«Sollten wir nicht akzeptieren»: Kompany kritisiert Mourinho nach Rassismuseklat um Vinicius

Vincent Kompany hat in einem zwölfminütigen Monolog den Rassismusvorfall um Vinicius Junior thematisiert. Der Bayern-Trainer kritisierte dabei Startrainer José Mourinho scharf.

Julian Buhl / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

So emotional hat man Vincent Kompany noch nie erlebt in den knapp anderthalb Jahren, in denen er nun Cheftrainer beim FC Bayern ist. Aber bei diesem Thema, das ihn persönlich derart berührt und aufwühlt, konnte der 39 Jahre alte Belgier einfach nicht anders.

Auf der Pressekonferenz am Freitagvormittag wurde Kompany auf den mutmasslichen Rassismus-Vorfall gegen Real Madrids Vinicius Junior im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Benfica Lissabon angesprochen. Der Brasilianer soll nach seinem Torjubel von seinem argentinischen Gegenspieler Gianluca Prestianni beleidigt worden sein.

Als Kompany, dessen Vater aus dem Kongo stammt, nach knapp zehn Minuten auf dieses Thema angesprochen wurde, holte er tief Luft und sagte dann: «Ich kann diese Frage ganz ehrlich beantworten und dann werde ich mir auch meine Zeit dafür nehmen und meine Perspektive erklären. Aber dann werde ich danach auch keine sportlichen Fragen mehr beantworten. Weil ich finde, das gehört eigentlich nicht zusammen.»

Kompany mit Zwölf-Minuten-Statement

Und genauso kam es dann auch. Nachdem noch ein paar wenige sportliche Themen vorgezogen wurden, beantwortete Kompany seine letzte Frage dann zu der Causa Vinicius. Und wie. Kompany liess nämlich einen knapp zwölfminütigen und äusserst emotionalen Monolog zum Thema Rassismus im Fussball folgen.

Dafür wechselte er, wie immer, wenn er sich besonders klar ausdrücken und genau verstanden werden will, vom Deutschen ins Englische. Für ihn gebe es drei verschiedene Bestandteile der Geschichte, die man klar voneinander trennen müsse, schilderte Kompany: «Erstens, was auf dem Platz passiert, zweitens, was mit den Fans passiert, und drittens, was nach dem Spiel passiert.»

An Teil eins, also dem Vorfall an sich auf dem Spielfeld, den Vinicius Junior und auch Mitspieler bestätigten, gibt es für Kompany keinen Zweifel. «Wenn man sich die Szene selbst und die Reaktion von Vinny Jr. anschaut, kann das nicht gespielt sein», sagte Kompany. «Seine Reaktion ist eine emotionale Reaktion. Ich sehe keinen Vorteil für ihn, zum Schiedsrichter zu gehen und ihm all das aufzubürden. Es gibt absolut keinen Grund für ihn, das zu tun. Und er tut es, weil es in diesem Moment für ihn das Richtige ist.»

Auch Vinicius' Teamkollege Kylian Mbappé, der normalerweise immer sehr diplomatisch sei, sei sehr klar gewesen, «in dem, was er gehört und gesehen und worüber er nach dem Spiel gesprochen hat».

Und dann habe man «natürlich auch einen Spieler, der das, was er sagt, hinter seinem hochgezogenen Trikot versteckt», sagte Kompany. «Und am Ende diese Seite der Geschichte, die ich ein Stück weit nachvollziehen kann.» Das gelte dagegen nicht für die Affengesten, die die Leute dann im Stadion gemacht hätten, was auch auf den TV-Bildern zu sehen war.

Kompany kritisiert Mourinho scharf

Auf der einen Seite stehe die Auseinandersetzung zwischen den Spielern, so Kompany weiter. «Viel wichtiger ist für mich aber das, was nach dem Spiel passiert.» Und dabei nahm er vor allem Benficas Starcoach José Mourinho ins Visier.

«Nach dem Spiel hast du den Leiter einer Organisation, José Mourinho, der im Grunde den Charakter von Vinicius Jr. angreift, indem er dessen Art zu jubeln heranzieht, um das, was Vinicius in diesem Moment tut, zu diskreditieren», sagte Kompany und kritisierte seinen Trainerkollegen scharf: «Für mich ist das in einer Führungsrolle ein grosser Fehler und etwas, das wir nicht akzeptieren sollten. Da bin ich sehr klar.»

José Mourinho spricht mit Vinicius. Bild: keystone

Darüber hinaus hätte Mourinho den Namen Eusébio erwähnt, «um zu sagen, Benfica könne nicht rassistisch sein, weil der beste Spieler in der Geschichte von Benfica er sei. Wisst ihr, was schwarze Spieler in den 1960er-Jahren durchmachen mussten? Wenn er mit seiner Mannschaft durch Europa gereist ist? Wahrscheinlich war die einzige Option damals, still zu sein, nichts zu sagen, darüberzustehen und zehnmal besser zu sein, um überhaupt ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Das war Eusébios Leben», so Kompany weiter. «Und heute seinen Namen dafür zu verwenden, um etwas gegen Vinicius Junior zu sagen, der sich tatsächlich in einer Situation befindet, in der er etwas sagen kann?»

«Da hat er einen Fehler begangen»

Es gebe viele Spieler, die in verschiedenen Ligen in Europa spielen und keine Stimme hätten. «Wenn heute in Ungarn, Bulgarien oder Serbien etwas passiert und sie schwarze Spieler sind, haben sie praktisch keine Chance auf Unterstützung. Vinny Jr. ist zumindest in einer Situation, in der viele Menschen es möglich gemacht haben, dass er diesen Moment nutzen und protestieren kann. Und dann frage ich mich, wie das sein kann?»

Kompany erinnerte daran, wie José Mourinho einst in Old Trafford einen provokanten Knie-Rutscher gemacht oder im Halbfinale mit Inter Mailand gegen Barcelona vor den Barcelona-Fans gejubelt habe. «In all diesen Momenten geht es um Emotionen. Seine Art zu jubeln spielt dann keine Rolle. Also lasst uns doch zuhören, was jemand zu sagen hat, und einfache, grundlegende Dinge verteidigen.»

Er habe «100 Menschen getroffen, die mit José Mourinho zusammengearbeitet haben. Und ich habe noch nie einen getroffen, der etwas Schlechtes über ihn gesagt hätte. Alle Spieler, die für ihn gespielt haben, lieben ihn», führte Kompany weiter aus. «Aber da hat er einen Fehler begangen.»

"Für mich eine ganz schwierige Thematik

Kompany weiter: «Mein Traum ist, dass es am Ende dieser Situation einen Raum gibt, wo jemand sagen kann: 'Es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung'.» Für ihn, sagte Kompany, sei es «eine ganz schwierige Thematik. Denn ganz ehrlich, ich passe nicht in diese Welt und was da alles passiert, ich sehe da meinen Platz oftmals nicht.»

Er kenne so viele Spieler, die so etwas, also rassistische Vorfälle, erlebt hätten. Es sei Samuel Eto’o passiert, und Mario Balotelli. «Es ist auch mir passiert, vor 20 Jahren in Sevilla, als ich 18 oder 19 Jahre alt war. Wir spielten ein Spiel und die Fans machten Ku-Klux-Klan-Gesänge, Affenlaute und Affengesten», schilderte Kompany. «Ich war froh, in diesem Spiel ein Tor zu schiessen – auch wegen dieser Situation. Ist es also meine Art zu jubeln gewesen? Was habe ich getan?»

Auch Kompany wurde bereits mehrmals rassistisch beleidigt. Bild: keystone

Dieses schlimme Erlebnis ist ihm aber nicht nur negativ in Erinnerung geblieben. «Es war auch einer der schönsten Momente meiner Karriere», sagte Kompany. Warum? «Weil die normalen Sevilla-Fans im Rest des Stadions anfingen, die Ultras auszubuhen. Es gab einen Streit unter den Fans, weil viele das nicht akzeptierten. Und das fand ich schön, weil ich dachte: Die Welt ist nicht perfekt, aber wenigstens gibt es Menschen aus demselben Verein, die sagen: Das akzeptieren wir nicht.»

Jetzt sei er Trainer und vor nicht allzu langer Zeit sei wieder etwas passiert. Als Trainer des RSC Anderlecht wurden er und sein Coaching-Team 2021 von Fans des kommenden Gegners FC Brügge rassistisch beleidigt.

«Ich beschwere mich, ich sehe, wie alles politisch eingeordnet wird und die Geschichte am Ende stirbt. Keine Konsequenzen, nichts», sagte Kompany dazu. «Und ich habe eine Stimme. Was ist mit den Menschen ohne Stimme?»

Kompany schloss sein eindringliches Plädoyer gegen Rassismus folgendermassen: «Hoffentlich passiert so etwas in Zukunft nicht noch einmal, und wir können nach vorne gehen und wachsen. Und hoffentlich auf die Dinge schauen, die wir gemeinsam tun können, statt auf die Dinge, die uns ständig trennen.» (riz/tonline)