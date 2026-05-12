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Super League: Barrage wird wegen GC vorgezogen

Entaeuschte GC Spieler nach dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC Lausanne-Sport, am Sonntag, 08. Maerz 2026 im Stadion Letzigrund in Zuerich.(Keystone/M ...
GC kann in der Barrage doch zuhause spielen.Bild: keystone

Nur ein Tag Pause für die Hoppers: Barrage wird früher stattfinden

Das Barrage-Problem vom Grasshopper Club Zürich hat sich gelöst. Weil GC die Barrage erreicht hat, werden beide Partien vorgezogen. Bereits am kommenden Montag findet das Hinspiel statt.
12.05.2026, 22:3412.05.2026, 22:34

In der Barrage zwischen dem Vorletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League hat der Oberklassige im Rückspiel Heimrecht. Das ergab die Auslosung der Swiss Football League, wie diese bekannt gab.

Mit dem definitiven Abstieg des FC Winterthur steht auch fest, wann das Duell mit den Grasshoppers um den letzten freien Platz in der kommenden Super-League-Saison stattfindet. Das Hinspiel wird am kommenden Montag in Aarau oder Vaduz ausgetragen. Das Rückspiel im Zürcher Letzigrund folgt am Donnerstag in einer Woche.

Weil GC sein Heimstadion nach dem Donnerstag, 21. Mai, wegen des am 27. Mai stattfindenden Konzerts von Metallica und den damit verbundenen Vorbereitungen nicht zur Verfügung hat, muss die Barrage vorgezogen werden.

Winti verspielt eine 2:0-Führung und steigt ab – GC rettet sich nach Wende in die Barrage

Da die Hoppers am Samstagabend noch in Lausanne im Einsatz stehen, werden die Hoppers nur einen Tag Zeit haben, um sich für die Barrage vorzubereiten. In der Challenge League findet der letzte Spieltag bereits am Freitag statt.

GC wird in der Barrage entweder auf Vaduz oder Aarau treffen. Da der FCA am Montag das Direktduell gewinnen konnte, führen die Aargauer vor dem letzten Spieltag die Tabelle in der Challenge League an. Aarau trifft am Freitag auf Yverdon-Sport und Vaduz reist nach Wil. (riz/sda)

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