ZSC und Fribourg siegen, Lakers verlieren

Während die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron mit Siegen in die Champions Hockey League starten, erleidet Debütant Rapperswil-Jona Lakers eine Niederlage.

Fehervar – ZSC Lions 1:7

Die ZSC Lions wurden ihrer Favoritenrolle auswärts gegen die ungarische Equipe Fehervar vollauf gerecht und siegten 7:1. Verteidiger Yannick Weber brachte die Gäste bereits nach 39 Sekunden in Führung.

Sven Andrighetto erhöhte in der 6. Minute in Unterzahl auf 2:0. Das 3:1 (13.) und 4:1 (37.) erzielte Simon Bodenmann jeweils im Powerplay. Im letzten Drittel gelangen auch Denis Hollenstein zwei Treffer.

Fehervar - ZSC Lions (1:3, 0:1, 0:3)

2298 Zuschauer. - SR Smetana/Zrnic (AUT/SLO), Hribar/Riecken (SLO/AUT).

Tore: 1. (0:39) Weber (Roe, Andrighetto) 0:1. 6. Andrighetto (Ausschluss Bachofner!) 0:2. 13. Bodenmann (Lammikko, Wallmark/Ausschluss Nemeth) 0:3. 16. Terbocs (Bartalis, Vertes) 1:3. 37. Bodenmann (Roe, Texier/Ausschluss Fournier) 1:4. 47. Hollenstein 1:5. 56. (55:34) Texier (Lehtonen) 1:6. 56. (55:57) Hollenstein 1:7.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fehervar, 2mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions. (sda)

Fribourg – Tampereen Ilves 3:2

Fribourg-Gottéron gab im Heimspiel gegen das finnische Team Ilves Tampere zweimal eine Führung preis, das 3:2 von Matthias Rossi in der 51. Minute bedeutete dann allerdings die Entscheidung. Die ersten beiden Tore der Gastgeber hatte der neue finnische Stürmer Janne Kuokkanen geschossen - das zweite zum 2:1 (28.) war ein Shorthander.

Fribourg-Gottéron - Ilves Tampere 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Zuschauer. - SR Moschen (ITA)/Kohlmüller, Altmann/Wolf.

Tore: 4. Kuokkanen (Diaz/Ausschluss Tikka) 1:0. 21. Tikka (Oden, Lancaster) 1:1. 28. (27:01) Kuokkanen (Schmid, Diaz/Ausschluss Rossi!) 2:1. 28. (27:56) Tikka (Kontiola, Mäntykivi/Ausschluss Rossi) 2:2. 51. Rossi (Jecker, Jörg) 3:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 5mal 2 Minuten gegen Ilves Tampere.

Rapperswil – EHC München

Die Lakers verloren zu Hause gegen RB München 1:4. Das Resultat widerspiegelte das Geschehen auf dem Eis nicht. Die Rapperswiler zeigten eine ordentliche Leistung, erspielten sich viele gute Chancen, doch es fehlte die nötige Kaltblütigkeit. In der 46. Minute beispielsweise scheiterte Nando Eggenberger aus bester Position am Pfosten.

Einziger Torschütze der Lakers war Verteidiger Leandro Profico, der in der 7. Minute im Powerplay zum 1:1 erfolgreich war. Bei den Deutschen, die in der vergangenen Saison in der Champions Hockey League die Halbfinals erreicht hatten, zeichnete sich Ben Street als Doppel-Torschütze aus.

