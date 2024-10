Die ZSC Lions mit elf sowie Lausanne – bei erst vier Spielen - und Fribourg-Gottéron mit zehn Punkten dürften nächste Woche in der letzten Runde kaum noch aus den Top 16 verdrängt werden. Ihre Qualifikation dürfte schon nach den restlichen Partien der 5. Runde am Mittwoch – mit Lausanne und Genève-Servette – feststehen. (sda/lyn)

Der 18-jährige Gottéron-Junior Jan Dorthe brillierte mit drei Toren, darunter das 1:0 und 2:0 in den ersten zehn Minuten. Sogar vier Skorerpunkte (zwei Tore) gelangen Christoph Bertschy.

Das in der Meisterschaft bisher so enttäuschende Fribourg-Gottéron zelebrierte auf europäischer Ebene eine Gala. Mit einem 9:3 gegen die Eisbären Berlin verschaffte man sich eine hervorragende Ausgangslage für die Achtelfinal-Qualifikation.

Die ZSC Lions mussten überraschenderweise gegen die Briten aus Sheffield leiden. Vor nur 2600 Zuschauern blieb das frühe 1:0 von Rudolfs Balcers der einzige Ertrag aus dem Spiel heraus. Nach dem Ausgleich der Steelers traf der Lette auch zweimal im fälligen Penaltyschiessen und sicherte den Zürchern so den Zusatzpunkt, der die Achtelfinal-Qualifikation praktisch sicherstellt.

Die ZSC Lions und Fribourg-Gottéron können in der Champions Hockey League mit den Achtelfinals planen. Beide gewinnen in der zweitletzten Runde der Gruppenphase.

