Die Bayern und PSG sorgten am Dienstagabend für ein unfassbares Spiel. Bild: keystone

«Von solchen Spielen träumen wir» – das Spektakel der Bayern und PSG macht allen Freude

Das 5:4 im Halbfinal-Hinspiel zwischen PSG und Bayern war ein Champions-League-Abend für die Geschichtsbücher. So reagieren Spieler, Trainer, Experten und die Medien.

Adrian Bürgler Folge mir

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Unzählige Chancen, neun Tore und auch den einen oder anderen Treffer, der im Kampf um den Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres ein Wörtchen mitreden wird. Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München war eine dieser Partien für die Ewigkeit, an die man sich noch in vielen Jahren erinnert. Kein Bus parkieren, kein defensives Abwarten, um sich die Ausgangslage fürs Rückspiel nicht zu vermasseln, sondern einfach purer Fussballgenuss.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Das Spiel schwappte hin und her. Die Startphase gehörte den Bayern, Harry Kane brachte die Münchner nach rund einer Viertelstunde vom Elfmeterpunkt in Führung. Doch PSG schlug binnen neun Minuten durch Chwitscha Kwarazchelia und Joao Neves zurück. Bayern hatte in der Person von Michael Olise seinerseits eine Antwort parat, doch Ousmane Dembélé stellte die Pariser Führung noch vor der Pause durch einen umstrittenen Handspenalty wieder her.

Nach dem Seitenwechsel ging es nicht minder verrückt weiter. Kwarazchelia und Dembélé stellten mit einem Doppelschlag in der 56. und 58. Minute auf 5:2 für PSG. Die Bayern am Ende? Mitnichten. Dayot Upamecano (65.) und Luis Diaz mit einem absoluten Traumtor brachten die Spannung zurück – für den Rest der Partie und auch fürs Rückspiel am nächsten Mittwoch, denn beim Stand von 5:4 blieb es.

Ein verrücktes Spiel – mit den meisten Toren, die je in einem Champions-League-Halbfinal gefallen sind – das alle Beteiligten begeisterte. Das sind die besten Reaktionen der Direktbeteiligten, Experten und der internationalen Presse.

Spieler und Trainer

«Alle Fussballfans haben das Spiel sicher genossen. Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit.» PSG-Captain Marquinhos

«Wenn die besten Spieler der Welt aufeinandertreffen, dann schwingen manchmal die Offensivkräfte obenaus. Wir sind stolz, dass wir uns zum 4:5 zurückgekämpft haben.» Bayern-Stürmer Harry Kane.

«Das war ohne Zweifel das beste Spiel, das ich als Trainer je erlebt habe. Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren. Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir so Fussball spielen wollen. Okay, als Trainer bist du nicht glücklich, wenn du vier Tore kassierst. Aber ich bin glücklich, weil wir gewonnen haben.» PSG-Trainer Luis Enrique

«Wenn du fünf Gegentore bekommst auswärts, dann ist es vorbei im Halbfinale, aber wir schiessen ja vier und wir können natürlich noch zwei, drei mehr schiessen. Es war richtig schwierig da oben unter dem Tribünendach, gerade beim 2:5. PSG hat da schon gejubelt. Aber wie meine Mannschaft zurückgekommen ist, das habe ich schon ein bisschen genossen im oberen Stock.» Bayern-Trainer Vincent Kompany.

«Nach 25, 30 Minuten war halt nix mehr mit Kontrolle. Das fühlt sich merkwürdig an. Wenn man sieht, was hier los war nach dem 2:5 … Man stand so ein bisschen auf dem Platz und dachte: ‹Boah, was ist denn hier los?›. Weil drei Tore schlechter waren wir auf keinen Fall.» Bayern-Mittelfeldspieler Joshua Kimmich

Es steht 0:1 und wir haben gezeigt, dass wir mindestens zwei Tore schiessen können. Deswegen gehen wir mit vollem Selbstvertrauen in dieses Rückspiel in der Allianz-Arena rein, hauen alles raus und wollen dann ins Finale. Bayern-Verteidiger Jonathan Tah.

Experten und andere Profis

«Ich kann nicht aufhören zu grinsen, weil dieses Spiel so verrückt war. Es war eines der besten Spiele, das ich je gesehen habe.» TV-Experte Alan Shearer

«Normalerweise, wenn ich so ein Spiel sehe, denke ich, dass die Verteidiger nicht gut genug waren. Dass sie nicht das nötige Level für diesen Fussball erreichen. Aber was ich heute sagen würde, ist, dass jeder einzelne Angreifer auf dem Platz mindestens eine acht oder neun von zehn war. Jeder Angreifer war einfach besser als seine Gegenüber auf dem Rasen. Wenn ich mir die Tore heute anschaue, dann gab es keine katastrophalen Fehler der Verteidiger oder Torhüter. Es waren einfach grossartige Tore. Das Level der Stürmer war so hoch, dass es fast unmöglich war, die Tore zu verhindern. Die Stürmer waren nicht von dieser Welt.» TV-Experte Jamie Carragher.

«Wir haben zwei Teams gesehen, die auf Augenhöhe spielen wollten. Und es war einfach ein Genuss.» TV-Experte Thierry Henry

«Ich habe vor dem Spiel gesagt, es könnte auch ein 7:7-Spiel werden, und ich bin sehr enttäuscht, dass es nur neun Tore gab. Nein, Spass beiseite. Es war ein grossartiges Spiel. Zu sehen, wie diese Teams gespielt haben, wie schnell es hin und her ging, das war unglaublich. Du hattest keine Ahnung, was als Nächstes passieren würde. Ich habe den Trainern und Spielern einfach Danke gesagt.» TV-Experte Peter Schmeichel.

«Ich liebe Harry Kane, aber es kann nicht sein, dass er hier seine Verteidiger lobt. Beide Teams haben richtig schlecht verteidigt.» TV-Experte Wayne Rooney.

Presse

Schweiz

«Fussballherz, was willst du mehr? Das Spiel ist der nackte, pure Wahnsinn! Wohl eines der besten aller Zeiten! Und historisch: Noch nie hat ein Halbfinalspiel in der Champions League so viele Tore geboten.» «Blick»

Bild: screenshot blick

«In einem atemberaubenden Spektakel hat Bayern München die erste Runde im Gigantenduell mit Paris Saint-Germain verloren – aber ein grosses Comeback hingelegt. Es war ein monumentales Spiel, das auf dem Platz geboten wurde. Rauf und runter ging es – ohne Ruhemomente. Zweikämpfe, Dribblings, Penaltys – und viele Tore.» «Tages-Anzeiger»

«Wer dieses Spiel verpasst hatte, der war nur zu bedauern, denn ein solcher Schlagabtausch auf einem solchen Niveau ereignet sich tatsächlich nicht alle Jahre.» Neue Zürcher Zeitung

Frankreich

«Die Pariser gewinnen in einem völlig verrückten Spiel.» «Le Parisien»

«Der Schock kippt ins Irrationale. (…) Nach einer zehnminütigen Abtastphase lieferten sich PSG und Bayern München einen Schlagabtausch, der sich zu einem mitreissenden Kampf von erstaunlicher Intensität und technischer Klasse entwickelte.» L'Équipe

Bild: screenshot l'equipe

«Der Prinzenpark war Schauplatz eines der besten Spiele des Jahres, eines der grossartigsten in der Geschichte der Champions League.» RMC

«Paris geht als Sieger aus einem epischen Halbfinal-Hinspiel im Prinzenpark hervor. Der erste Akt des Spitzenspiels zwischen Luis Enriques Mannschaft, dem amtierenden Champions-League-Sieger, und den Bayern, einem der besten Teams Europas, erfüllte am Dienstag alle Erwartungen mit neun Toren.» «Le Monde»

Deutschland

«Neun Tore, neun Buchstaben: U-N-F-A-S-S-B-A-R, Bayern! Das 4:5 in Paris war das grösste Spektakelspiel der Champions-League-Geschichte.» «Bild»

«Superlative en masse sind nach dem Fussballfest im Prinzenpark an diesem Dienstagabend angebracht. Das Beste: Obwohl das Rückspiel noch aussteht, haben sich Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Bayern München schon jetzt mit diesem 5:4 in die torreichsten Champions-League-Halbfinals der Geschichte gespielt.» «Kicker»

«Paris Saint-Germain gegen FC Bayern. 2026. Öl auf Leinwand. Traumtore, Kipppunkte, Wendungen und Aufholjagden: Das Duell zwischen PSG und den Bayern war ein Kunstwerk.» «Der Spiegel»

Ist das noch Fussball oder schon Zirkus? Der Ausgleich fällt nicht mehr in diesem historischen Fussballspiel, nein, in diesem 90-minütigen Ereignis voller Adrenalinstösse, das die Menschen im Stadion nach Luft schnappen lässt. Neun Tore zählt man, so viele wie noch nie in einem Halbfinale der Champions League. Der FC Bayern ist nahe am Untergang gewesen, verlässt aber lebendig den Rasen von Paris und hat für das Rückspiel am nächsten Mittwoch intakte Chancen «Die Zeit»

England

«Wow, einfach wow. Wunderbar. Verrückt. Grossartig. Albern. Besonders. Unerbittlich. (...) PSG gewinnt knapp einen historischen Neun-Tore-Thriller in Paris, aber das erzählt nicht einmal die halbe Geschichte.» «The Daily Mail»

«Ein Schlagabtausch zwischen zwei Mannschaften mit unwiderstehlichen Ansammlungen an Talent. Neun Tore wurden erzielt, und weiteres Gewicht wurde dem Argument verliehen, dass dies ein grossartiges Finale gewesen wäre.» «The Telegraph»

«Vorteil PSG, aber Bayern ist definitiv noch im Rennen! Es kann wirklich in beide Richtungen gehen, und ich glaube nicht, dass irgendjemand das Rückspiel abwarten kann!» «The Sun»

Spanien



«Das Duell wurde als Finale vor dem Finale angekündigt und hielt, was es versprach. PSG und Bayern boten ein Spiel, wie man es in dieser Saison – oder seit Langem – nicht gesehen hatte.» «Marca»

«Eine Ode an den Fussball, die zugunsten von PSG ausging. Neun Tore in einer historischen Nacht, die ein Rückspiel verspricht, das man nicht verpassen darf. Alle Stars glänzten unter dem Pariser Nachthimmel.» «AS»

Bild: screenshot sport

«PSG und Bayern schaffen ein Fussballmeisterwerk.» «Mundo Deportivo»

Italien

«PSG und Bayern, ihr seid der Wahnsinn! Magische Momente, Pfostentreffer und neun Tore im Spiel des Jahres.» «Gazetta dello Sport»

«Ein Spiel, das in die Geschichte der Champions League eingehen wird: ein Halbfinale mit neun Toren und unzähligen weiteren grossartigen Spielzügen. PSG besiegte Bayern München mit 5:4 und sorgte damit für ein völlig offenes Rückspiel.» «Tuttosport»