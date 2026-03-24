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Real Madrid soll bei Kylian Mbappé unfassbaren Fehler gemacht haben

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe during a Spanish La Liga soccer match between Osasuna and Real Madrid in Pamplona, Spain, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Miguel Oses) Kylian Mbappe
Welches Knie war's nun? Kylian Mbappé plagten Schmerzen – Real Madrid stellte jedoch eine falsche Diagnose.Bild: keystone

Nicht zu fassen: Real Madrid soll falsches Knie von Mbappé untersucht haben

24.03.2026, 23:0624.03.2026, 23:11

Wäre ein solcher Fehler nicht gesundheitsgefährdend, könnte man über das Gerücht nur lachen. Real Madrid soll im Dezember das falsche Knie von Kylian Mbappé untersucht und deshalb beim MRI-Scan keine Verletzung erkannt haben. Dies berichtet The Athletic mit Verweis auf der Situation nahe Quellen. Demnach spielte der 27-Jährige drei Spiele über die volle Distanz, obwohl sein linkes Knie mindestens entzündet war. Wirklich eingeschränkt hat ihn das wohl nicht, erzielte er doch vier Tore.

Der Fehler fiel erst Wochen später auf. Am 31. Dezember veröffentlichte Real Madrid einen weiteren Befund, in welchem es von einer Knieverletzung sprach. Mbappé soll ein Teilriss des hinteren Kreuzbands diagnostiziert worden sein. Am Vortag habe er sich das linke Knie gehalten, als er mit dem Medizinstab gesprochen habe, heisst es in dem Bericht. Womöglich bemerkten die Ärzte deshalb ihren Fehler.

Real Madrid&#039;s Kylian Mbappe reacts during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Celta Vigo in Madrid, Spain, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) Spain La Liga Socce ...
Am 7. Dezember gegen Celta Vigo soll sich Mbappé verletzt haben – dies fiel erst Wochen später auf.Bild: keystone

Der französische Sender RMC berichtete ebenfalls, dass Real Madrid bei der Diagnose einen Fehler begangen habe. Mbappé sei darüber «wütend» gewesen. Der Stürmer hatte sich an einen der besten Kniespezialisten Frankreichs gewandt, der festgestellt habe, «dass man in Madrid schlechte Arbeit geleistet hat», wie es bei RMC heisst. Dies sei mit ein Grund dafür gewesen, weshalb Real Madrid nach der Entlassung von Xabi Alonso auch in der medizinischen Abteilung personelle Konsequenzen gezogen habe.

Mbappé pausierte insgesamt rund drei Wochen, kehrte dann aber vorübergehend ins Kader der Königlichen zurück. Bald plagten ihn im selben Knie wieder Schmerzen, weshalb er ab Ende Februar erneut mehrere Wochen pausierte und erst vor Kurzem wieder eingesetzt werden konnte.

Gemäss eigener Aussage ist Mbappé wieder topfit.

Mittlerweile gehe es ihm wieder besser. «Ich habe mich zu 100 Prozent erholt», sagte Mbappé vor den anstehenden Länderspielen mit Frankreich und fügte an: «Ich hatte in Paris die Gelegenheit, eine fundierte Diagnose zu erhalten. Und gemeinsam konnten wir einen Plan ausarbeiten, um bei Real Madrid und auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft wieder mein bestes Niveau zu erreichen.»

Ausserdem erklärte er einige Berichte über seine Gesundheit für falsch. So hiess es zwischenzeitlich, dass die Verletzung Mbappés deutlich schlimmer sei als vermutet und ihm gar das Verpassen der WM im Sommer drohen könnte. «Es läuft ziemlich gut und ich weiss, dass es viele Spekulationen darüber gab und falsche Dinge gesagt wurden», so Mbappé. Zwar habe er seine Ausfallzeit mit «viel Frustration, Wut und Sorge» durchlebt, doch sei ein Saisonaus «nie ein Thema» gewesen, da er lediglich einen Teilriss erlitten habe. (nih)

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