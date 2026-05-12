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Eishockey: Der WM-Fahrplan der SBB nach Zürich und Fribourg

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Bei der Eishockey-WM werden Extrazüge im Einsatz stehen.Bild: keystone

Verlängerungen werden abgewartet: SBB setzen für Eishockey-WM Extrazüge ein

Wegen der Eishockey-WM bauen die SBB ihr Angebot ab Mitte bis Ende Mai aus. Für die Rückreise setzt die Bahn Extrazüge ein, wie die SBB am Freitag mitteilten. Fans kämen auch bei einer Spielverlängerung sicher nach Hause.
12.05.2026, 13:5612.05.2026, 13:56

Für die zehn Spiele mit Schweizer Beteiligung sowie für die Finalrundenspiele stellten die SBB für die Rückreise Extrazüge von Zürich Altstetten via Olten SO und Bern nach Lausanne bereit. Diese Züge halten demnach in Aarau, Olten, Bern, Freiburg, Romont FR und Palézieux VD. Damit hätten auch Gäste aus der Westschweiz die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Verkehr nach Spielende nach Hause zu reisen.

Die Rückreise sei gesichert: Bei Verlängerung oder Penaltyschiessen warte der Extrazug bis nach dem Ende der Partie. Über Abfahrten und allfällige Anpassungen informieren die SBB direkt in der Arena sowie über die SBB Mobile App.

ZUR HEUTIGEN MEDIENKONFERENZ DER SBB UEBER DIE ZIELVEREINBARUNGEN 2016-2021 FUER DIE ZUERCHER S-BAHN, STELLEN WIR IHNEN AM DIENSTAG, 13. SEPTEMBER 2016, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Pendler a ...
Die Eishockey-Fans können sich nach den WM-Spielen in Zürich Altstetten auf ein ausgebautes Angebot freuen. Bild: KEYSTONE

Zusätzlich passen die SBB den regulären Fahrplan an, wie es weiter hiess. Die S3 nach Wetzikon fährt an Spieltagen um 22.56 Uhr und 23.26 Uhr ab Zürich Altstetten statt ab Zürich Hardbrücke. An ausgewählten Spieltagen hält zudem der IR36 nach Basel ausserordentlich um 23.38 Uhr in Zürich Altstetten.

Mit einem gültigen Eintrittsticket profitieren Besucherinnen und Besucher zudem von kostenlosen Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr: Am Spieltag ist die Hin- und Rückreise innerhalb aller Zonen des ZVV (Zürich) und von Frimobil (Freiburg) kostenlos.

Präsenz wird verstärkt

An Spieltagen mit hohem Besucheraufkommen verstärkten die SBB die Präsenz an den Bahnhöfen Freiburg, Freiburg Poya und Zürich Altstetten. Auch die BLS und die TPF erhöhen während der WM die Kapazitäten und setzen zusätzliche Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer ein.

HANDOUT - Reisezugbegleiter / Reisezugbegleiterin mit neuen ELAZ Taschen und neuem ELAZ Geraet (Elektronischer Assistent Zugbegleiter), aufgenommen am 19. Mai 2014 in Bern. Ab August 2014 erhaelt das ...
Kundenbetreuer der SBB werden die Fans unterstützen.Bild: SBB

Ein weiterer Schwerpunkt werde auf junge Hockey-Fans gelegt: Rund 600 Schulklassen mit insgesamt etwa 15'000 Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Schweiz reisen mit den SBB an die Spiele.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft (IIHF) findet vom 15. bis 31. Mai in Zürich und Freiburg statt. Die SBB empfehlen den Fans, ihre Reise im Voraus zu planen und am Spieltag die SBB Mobile App für aktuelle Informationen zu nutzen. (riz/sda)

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