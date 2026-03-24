Mohamed Salah wird den FC Liverpool im Sommer nach neun Jahren verlassen. Bild: keystone

Mohamed Salah verkündet vorzeitigen Liverpool-Abschied: «Danke für alles!»

Niklas Helbling Folge mir

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Mohamed Salah wird den FC Liverpool im Sommer verlassen. Dies hat der 33-Jährige in einem emotionalen Video in den sozialen Medien verkündet. Der Klub bestätigte den Abgang des Ägypters trotz bis 2027 laufenden Vertrags.

Salah, der seine internationale Karriere einst beim FC Basel lancierte und später auch für Chelsea, Fiorentina und die AS Roma spielte, trug das Liverpool-Trikot in bisher 435 Pflichtspielen. Dabei erzielte der Flügelspieler 255 Tore und führte den Klub so zu zwei Meistertiteln sowie dem Triumph in der Champions League 2018/19. An der Meisterschaft in der letzten Saison hatte er mit seinen hervorragenden Leistungen einen grossen Anteil. Im letzten April verlängerte er seinen kurz darauf auslaufenden Vertrag dann bis 2027. Diesen wird er nun aber nicht mehr erfüllen.

«Das ist der erste Teil meines Abschieds», sagt Salah in dem Video vor seinem Trophäenschrank sitzend. «Ich hätte mir nie vorstellen können, ein wie wichtiger Teil meines Lebens dieser Klub, diese Stadt und diese Menschen werden würden.» Der Superstar bedankte sich bei allen, die während seiner Zeit Teil des Klubs gewesen seien. «Vor allem bei meinen Teamkollegen und den Fans. Eure Unterstützung in meinen besten sowie schwierigsten Zeiten werde ich nie vergessen und immer mit mir tragen. Danke für alles! Dank euch allen werde ich nie alleine gehen», schloss er in Anspielung auf Liverpools Vereinshymne «You'll Never Walk Alone».

Im letzten Sommer feierte Mohamed Salah mit Liverpool seinen zweiten Meistertitel. Bild: keystone

Völlig überraschend kommt der vorzeitige Abschied nicht. Salah konnte in dieser Saison nicht ganz an das brillante Vorjahr anschliessen. Zwischenzeitlich wurde er von Trainer Arne Slot gar aus der Startformation gestrichen. Im Dezember machte Salah seinem Ärger öffentlich Luft. Er werde zum Sündenbock für die Liverpool-Krise gemacht und fühlte sich vom Klub fallen gelassen. Ausserdem erklärte er, dass er kein Verhältnis mehr mit dem niederländischen Coach habe.

Nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup im Januar war Salah aber wieder fester Bestandteil von Slots Team, stand mit einer Ausnahme immer von Beginn an auf dem Feld und war wettbewerbsübergreifend an zehn Treffern direkt beteiligt. Auch für die verbleibenden Partien behalte Salah «den vollen Fokus, um das bestmögliche Ende der Saison zu erreichen», wie es vom Klub heisst.

Wo Salah seine Karriere fortsetzen wird, ist derzeit unklar. In der Vergangenheit wurde er immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Im Sommer wird der 113-fache Nationalspieler mit Ägypten ausserdem die WM bestreiten.