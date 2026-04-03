Wie die New York Times berichtet, kam es seit der Verkündung der Waffenruhe zu mindestens zwei weiteren Angriffen auf Israel, wo der Luftalarm ausgelöst wurde. Auch Golfstaat Kuwait meldete, dass das Luftverteidigungssystem Raketen und Drohnen entdeckt und abgeschossen habe.
Liveticker
Trotz Waffenruhe: Weitere Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel und Kuwait gemeldet
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2:10
Weiter Angriffe auf Israel und Kuwait
2:08
Iran: Verhandlungen wurden von Chamenei beaufsichtigt
Laut dem Nationalen Sicherheitsrat des Irans wurden die aktuellen Verhandlungen, bei denen neben Pakistan auch Saudi-Arabien und Ägypten als Vermittler fungierten, von Ayatollah Modtschtaba Chamenei beaufsichtigt und die Einigung ebenso von diesem abgesegnet. Ob das stimmt, ist unklar. Chamenei hat sich seit der Ernennung zum Nachfolger seines getöteten Vaters nicht öffentlich gezeigt, er soll verletzt sein. Zuletzt kursierten gar Berichte, wonach er nicht bei Bewusstsein sein soll.
Der Sicherheitsrat des Irans schrieb in einer Stellungnahme zudem, dass das Land beim Scheitern der Verhandlungen nicht zögern werde, die Kämpfe wieder aufzunehmen. «Unsere Finger liegen am Abzug, und wenn der Feind auch nur den kleinsten Fehler macht, werden wir mit aller Härte reagieren», so die Aussage. (con)
Der Sicherheitsrat des Irans schrieb in einer Stellungnahme zudem, dass das Land beim Scheitern der Verhandlungen nicht zögern werde, die Kämpfe wieder aufzunehmen. «Unsere Finger liegen am Abzug, und wenn der Feind auch nur den kleinsten Fehler macht, werden wir mit aller Härte reagieren», so die Aussage. (con)
1:59
Pakistan: Waffenruhe zwischen USA und Iran ab sofort
Dem Vermittler Pakistan zufolge greift die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA mit sofortiger Wirkung. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten hätten einer sofortigen Waffenruhe einschliesslich im Libanon und andernorts zugestimmt, schrieb Premierminister Shehbaz Sharif auf X.
Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts aushandeln sollen.
Beide Seiten hätten in den Gesprächen «bemerkenswerte Weisheit und Verständnis» bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt. Irans Nachbarland Pakistan hatte im Krieg zwischen Vertretern aus Washington und Teheran vermittelt. (sda/dpa)
Sharif lud Delegationen beider Länder für weitere Gespräche am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad ein, wo Vertreter aus Washington und Teheran über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts aushandeln sollen.
Beide Seiten hätten in den Gesprächen «bemerkenswerte Weisheit und Verständnis» bewiesen und sich konstruktiv für Frieden und Stabilität eingesetzt. Irans Nachbarland Pakistan hatte im Krieg zwischen Vertretern aus Washington und Teheran vermittelt. (sda/dpa)
1:31
Iranischer Aussenminister bestätigt Bedingungen
Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hat die von US-Präsident Donald Trump genannten Eckpunkte des Waffenstillstands bestätigt. In einer Stellungnahme gab Araghtschi an, dass man dem pakistanischen Vorschlag einer zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt habe und die Angriffe auf den Iran eingestellt würden. Der Iran werde ebenfalls auf «Defensivoperationen» verzichten. Zudem werde sein Land für zwei Wochen die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus gewährleisten. (con)
1:19
Iran stellt Einigung als grossen Sieg dar
Der Iran stellt die Einigung mit Trump ebenfalls als eigenen Triumph dar. Man habe die USA gezwungen, den eigenen 10-Punkte-Plan zu akzeptieren, war in einer Stellungnahme des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Landes zu lesen. (con)
0:58
Israel stimmt laut Bericht ebenfalls Waffenruhe zu
Israel hat laut CNN ebenfalls einer vorübergehenden Waffenruhe zugestimmt, wie der US-Nachrichtensender unter Berufung auf einen Beamten des Weissen Hauses berichtet.
Dieser sagte auch, dass die USA weiterhin Angriffe auf zivile Infrastruktur des Irans zu verüben bereit seien, sollte das Land die Strasse von Hormus nicht tatsächlich freigeben.
Israel habe sich zudem bereit erklärt, ebenfalls auf Bombardierungen zu verzichten, solange die aktuellen Verhandlungen laufen. (con)
Dieser sagte auch, dass die USA weiterhin Angriffe auf zivile Infrastruktur des Irans zu verüben bereit seien, sollte das Land die Strasse von Hormus nicht tatsächlich freigeben.
Israel habe sich zudem bereit erklärt, ebenfalls auf Bombardierungen zu verzichten, solange die aktuellen Verhandlungen laufen. (con)
0:54
Trump spricht von langfristigem Frieden
Nachdem er sich in den vergangenen zwei Tagen mehrfach mit eskalierender Rhetorik selbst übertraf, schlägt Donald Trump nun ganz andere Töne an. In seiner Stellungnahme zur zweiwöchigen Waffenruhe mit dem Iran spricht der US-Präsident von «weit fortgeschrittenen Verhandlungen zu einem endgültigen Abkommen über einen langfristigen Frieden» mit dem Iran.
Den 10-Punkte-Plan mit Bedingungen, den der Iran den USA kürzlich zugestellt hatte und den Trump zunächst öffentlich als ungenügend bezeichnete, nannte er nun eine «tragfähige Verhandlungsgrundlage». Die meisten Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran seien geklärt. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll ein endgültiges Abkommen ausgearbeitet und abgeschlossen werden.
Der US-Präsident behauptete auch erneut, dass die militärischen Ziele im Iran «erreicht und übertroffen» seien. Zudem sei es ihm eine Ehre, zu verkünden, dass «das langjährige Problem im Nahen Osten kurz vor einer Lösung» stehe. (con)
Den 10-Punkte-Plan mit Bedingungen, den der Iran den USA kürzlich zugestellt hatte und den Trump zunächst öffentlich als ungenügend bezeichnete, nannte er nun eine «tragfähige Verhandlungsgrundlage». Die meisten Streitpunkte zwischen den USA und dem Iran seien geklärt. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll ein endgültiges Abkommen ausgearbeitet und abgeschlossen werden.
Der US-Präsident behauptete auch erneut, dass die militärischen Ziele im Iran «erreicht und übertroffen» seien. Zudem sei es ihm eine Ehre, zu verkünden, dass «das langjährige Problem im Nahen Osten kurz vor einer Lösung» stehe. (con)
0:43
Waffenstillstand für zwei Wochen vereinbart
Die Verhandlungen zur Abwendung einer grossen Eskalation im Iran-Krieg sind erfolgreich: US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Dienstag (Schweizer Zeit) erklärt, dass er einer zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt habe. Eine Bedingung sei, dass der Iran in dieser Zeit die Strasse von Hormus für Schiffe öffne. Der US-Präsident schrieb auf seiner Plattform Truth Social:
«Nach Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die heute Abend geplante Zerstörungskraft gegen den Iran zurückzuhalten, und unter der Voraussetzung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Strasse von Hormus zustimmt, stimme ich zu, die Bombardierungen und Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen. Dies wird ein beidseitiger Waffenstillstand sein!»
(con)
«Nach Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die heute Abend geplante Zerstörungskraft gegen den Iran zurückzuhalten, und unter der Voraussetzung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Strasse von Hormus zustimmt, stimme ich zu, die Bombardierungen und Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen. Dies wird ein beidseitiger Waffenstillstand sein!»
(con)
0:28
Iranischer Botschafter in Pakistan bestätigt Fortschritte
Die totale Eskalation im Iran-Krieg könnte doch noch abgewendet werden: Der iranische Botschafter in Pakistan, welches als Vermittler agiert, bestätigt Berichte über Fortschritte in den Verhandlungen. Auf X schreibt Reza Amiri Moghadam, dass man gerade einen «Schritt vorwärts von einer kritischen, heiklen Phase» gemacht habe. (con)
22:25
Pakistan: Friedensverhandlung könnte bald zu Ergebnissen kommen
Die Friedensverhandlungen im Iran-Krieg machen nach Angaben des Vermittlers Pakistan Fortschritte. Die diplomatischen Bemühungen schritten «stetig, entschlossen und kraftvoll voran und könnten in naher Zukunft zu substanziellen Ergebnissen führen», teilte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif auf X mit. Er bitte daher US-Präsident Donald Trump eindringlich darum, sein Ultimatum um zwei Wochen zu verlängern.
Das Ultimatum, mit dem Trump den «Untergang einer ganzen Zivilisation androhte», soll nach Schweizer Zeit um 2.00 Uhr morgens in der Nacht zu Mittwoch auslaufen. Der Sender Fox News zitierte Trump mit den Worten, die USA befänden sich in «hitzigen Verhandlungen.»
An den Iran richtete der pakistanische Premierminister die Bitte, die Strasse von Hormus als Geste des guten Willens für zwei Wochen zu öffnen. Ausserdem forderte er einen Waffenstillstand. Neben Pakistan vermitteln Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei zwischen Washington und Teheran.
Aus den USA hiess es: «Der Präsident wurde über den Vorschlag informiert, und es wird eine Antwort folgen», sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, dem Portal «Axios». (sda/dpa)
Das Ultimatum, mit dem Trump den «Untergang einer ganzen Zivilisation androhte», soll nach Schweizer Zeit um 2.00 Uhr morgens in der Nacht zu Mittwoch auslaufen. Der Sender Fox News zitierte Trump mit den Worten, die USA befänden sich in «hitzigen Verhandlungen.»
An den Iran richtete der pakistanische Premierminister die Bitte, die Strasse von Hormus als Geste des guten Willens für zwei Wochen zu öffnen. Ausserdem forderte er einen Waffenstillstand. Neben Pakistan vermitteln Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei zwischen Washington und Teheran.
Aus den USA hiess es: «Der Präsident wurde über den Vorschlag informiert, und es wird eine Antwort folgen», sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, dem Portal «Axios». (sda/dpa)
21:35
Papst: Drohung gegen iranisches Volk «wirklich inakzeptabel»
Papst Leo XIV. hat angesichts des Iran-Kriegs jüngste Drohungen gegen das iranische Volk als inakzeptabel bezeichnet. «Wie wir alle wissen, gab es heute auch diese Drohung gegen das gesamte Volk des Irans, und das ist wirklich nicht akzeptabel», sagte das Oberhaupt von etwa 1,4 Milliarden Katholiken vor Journalisten vor seiner Residenz in Castel Gandolfo bei Rom.
Leo sagte, dies sei eine Frage des Völkerrechts, aber vielmehr auch eine moralische Frage. «Ich möchte alle einladen, wirklich im Herzen an die vielen Unschuldigen zu denken, an die vielen Kinder, viele ältere Menschen, völlig Unschuldige», sagte der Pontifex weiter. Sie seien alle Opfer des Krieges.
Leo - der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri - nannte zwar den US-Präsidenten Donald Trump nicht beim Namen. Er dürfte sich jedoch auf dessen jüngste harsche Drohungen gegen den Iran bezogen haben. Trump schrieb wenige Stunden zuvor auf seiner Plattform Truth Social: «Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren.»
Angesichts der militärischen Eskalation mahnte er in seinen Ausführungen vor Reportern erneut eine diplomatische Lösung des Konflikts an: «Kehren wir an den Verhandlungstisch zurück. Sprechen wir miteinander. Suchen wir auf friedliche Weise nach Lösungen.» Er fügte hinzu: «Wir sind ein Volk, das den Frieden liebt, und es gibt einen grossen Bedarf an Frieden in der Welt.» (sda/dpa)
Leo sagte, dies sei eine Frage des Völkerrechts, aber vielmehr auch eine moralische Frage. «Ich möchte alle einladen, wirklich im Herzen an die vielen Unschuldigen zu denken, an die vielen Kinder, viele ältere Menschen, völlig Unschuldige», sagte der Pontifex weiter. Sie seien alle Opfer des Krieges.
Leo - der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri - nannte zwar den US-Präsidenten Donald Trump nicht beim Namen. Er dürfte sich jedoch auf dessen jüngste harsche Drohungen gegen den Iran bezogen haben. Trump schrieb wenige Stunden zuvor auf seiner Plattform Truth Social: «Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren.»
Angesichts der militärischen Eskalation mahnte er in seinen Ausführungen vor Reportern erneut eine diplomatische Lösung des Konflikts an: «Kehren wir an den Verhandlungstisch zurück. Sprechen wir miteinander. Suchen wir auf friedliche Weise nach Lösungen.» Er fügte hinzu: «Wir sind ein Volk, das den Frieden liebt, und es gibt einen grossen Bedarf an Frieden in der Welt.» (sda/dpa)
21:05
USA melden iranischen Hackerangriff auf Infrastruktur
Hacker mit Verbindungen zum Iran führen laut der US-Behörde für IT-Sicherheit Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur der Vereinigten Staaten durch. Die Gruppen griffen gezielt Industrieanlagen an, die über das Internet erreichbar seien, teilte die zuständige Behörde CISA mit. Demnach sind unter anderem Regierungsbehörden sowie Anlagen der Wasserversorgung und des Energiesektors betroffen.
In der Folge würden auf Bedienoberflächen häufig falsche Daten angezeigt. Es komme zu Störungen und finanziellen Schäden. Nähere Angaben zum Ausmass waren zunächst nicht bekannt. (sda/dpa)
In der Folge würden auf Bedienoberflächen häufig falsche Daten angezeigt. Es komme zu Störungen und finanziellen Schäden. Nähere Angaben zum Ausmass waren zunächst nicht bekannt. (sda/dpa)
19:47
Iran droht mit Angriff auf israelische Gasfelder
Der Geheimdienst der iranischen Revolutionsgarden droht mit Angriffen auf die beiden israelischen Erdgasfelder Karisch und Tanin. Auf einer veröffentlichten Aufnahme sind drei weitere Angriffsziele verpixelt. Zu dem Foto schreibt der Geheimdienst auf X: «3.30 Uhr Teheraner Zeit (2.00 MEZ) werden die Staats- und Regierungschefs der Region ihm (US-Präsident Donald Trump) sagen: Du verdammter Bastard, beende diesen verfluchten Krieg!» (sda/dpa)
18:48
Iran: Internet-Blackout bis Kriegsende
Irans Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani hat einen freien Zugang der Bevölkerung zum globalen Internet vorerst ausgeschlossen. Sie sagte im staatlichen Fernsehen Irib, die Regierung verfolge zwar das Ziel eines freien Internetzugangs, aber im Krieg gelten andere Überlegungen.
Es handelt sich um die bislang längste ununterbrochene Internetsperre in der Geschichte des Landes. Die 90 Millionen Iraner haben bis auf Ausnahmen seit dem 28. Februar nur Zugang zu einem eingeschränkten internen Intranet, in dem es nur staatlich genehmigte Inhalte gibt. Dagegen nutzt ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats das Internet weiter ohne Einschränkungen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.
Als Folge der Sperre ist der Onlinehandel nahezu vollständig zusammengebrochen. Hunderttausende Unternehmen sind betroffen. Viele Händler sind auf soziale Netzwerke wie Instagram angewiesen, um Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. (sda/dpa)
Es handelt sich um die bislang längste ununterbrochene Internetsperre in der Geschichte des Landes. Die 90 Millionen Iraner haben bis auf Ausnahmen seit dem 28. Februar nur Zugang zu einem eingeschränkten internen Intranet, in dem es nur staatlich genehmigte Inhalte gibt. Dagegen nutzt ein kleiner Teil des Militär- und Machtapparats das Internet weiter ohne Einschränkungen. Auch iranische Medien publizieren ihre Nachrichten auf Telegram und X, die eigentlich gesperrt sind.
Als Folge der Sperre ist der Onlinehandel nahezu vollständig zusammengebrochen. Hunderttausende Unternehmen sind betroffen. Viele Händler sind auf soziale Netzwerke wie Instagram angewiesen, um Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. (sda/dpa)
18:34
Schweizer Aktien mit deutlichen Verlusten vor Trump-Ultimatum
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einer volatilen Sitzung klar im Minus geschlossen. Überschattet wurde das Marktgeschehen vom Ultimatum von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg, das er im Tagesverlauf mit weiteren drastischen Drohungen untermalte.
Der Schweizer Leitindex SMI schloss am Dienstag um 1,48 Prozent im Minus auf 12'790,35 Punkten, nachdem er am Vormittag noch auf ein Tageshoch von 13'067 Punkten geklettert war. Auch die anderen Börsenplätze zeigten sich tiefrot: So sank der deutsche Dax um 1,1 Prozent und der britische FTSE 100 gab um 0,8 Prozent nach. Die US-Börsen notierten am Abend ebenfalls klar im Minus.
Noch immer seien die Risiken des Nahost-Krieges für die globale Konjunktur, insbesondere im Hinblick auf steigende Energiepreise und Lieferkettenstörungen, nur zum Teil eingepreist, sagte ein Marktbeobachter. Negative Signale kamen am Nachmittag zusätzlich von schwachen US-Konjunkturdaten.
Für verstärkten Abwärtsdruck am Schweizer Markt sorgten nicht zuletzt die schwachen Pharmawerte Novartis (-2,8 Prozent) und Roche (-2,1 Prozent). Die schlechte Stimmung im Pharmasektor führten Händler auf die neuen Ankündigungen der US-Regierung zu neuen Pharma-Zöllen zurück. Besser hielten sich Versicherungswerte wie Swiss Life (-0,1 Prozent) oder Swiss Re, die unverändert schlossen. (awp/sda)
Der Schweizer Leitindex SMI schloss am Dienstag um 1,48 Prozent im Minus auf 12'790,35 Punkten, nachdem er am Vormittag noch auf ein Tageshoch von 13'067 Punkten geklettert war. Auch die anderen Börsenplätze zeigten sich tiefrot: So sank der deutsche Dax um 1,1 Prozent und der britische FTSE 100 gab um 0,8 Prozent nach. Die US-Börsen notierten am Abend ebenfalls klar im Minus.
Noch immer seien die Risiken des Nahost-Krieges für die globale Konjunktur, insbesondere im Hinblick auf steigende Energiepreise und Lieferkettenstörungen, nur zum Teil eingepreist, sagte ein Marktbeobachter. Negative Signale kamen am Nachmittag zusätzlich von schwachen US-Konjunkturdaten.
Für verstärkten Abwärtsdruck am Schweizer Markt sorgten nicht zuletzt die schwachen Pharmawerte Novartis (-2,8 Prozent) und Roche (-2,1 Prozent). Die schlechte Stimmung im Pharmasektor führten Händler auf die neuen Ankündigungen der US-Regierung zu neuen Pharma-Zöllen zurück. Besser hielten sich Versicherungswerte wie Swiss Life (-0,1 Prozent) oder Swiss Re, die unverändert schlossen. (awp/sda)
18:29
Iran: Millionen Menschen bereit zum Kriegsdienst
Rund 14,4 Millionen Iraner sollen sich nach Angaben von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf für einen freiwilligen Kriegsdienst registriert haben. Ghalibaf veröffentlichte die Zahl auf der Plattform X. Die Aktion trägt den Namen «Leben opfern». Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Im Iran leben rund 90 Millionen Menschen.
Laut dem staatlichen Sender Irib sollen die Freiwilligen im Konflikt mit den USA und Israel zusätzlich zu Revolutionsgarden und Armee eingesetzt werden. Zudem seien Menschenketten zum Schutz möglicher Angriffsziele geplant.
Die Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte Aufnahmen von einer Menschenkette auf der Sefid-Brücke in der Stadt Ahwas im Südwesten, die Ziel von Angriffen werden könnte.
Zu den Registrierten sollen Irib zufolge auch Präsident Massud Peseschkian, die meisten seiner Minister sowie zahlreiche Amtsträger, Sportler und Künstler gehören. Auch der derzeit einflussreiche Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat sich registrieren lassen.
Insbesondere nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump sei die hohe Zahl der Freiwilligen ein Zeichen nationaler Einheit und Verteidigungsbereitschaft, so der Irib-Bericht. Trump verlangt vom Iran, die Blockade der für den globalen Energiehandel wichtigen Strasse von Hormus aufzuheben. Andernfalls droht Trump mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken. (sda/dpa)
Laut dem staatlichen Sender Irib sollen die Freiwilligen im Konflikt mit den USA und Israel zusätzlich zu Revolutionsgarden und Armee eingesetzt werden. Zudem seien Menschenketten zum Schutz möglicher Angriffsziele geplant.
Die Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlichte Aufnahmen von einer Menschenkette auf der Sefid-Brücke in der Stadt Ahwas im Südwesten, die Ziel von Angriffen werden könnte.
Zu den Registrierten sollen Irib zufolge auch Präsident Massud Peseschkian, die meisten seiner Minister sowie zahlreiche Amtsträger, Sportler und Künstler gehören. Auch der derzeit einflussreiche Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hat sich registrieren lassen.
Insbesondere nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump sei die hohe Zahl der Freiwilligen ein Zeichen nationaler Einheit und Verteidigungsbereitschaft, so der Irib-Bericht. Trump verlangt vom Iran, die Blockade der für den globalen Energiehandel wichtigen Strasse von Hormus aufzuheben. Andernfalls droht Trump mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken. (sda/dpa)
18:28
Russland und China stimmen gegen UN-Resolution zur Strasse von Hormus
Ein Resolutionsentwurf zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Strasse von Hormus ist im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Zwar stimmten nach Angaben aus dem Rat 11 Mitglieder für den von Bahrain eingebrachten Text, doch verhinderten Russland und China mit ihren Gegenstimmen als Vetomächte die Annahme. Zwei weitere Mitglieder enthielten sich.
In dem Entwurf wurden betroffene Staaten dazu aufgefordert, ihre defensiven Massnahmen zu koordinieren, um zur Sicherheit der Schifffahrt beizutragen, wie es von Diplomaten hiess. Zudem sollte der Iran seine Angriffe auf Handels- und Frachtschiffe einstellen.
Um den Resolutionstext war tagelang im Hintergrund gerungen worden. In einer vorangegangenen Version des Dokuments wurde etwa explizit auf Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen verwiesen, das dem Sicherheitsrat die Befugnis einräumt, Massnahmen von Sanktionen bis zu militärischer Gewalt zu ergreifen. Dagegen hätten sich etwa die Vertreter Russlands und Chinas gewehrt, hiess es. Bahrain zeigte sich nach der Abstimmung enttäuscht. Der Sicherheitsrat habe es versäumt, «seiner Verantwortung gerecht zu werden» angesichts eines «illegalen Verhaltens, das entschlossenes Handeln erfordert». Bahrain warnte zudem, Untätigkeit werde «die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats untergraben» und weitere Verstösse begünstigen.
Der US-Vertreter warf Iran vor, die Weltwirtschaft «mit vorgehaltener Waffe» als Geisel zu halten. «Nun, Kolleginnen und Kollegen, das könnte Irans letzter Akt sein. Wir werden sehen.» (sda/dpa)
In dem Entwurf wurden betroffene Staaten dazu aufgefordert, ihre defensiven Massnahmen zu koordinieren, um zur Sicherheit der Schifffahrt beizutragen, wie es von Diplomaten hiess. Zudem sollte der Iran seine Angriffe auf Handels- und Frachtschiffe einstellen.
Um den Resolutionstext war tagelang im Hintergrund gerungen worden. In einer vorangegangenen Version des Dokuments wurde etwa explizit auf Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen verwiesen, das dem Sicherheitsrat die Befugnis einräumt, Massnahmen von Sanktionen bis zu militärischer Gewalt zu ergreifen. Dagegen hätten sich etwa die Vertreter Russlands und Chinas gewehrt, hiess es. Bahrain zeigte sich nach der Abstimmung enttäuscht. Der Sicherheitsrat habe es versäumt, «seiner Verantwortung gerecht zu werden» angesichts eines «illegalen Verhaltens, das entschlossenes Handeln erfordert». Bahrain warnte zudem, Untätigkeit werde «die Glaubwürdigkeit des Sicherheitsrats untergraben» und weitere Verstösse begünstigen.
Der US-Vertreter warf Iran vor, die Weltwirtschaft «mit vorgehaltener Waffe» als Geisel zu halten. «Nun, Kolleginnen und Kollegen, das könnte Irans letzter Akt sein. Wir werden sehen.» (sda/dpa)
17:18
Medien: Iran hat Verhandlungen mit den USA abgebrochen
Nach den heftigen Drohungen von Präsident Donald Trump hat der Iran Medienberichten zufolge den Kontakt mit der US-Seite abgebrochen. Der Iran habe seine «direkte Kommunikation» mit den USA unterbrochen, schrieb das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Beamte im Nahen Osten. Der Schritt verkompliziere die Bemühungen um eine Einigung, Gespräche über Vermittler liefen aber weiter.
Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf hochrangige iranische Beamte, Teheran habe seine «Verhandlungsbemühungen mit den USA» eingestellt.
Kontakte über Vermittler sollen weiterlaufen
Eine iranische Regierungssprecherin teilte mit, dass es über die Vermittlerstaaten weiterhin einen Austausch gebe, der jedoch bislang zu keinem Durchbruch geführt habe. «Die Sprache der Herabwürdigung und Beleidigung blockiert derzeit den Weg zu jeder Verständigung und einer möglichen Einigung», sagte sie im Staatsfernsehen Irib. (sda/dpa)
Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf hochrangige iranische Beamte, Teheran habe seine «Verhandlungsbemühungen mit den USA» eingestellt.
Kontakte über Vermittler sollen weiterlaufen
Eine iranische Regierungssprecherin teilte mit, dass es über die Vermittlerstaaten weiterhin einen Austausch gebe, der jedoch bislang zu keinem Durchbruch geführt habe. «Die Sprache der Herabwürdigung und Beleidigung blockiert derzeit den Weg zu jeder Verständigung und einer möglichen Einigung», sagte sie im Staatsfernsehen Irib. (sda/dpa)
16:36
Vance: Alle halten sich an die Frist
US-Vizepräsident JD Vance hob hervor, dass die Angriffe keinem Abrücken von dem Ultimatum darstellten, dass US-Präsident Donald Trump Teheran gesetzt hatte. Trumps Frist werde von den USA und allen anderen eingehalten, betonte Vance. Die USA würden keine Energieanlagen oder Infrastruktur angreifen, bis der Iran einen für die USA akzeptablen Vorschlag für einen Ausweg aus der militärischen Eskalation mache - oder das unterlasse. Der Iran habe bis Dienstagabend 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit Zeit. Er denke daher nicht, dass die berichteten Angriffe auf der Insel Charg eine Änderung der Strategie Trumps bedeuteten. (sda/dpa)
- Israel und die USA starteten am 28. Februar 2026 gross angelegte Angriffe auf Iran. Teheran reagierte mit Raketen und Drohnen gegen Israel sowie US-Stützpunkte in der Region. Der Krieg dauert an.
- Irans oberster Führer Ali Chamenei wurde getötet, ebenso zahlreiche Militärs. Sein Sohn Mojtaba wurde Nachfolger, ist aber verletzt und bisher nicht öffentlich aufgetreten.
- Der Konflikt hat sich auf den Nahen Osten ausgeweitet, mit Angriffen u.a. in Katar, den VAE, Saudi-Arabien und Bahrain sowie Kämpfen im Libanon. Auch US-Soldaten wurden getötet.
- Gespräche zwischen Iran und den USA brachten bisher keine Lösung, beide Seiten liegen weit auseinander.
- Die USA verfolgen unterschiedliche Kriegsziele – von Zerstörung des Atomprogramms bis hin zu einem möglichen Regimewechsel – und schliessen auch den Einsatz von Bodentruppen nicht aus.
- Im Fokus steht die Strasse von Hormus: Iran hat den wichtigen Seeweg teilweise blockiert, was den Ölpreis stark steigen liess und den Welthandel belastet.
Angriffe Iran
Angriffe USA und Israel