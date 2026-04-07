Schweiz und USA kämpfen um Kontrolle über Aromat
Die Petition «Aromat ghört dr Schwiiz – Eine Stimme für unser Nationalgewürz!», lanciert vom Basler Unternehmer Michael Oehl, hat zum Ziel, das von RTS als «emblematisch» bezeichnete Gewürz zu verteidigen und vor der Verlagerung ins Ausland zu bewahren.
Übersetzung
Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.
Aromat ist seit Jahrzehnten in Schweizer Haushalten präsent und ist für Oehl nicht weniger als «Schweizer Kulturgeschichte»:
Aromat gehört heute über die Marke Knorr zum Unilever-Konzern und wird nach wie vor in der Schweiz, am Standort Thayngen im Kanton Schaffhausen, hergestellt.
180 Stellen gefährdet
Doch die geplante Fusion der Lebensmittel-Sparte von Unilever mit dem US-amerikanischen Unternehmen McCormick gibt Anlass zur Sorge. Die erwarteten Kosteneinsparungen könnten zu einer Verlagerung der Produktion ins Ausland führen.
Die Petition will 10'000 Unterschriften sammeln, um die Behörden und die Geschäftsleitung auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen. Obwohl noch keine Entscheidung gefallen ist, gibt die drohende Schliessung des Standorts Anlass zur Sorge über direkte Auswirkungen auf die 180 Beschäftigten. (dag)