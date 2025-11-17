bedeckt
Chat-Futter: Ein NHL-Foto wie ein Gemälde – mit kuriosem Grund 👊

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1817.11.2025, 07:25
Ein NHL-Foto wie ein Gemälde – mit kuriosem Grund
Im NHL-Spiel zwischen den New York Rangers und den Detroit Red Wings entsteht dieses Bild, das beinahe an ein Renaissance-Gemälde erinnert.


Der Grund für die Massenschlägerei ist kurios: Detroit führte mit 2:1 und Red-Wings-Stürmer Mason Appleton schoss den Puck ins leere Rangers-Tor. Doch die Zeit war da schon für einen Sekundenbruchteil abgelaufen und die Sirene ertönte. Rangers-Goalie Jonathan Quick empfand diesen verspäteten Schuss offenbar als Respektlosigkeit und knöpfte sich Appelton vor, was dann die Rangelei auslöste.

The Red Wings shoot the puck into the empty net after the buzzer angering Jonathan Quick and the benches clear.
Einen solchen Touchdown hast du wahrscheinlich noch nie gesehen
… doch, der Freistoss geht in die Hose
Beim australischen Zweitligisten Avondale rennen bei einem Freistoss alle drei Spieler einfach am Ball vorbei – womöglich war dies ja geplant, um den Gegner zu irritieren. Doch weil einer der Spieler dann auch noch ausrutscht, ist die schöne Möglichkeit futsch:
Messi zurück Im Camp Nou
Lionel Messi hat auf Instagram einen Beitrag gepostet, welcher ihn im umgebauten Camp Nou zeigt. Dazu schreibt der Argentinier: «Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich mit meiner Seele vermisse. Ein Ort, an dem ich ungemein glücklich war, an dem ihr mich tausendmal als glücklichste Person der Welt fühle. Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkommen, und nicht nur um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie geschafft habe...» 2021 verliess Messi seinen langjährigen Klub und wechselte zu Paris Saint-Germain. Aktuell steht der 38-Jährige bei Inter Miami unter Vertrag.


Schweizer Darts-Sensation beim Grand Slam
Stefan Bellmont hat beim Grand Slam of Darts die Weltnummer 5 James Wade geschlagen. Der 36-jährige Zuger, der sich dank des Triumphs auf der Challenger Tour qualifiziert hat, setzte sich im ersten Gruppenspiel trotz 0:3-Rückstand 5:4 durch. Die nächsten Gegner sind Ricky Evans und Gerwyn Price, die beiden Bestplatzierten qualifizieren sich für die Achtelfinals.

10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
15. November 1994: Im NHL-Lockout holt ausgerechnet der Aufsteiger einen der grössten Eishockey-Stars der Welt. Der SC Rapperswil-Jona verpflichtet den Defensiv-Center Doug Gilmour – dessen erste NLA-Partie in die Geschichte eingeht.
1994 ist das Schweizer Eishockey noch so weit von der NHL entfernt wie die Erde vom Mond. Kein Schweizer hat jemals eine einzige Minute in der besten Eishockeyliga der Welt gespielt, das Nationalteam pendelt zwischen A- und B-WM. Doch als es in der NHL zu einem Lockout kommt, weil sich die Teambesitzer und die Spielergewerkschaft nicht über einen Gesamtarbeitsvertrag einigen können, schrumpft die Distanz. Der Mond wird für Schweizer Klubs plötzlich erreichbar: Mehrere engagieren einige der besten Spieler der Welt.
