Im NHL-Spiel zwischen den New York Rangers und den Detroit Red Wings entsteht dieses Bild, das beinahe an ein Renaissance-Gemälde erinnert.
Der Grund für die Massenschlägerei ist kurios: Detroit führte mit 2:1 und Red-Wings-Stürmer Mason Appleton schoss den Puck ins leere Rangers-Tor. Doch die Zeit war da schon für einen Sekundenbruchteil abgelaufen und die Sirene ertönte. Rangers-Goalie Jonathan Quick empfand diesen verspäteten Schuss offenbar als Respektlosigkeit und knöpfte sich Appelton vor, was dann die Rangelei auslöste.
The Red Wings shoot the puck into the empty net after the buzzer angering Jonathan Quick and the benches clear.
