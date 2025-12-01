Der argentinische Goalie Emiliano Martinez ist für seine Mätzchen bei Penaltyschiessen bekannt. So weit wie Kieran Baskett vom norwegischen Klub Brattvag in der Relegation ist aber selbst er noch nie gegangen. Vor dem potenziell entscheidenden Penalty von Moss rannte der Kanadier aus dem Tor und kickte den Ball weg. Dafür sah er die Gelbe Karte, den Penalty zum Klassenerhalt verwandelte Moss' Artan Memedov dennoch. Anschliessend brannten bei Baskett wohl alle Sicherungen durch, da er auch noch die Rote Karte sah.
Man har sett många målvakter försöka psyka straffskyttar, men frågan är om inte detta tog priset inför Moss avslutande straff? pic.twitter.com/X3a4k3SdQm— Niclas Alexandersson (@NiclasAlex) November 30, 2025