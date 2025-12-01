Nicht die Fahrer entschieden das Rennen, sondern die Rennleitung von McLaren um Andrea Stella. Bild: keystone

McLaren-Boss nach Fiasko angefressen – so spannend wird das Finale der Formel 1-WM

Die Formel-1-WM wird erst im letzten Rennen entschieden – weil McLaren in Katar einen Strategiefehler begangen hat. Wird Max Verstappen in Abu Dhabi tatsächlich erneut Weltmeister?

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Was ist passiert?

Beim Grossen Preis von Katar muss jeder Fahrer auf den 57 Runden mindestens zwei Boxenstopps machen, weil ein Reifensatz gemäss Regeln nicht länger als 25 Runden verwendet werden darf. Als in der siebten Runde das Safety Car rausmuss, nutzen alle Piloten diese Gelegenheit, um einen der Pflichtstopps zu absolvieren. Alle, bis auf zwei: die beiden McLaren von WM-Leader Lando Norris und von Oscar Piastri.

Die Zusammenfassung des Rennens. Video: SRF

Das erweist sich als taktischer Fehler. Max Verstappen kann das Rennen gewinnen und in der WM-Wertung bis auf zwölf Punkte zu Norris aufschliessen. Piastri wird Zweiter, Norris Vierter.

Was sagt McLaren?

McLaren-Boss Zak Brown gab unumwunden einen riesigen Fehler zu. «Wir haben Oscars Sieg verschenkt. Er war das ganze Wochenende über absolut fehlerfrei», sagte er bei Sky. «Das ist die Realität und es gibt keine andere Sichtweise darauf. Und wir haben Landos Podestplatz verschenkt. Das ist sehr frustrierend.»

Man könne nun nichts mehr an der falschen Entscheidung ändern, sagte Brown weiter, ausser aus dem Fehler zu lernen. «Wir müssen in Abu Dhabi zurückkommen und hart kämpfen.»

Angefressen: Zak Brown in Katar. Bild: www.imago-images.de

Wie es zum Fehler kommen konnte, erklärte McLaren-Teamchef Andrea Stella. «Wir haben nicht erwartet, dass alle anderen an die Box fahren», sagte er über die entscheidende Szene zu Beginn der Safety-Car-Phase. «Wenn alle hinter dir stoppen, dann ist es im Nachhinein natürlich die richtige Strategie. Nur weisst du als Führender nicht, was die anderen machen.»

Sie hätten die Autos nicht an die Box geholt, um nicht anschliessend in den Verkehr zurückzufallen, erläuterte Stella die Strategie. «Offensichtlich hatten alle anderen Autos und Teams eine andere Meinung. Alle sind an die Box gekommen, und dadurch war es letztlich falsch, draussen zu bleiben.»

In den kommenden Tagen bis zur WM-Entscheidung wird der womöglich folgenschwere Lapsus teamintern aufgearbeitet werden. «Wir mussten einfach darauf vertrauen, dass das Team die richtige Entscheidung getroffen hat», sagte Lando Norris. «Ich hatte bereits das Gefühl, dass wir in gewisser Weise ein Risiko eingegangen sind. Am Ende war es die falsche Entscheidung, wir hätten es nicht tun sollen. Oscar hat einen Sieg verloren und ich Platz zwei, das war heute also keine gute Arbeit.»

Norris, Piastri oder Verstappen (von links): Wer wird Weltmeister? Bild: keystone

Piastri, der in der WM-Wertung mit 16 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen Dritter ist, war ebenfalls nicht in die Entscheidung eingebunden. «Ich habe sie dem Team überlassen, sie haben viel mehr Informationen als ich», sagte der Australier. «Wir haben es ganz eindeutig nicht richtig gemacht. Im Nachhinein ist es ziemlich eindeutig, was wir hätten machen sollen.»

Wie kommentieren die Medien?

Daily Mail (Grossbritannien)

«Gib McLaren eine Waffe in die Hand, und sie würden sich selbst in die Füsse schiessen. Der unbezähmbare Max Verstappen ist dank eines katastrophalen Strategiefehlers seiner Konkurrenten immer noch auf der Jagd nach seinem fünften Weltmeistertitel in Serie.»

Sun (Grossbritannien)

«McLarens Boxenstopp-Fiasko verschafft Max Verstappen einen enormen Schub in seinem Bestreben, den Formel-1-Titel zu verteidigen, während gleichzeitig Verschwörungstheorien die Runde machen.»

Piastri (links) trauert dem Sieg nach, auf den Verstappen mit dem drittplatzierten Carlos Sainz anstösst. Bild: keystone

El Mundo (Spanien)

«Eine Woche nach dem technischen Desaster in Las Vegas wiederholte McLaren seinen Fehler und öffnete Max Verstappen die Tür zum Sieg. Eine bedauerliche Strategie.»

Corriere della Sera (Italien)

«Ein weiteres Mal die Magie von Verstappen. Die WM bleibt spannend bis zum Schluss.»

AD (Niederlande)

«Es ist noch möglich!» Bild: AD

«Max Verstappen darf nach seinem Meisterstück in Katar wieder ernsthaft vom Titel träumen: Der Kampf um die Formel-1-Meisterschaft geht in die spannende Endphase. Die Formel-1-Saison erreicht ihren Höhepunkt im allerletzten Rennen der Saison. Bei McLaren werden sie sich laut fragen: Wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen, dass der Titelkampf vor dem allerletzten Rennen in Abu Dhabi noch immer nicht entschieden ist?»

Was sind die Folgen?

Dass im letzten Rennen noch drei Fahrer Weltmeister werden können – so spannend war es zuletzt vor 15 Jahren. Damals gewann Sebastian Vettel den letzten GP der Saison, zog noch an Fernando Alonso und Mark Webber vorbei und wurde erstmals Weltmeister.



Der WM-Stand

1. Lando Norris 408 Punkte

2. Max Verstappen 396 Punkte

3. Oscar Piastri 392 Punkte​

Die Punkteverteilung. grafik: wikipedia

Auf dem Yas Marina Circuit hat Max Verstappen schon vier Mal gewonnen – im letzten Jahr hiess der Sieger jedoch Lando Norris.

Nur Norris kann den Titel aus eigener Kraft gewinnen. Fährt er in Abu Dhabi aufs Podest, ist er Weltmeister.

Verstappen kann sich dann zum fünften Mal in Folge krönen, wenn er den abschliessenden GP gewinnt und Norris höchstens Vierter wird.

Piastri wird Weltmeister, wenn er gewinnt und Lando Norris höchstens Sechster wird.

Natürlich gibt es bei der Konstellation mit drei Fahrern, die noch für den Titel in Frage kommen, zahlreiche weitere Szenarien. Ausserdem wird nun auch darüber diskutiert, ob McLaren vielleicht doch eine Stallorder ausgibt, wonach Piastri im Zweifelsfall mithelfen soll, damit Norris für das Team den im Verlauf der Saison schon sicher geglaubten WM-Titel gewinnt. Es wird definitiv spannend, wenn am Sonntag um 14 Uhr der Grosse Preis von Abu Dhabi gestartet wird.