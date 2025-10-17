Wer sagt denn, das Skispringen ein Einzelsport ist?
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Alle Guten kommen von oben
Die Feste feiern, wie sie fallen, mit Suriname 🥳
Dass gegnerische Fans vor dem Teamhotel auftauchen und den Spielern den Schlaf rauben wollen, ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber, wie Suriname vor dem Auswärtsspiel in der WM-Quali bei Panama damit umging:
Das Spiel endete übrigens 1:1, damit verteidigte Suriname die knappe Führung in der Gruppe vor Panama, das nur wegen eines geschossenen Tors weniger auf Platz 2 steht.
Und heute gibt's fast nur noch digitale Tickets
So sahen die Saisonkarten vom FC Liverpool in der Saison 1947/48 aus:
So episch war Tic-Tac-Toe noch selten
David Pastrnaks intensive letzte Minute
Gebracht hat der Einsatz des Boston-Starstürmers aber nichts. Die Bruins verlieren gegen Tampa Bay mit 3:4.
Connor Geekie lässt Seth Jones im Florida-Derby alt aussehen
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp— Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
STOP WHAT YOU'RE DOING— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2025
CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR
IF YOU DON'T LIKE THIS, YOU DON'T LIKE TENNIS
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6