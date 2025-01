Littler – Bunting im Livestream

Van Gerwen zum 7. Mal im WM-Final – kommt es zum Traumduell mit Littler?

Michael van Gerwen lässt im ersten Halbfinal der Darts-WM in London nichts anbrennen. Der Niederländer macht mit dem Engländer Chris Dobey kurzen Prozess und wartet nun darauf, wer sein Finalgegner sein wird.

Eine Wartezeit von sechs Jahren ist genug: Michael van Gerwen will endlich wieder Weltmeister werden. Der dreifache Champion (2014, 2017 und 2019) benötigt nur noch einen weiteren Sieg dazu, denn am Donnerstagabend hat er sich im Alexandra Palace als erster Spieler für den WM-Final 2025 qualifiziert. Neben der Trophäe winkt ein Siegercheck in Höhe von umgerechnet rund 560'000 Franken.

«MvG» wurde seiner Favoritenrolle gegen Chris Dobey von A bis Z gerecht. Am Ende gewann der 35-Jährige mit 6:1 Sätzen und es machte den Eindruck, als ob er dabei nicht an seine Grenzen gehen musste. Van Gerwen kam auf einen Drei-Darts-Average von knapp 99 Punkten

Will endlich wieder Weltmeister werden: Michael van Gerwen. Bild: www.imago-images.de

«Mighty Mike» van Gerwen galt als der Mann, der nach dem 16-fachen Weltmeister Phil «The Power» Taylor den Darts-Sport über Jahre prägen würde. Die bislang «nur» drei WM-Titel werden seinem Status als langjährige Weltnummer 1 nicht gerecht. Seine letzten beiden Finals im «Ally Pally» verlor van Gerwen, 2020 gegen Peter Wright und 2023 gegen Michael Smith.

Erstmals Fan-Liebling Bunting oder erneut Wunderkind Littler?

Der zweite Finalteilnehmer wird im Anschluss zwischen den beiden Engländern Stephen Bunting und Luke Littler ermittelt. Die Gewehrkugel trifft auf die Atombombe – zumindest, wenn es nach den Spitznamen geht.

Stephen Bunting, der zu «Titanium» zu David Guetta auf die Bühne schreitet. Bild: keystone

«The Bullet» Stephen Bunting ist ein Liebling der Massen, aber das ist das 17-jährige Wunderkind Luke «The Nuke» Littler selbstredend auch. Bunting ist nicht nur mehr als doppelt so alt, er kennt auch schon das Gefühl des Weltmeisters. 2014 gewann er den Titel des Verbands BDO, ehe er zum führenden PDC-Verband wechselte, der die WM im «Ally Pally» ausrichtet.

Littler im Viertelfinal brillant

Als Favorit geht dennoch Littler, der im Vorjahr bei seiner Premiere als 16-Jähriger erst im Final gestoppt wurde, in den Halbfinal. Er knüpfte nahtlos an jene Leistung an, unter anderem gewann er in diesem Jahr die Premier League.

Im Viertelfinal beim Sieg über Nathan Aspinall brillierte Littler sowohl im Scoring mit einem Average von 101,54 Punkten wie auch beim Checkout, wo seine Erfolgsquote 45 Prozent betrug. Er warf nicht weniger als 15 Mal die Maximalpunktzahl von 180 Punkten.

Schafft es Luke Littler auch bei seiner zweiten WM-Teilnahme in den Final? Bild: keystone

Für den Titelverteidiger war bereits im Achtelfinal Schluss. Der Engländer Luke Humphries scheiterte überraschend mit 1:4 am zweifachen Weltmeister Peter Wright aus Schottland.