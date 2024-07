Gegner staunt Bauklötze: Schweizer Dartspieler wird für 170er-Finish gefeiert

Mehr «Sport»

Am World Cup of Darts in Frankfurt hat sich ein Schweizer in die Herzen der internationalen Dartsszene geworfen. Im Spiel gegen Nordirland gelang Bruno Stöckli ein 170er-Finish –auf sehr eindrückliche Art und Weise. Seine ersten beiden Darts landeten wie vom Lineal gezogen parallel im Tripple-20er. Und auch das Bullseye traf Stöckli mit der Präzision eines Schweizer Uhrmachers perfekt in die Mitte.

170er-Finishs sind auch auf oberster Profistufe keine Routineangelegenheit. Souveräner als Stöckli kann man die Aufgabe nicht erledigen. Das sahen selbst seine Gegner so. Die Nordiren klatschten anerkennend Beifall, der sowieso schon euphorisierte Moderator kommentierte die Szene: «Die Gegner applaudieren bereits wieder! Das ist die freundlichste Darts-Partie, die du je sehen wirst.»

Bruno Stöcklis 170er-Finish gegen Nordirland am World Cup of Darts Video: instagram/pdceurope

Stöckli, genannt «The Beast», vertrat zusammen mit Stefan Bellemont die Schweiz am World Cup of Darts. Trotz seines Finishs, es war das höchste des gesamten Turnieres, schied das Doppel nach Niederlagen gegen Südafrika und Nordirland in der Vorrunde aus. Das mit 450’000 Euro dotierte Turnier wurde von den favorisierten Engländern mit Superstar Luke Humphries und Michael Smith gewonnen. Für ihren Sieg kassierten sie je 40’000 Euro. Im Finale bezwangen sie die überraschenden Österreicher 10:6.

Während das Turnier abseits der Szene keine grosse Beachtung erfährt, wird Stöcklis Finish nun auf verschiedenen sozialen Medien gefeiert.

Bruno Stöckli – Wilhelm Tell wäre stolz auf ihn bild: screenshot instagram/pdceurope

Der Schweizer holte 2022 den Titel der Ü50-Konkurrenz bei der Deutschen Meisterschaft in Geiselwind. Ebenfalls 2022 gewann Stöckli sämtliche Vorrundenspiele am World Masters, scheiterte dann aber an BDO-Ex-Weltmeister Jelle «The Cobra» Klaassen mit dem respektablen Resultat von 3:5.