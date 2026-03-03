Winterthur und Servette erspielen ein Unentschieden, das beiden Teams nicht hilft. Bild: keystone

Kein Sieger im Krisengipfel – Winterthur und Servette teilen sich die Punkte

Winterthur verpasst in der 28. Runde der Super League gegen Servette den Befreiungsschlag. Ein Platzverweis gegen Mirlind Kryeziu verhilft den Genfern auf der Schützenwiese zu einem 1:1.

Roman Buess brachte Winterthur in der 54. Minute nach einem Missverständnis der Genfer Innenverteidiger Steve Rouiller und Yoan Severin mit einem unhaltbar platzierten Schuss aus 17 Metern in Führung. 25 Minuten später glich der kurz zuvor von der Bank gekommene Florian Ayé für die Gäste aus. Dem vermeintlichen Siegtreffer von Andrin Hunziker in der 91. Minute ging eine klare Abseitsstellung voraus.

Buess profitiert von einem Genfer Missverständnis. Video: SRF

Gut eine Stunde lang hatte Winterthur die über weite Strecken harmlosen Servettiens im Griff. Dann wurde Mirlind Kryeziu wegen eines von den Kameras schlecht eingefangenen groben Fouls mit Rot vom Platz geschickt und musste sich Winterthur letztlich mit dem Punktgewinn nach zuvor fünf Niederlagen zufriedengeben.

Kryeziu fliegt vom Platz. Video: SRF

Gegen einen Gegner, der zwar nur eines der vorangegangenen acht Spiele verloren, aber auch nur eines der letzten 13 gewonnen und vor dem Gastspiel in Winterthur viermal in Folge remisiert hatte, hätte sich das abgeschlagene Schlusslicht das dringend benötigte Erfolgserlebnis ohne den Platzverweis verdient. Zwar bekundeten nicht nur die Gäste mit dem holprigen Geläuf der Schützenwiese Schwierigkeiten, ein flüssiges Offensivspiel zu kreieren. Am Engagement fehlte es den zuletzt fünfmal in Folge als Verlierer vom Platz gegangenen und gegen Servette wieder mit dem beim 1:2 in St.Gallen geschonten Captain Remo Arnold aufgelaufenen Winterthurern auch in der ersten Halbzeit nicht.

Nur: Die spielerische Leichtigkeit fehlte, die grosse Torgefahr blieb aus. Gegen einen vielversprechenden, schnellen Angriff von Nishan Burkart hatte eine Unebenheit im Rasen etwas einzuwenden (38.), ein Schuss von Silvan Sidler nach einer feinen Einzelaktion wurde geblockt (44.).

Ayé sorgt für den Genfer Ausgleich. Video: SRF

Der Rückstand zu den Grasshoppers, die am Donnerstag in Basel antreten, verkleinerte sich durch die Punkteteilung nur auf neun und nicht auf sieben Punkte. Servette seinerseits ist dem Abstiegskampf als Tabellenzehnter nach wie vor näher als den Top Sechs. GC könnte am Donnerstag bis auf drei Punkte heranrücken, der Tabellensechste mehr als zehn Punkte weiter vorne liegen. «Wir müssen ehrlich und realistisch sein: Nun sind wir im Abstiegskampf, jetzt ist Crunch-Time, jetzt geht es um jeden Punkt», sagte Servettes Goalie Joël Mall.

Der Platzverweis gegen Mirlind Kryeziu raubte Winterthur den Schwung. Bild: keystone

Winterthur - Servette 1:1 (0:0)

6700 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 54. Buess (Hunziker) 1:0. 79. Ayé (Kadile) 1:1.

Winterthur: Kapino; Kryeziu, Arnold, Mühl; Zuffi; Sidler (66. Ulrich), Kasami (90. Cueni), Schneider (79. Jankewitz), Burkart (66. Smith); Hunziker, Golliard (46. Buess).

Servette: Mall; Burch (75. Ayé), Rouiller, Severin (59. Ishuayed); Houboulang Mendes (59. Allix), Ondoua, Mazikou, Njoh (64. Fomba); Stevanovic, Guillemenot (59. Mráz), Kadile.

Bemerkungen: 63. Rote Karte gegen Kryeziu (grobes Foul).

Verwarnungen: 17. Kasami (im nächsten Spiel gesperrt), 18. Ondoua, 50. Buess, 66. Sidler (im nächsten Spiel gesperrt), 86. Mazikou, 88. Fomba. (abu/sda)

Die Tabelle

