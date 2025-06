DFB muss Geldstrafe zahlen: Urteil im «Sommermärchen»-Prozess

Das Gericht sieht eine Steuerhinterziehung als erwiesen an. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldbusse in Höhe von 270'000 Euro gefordert. Die Verteidigung hatte einen Freispruch beantragt.

Der DFB muss für die Verfehlungen seiner früheren Spitzenfunktionäre im sogenannten «Sommermärchen»-Skandal eine Strafe in Höhe von 130'000 Euro zahlen. Dieses Urteil fällte das Landgericht Frankfurt/Main am Mittwoch zum Ende des seit März 2024 andauernden Prozesses um die dubiosen Zahlungsflüsse rund um die WM 2006.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Oklahoma City gewinnt Spiel 7 und erstmals NBA-Titel – Indiana-Star Haliburton verletzt

Der Meister der NBA-Saison 2024/25 heisst Oklahoma City Thunder. Angeführt von Superstar Shai Gilgeous-Alexander setzten sich diese in Spiel 7 gegen die Indiana Pacers durch. Die unterlegenen Gäste stehen nach der Verletzung ihres wichtigsten Spielers vor einer ungewissen Zukunft.

Die Oklahoma City Thunder sind erstmals in ihrer Geschichte Meister der NBA. Das 2008 aus dem Umzug der Seattle SuperSonics in den Staat nördlich von Texas entstandene Basketball-Team setzte sich in Spiel 7 des Playoff-Finals 103:91 gegen die Indiana Pacers durch. Wie schon in der gesamten Serie war Shai Gilgeous-Alexander der beste Mann auf dem Feld. Der 26-Jährige erzielte 29 Punkte und 12 Assists, während er nur einen Turnover beging. Folgerichtig wurde der Point Guard zum wertvollsten Spieler der Finalserie (MVP) gekürt.