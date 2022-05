EA Sports und FIFA auf der gleichen Videospiel-Verpackung – ab kommendem Jahr wird es dies nicht mehr geben. Bild: IMAGO / NurPhoto

Ende einer Gamer-Ära: FIFA und EA Sports beenden Zusammenarbeit – das sind die Folgen

Dario Bulleri

Was ist passiert?

Am Dienstagabend Schweizer Zeit gab Videospiel-Hersteller EA Sports bekannt, dass die FIFA-Reihe im kommenden Jahr nicht mehr fortgesetzt wird. Nach fast 30 Jahren endet im nächsten Sommer die Zusammenarbeit mit dem Fussball-Weltverband. Das für diesen Herbst geplante FIFA 23 wird damit das vorerst letzte Spiel der Reihe sein. Die FIFA-Games gehörten zu den beliebtesten weltweit. Jährlich zocken rund 150 Millionen Leute das Fussball-Game.

Was sind die Gründe?

Wie die «New York Times» berichtet, das Geld. Die FIFA-Spielreihe ist äusserst lukrativ und soll über die letzten 20 Jahre mehr als 20 Milliarden US-Dollar eingebracht haben. Die «New York Times» schreibt weiter, die FIFA habe darauf bestanden, in Zukunft doppelt so viel Geld bekommen zu wollen wie bisher – also mindestens 300 Millionen Dollar pro Jahr statt 150 Millionen. Aber auch in anderen Punkten sollen sich EA und die FIFA nicht mehr einig gewesen sein. So scheiterten Verhandlungen über einen neuen Vertrag nach monatelangen Gesprächen.

Ein FIFA-Duell zwischen Chelsea und Tottenham. Bild: Electronic Arts

Was wird jetzt aus dem Spiel?

EA Sports hat sogleich angekündigt, dass man auch in Zukunft Fussball-Spiele produzieren wird. Diese kriegen einen neuen Namen – die Games werden künftig EA SPORTS FC heissen. Dort werde «alles, was ihr an unseren Spielen liebt», wieder mit dabei sein, verspricht EA.

Tatsächlich dürfte sich für die Videospiel-Fans bis auf den Namen zumindest in den ersten Jahren nach dem Ende der Zusammenarbeit nicht besonders viel verändert. So sind die Klub- und Spielerlizenzen nicht an den Deal mit der FIFA verknüpft. Diese laufen jeweils über die Ligen und die Vereine. Laut einem Bericht von «SportBusiness» dauert etwa der Deal mit der Premier League noch bis 2025, auch mit der Bundesliga und der spanischen Primera Division hat man einen weiterlaufenden Vertrag. Die UEFA ist in Zukunft ebenfalls noch an Bord, was bedeutet, dass die Lizenzen für die europäischen Klubwettbewerbe ebenfalls bei EA bleiben werden.

Einzig die Rechte für Weltmeisterschaften, die von der FIFA durchgeführt werden, fallen nach dem Männerturnier 2022 in Katar und dem Frauenturnier von 2023 in Australien und Neuseeland weg.

Was plant die FIFA?

Der Fussball-Weltverband will auch nach dem Ende der Partnerschaft mit EA Sports auf dem Gaming-Markt bleiben. So soll die FIFA-Spielreihe nach einem Jahr Absenz 2024 ein Comeback feiern – einfach mit einem anderen Partner.

Die FIFA erklärte zudem gleich, dass man Ambitionen habe, auch in Zukunft das führende Fussball-Videospiel auf den Markt zu bringen. «Ich kann versichern, dass das einzig richtige Spiel, dasjenige mit FIFA im Namen, das beste für Fussball-Fans sein wird», so der Walliser FIFA-Präsident Gianni Infantino.

FIFA-Boss Infantino hat auch in Zukunft grosse Pläne auf dem Videospiel-Markt. Bild: keystone

Wer hat die besseren Karten?

Im Duell auf die Vorherrschaft auf dem Fussball-Videospielmarkt hat wohl EA auch in Zukunft die deutlich besseren Karten.« EA hat die technologischen Kenntnisse, die kreative Umsetzung eines fantastischen Fussballspiels. Und was hat die FIFA? Ihren Namen. Und sonst?», so Videospiel-Experte Gareth Sutcliffe gegenüber der «New York Times». Es dürfte somit für die FIFA schwierig werden, diesen Rückstand mit einem neuen Partner in kurzer Zeit zu kompensieren.